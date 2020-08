Spennende V4-objekter til lunsj

Jevn og spennende V4-omgang til lunsj! Vi spiller bankerfritt, og krydrer bongene med frekke objekter! Du blir vel med på moroa?

Lerum tømte V65 og V5-lukene på Forus 25. august! Enorme Kr.665 984 innspilt!

Det meste satt denne tirsdagen på Forus, og det hele endte med en GEDIGEN SPILLFEST for de som tok rygg. V65-bongen til Kr.432 betalte ut Kr.29 540, mens V5 bongen til Kr.240 betalte ut Kr.41 551,-. Hardhaus (26,5%) innfridde som den beste bankeren, og meget solid info ble gitt. På Eksperten ble det fullklaff for samtlige 19 V65-bonger (halvkasse), og de betalte ut som følger:

* En bong a Kr.3 000 (fire andeler a Kr.750) betalte ut Kr.33 523,-.

* To bonger a Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500) betalte ut Kr.32 385,-.

* Tre bonger a Kr.1 200 (fire andeler a Kr.300) betalte ut Kr.31 816,-.

* Tre bonger til Kr.1 000 (fem andeler a Kr.200 / fire andeler a Kr.250) betalte ut Kr.31 247,-.

* Ti bonger til Kr.500 (ti andeler a Kr.50 / fem andeler a Kr.101 / fire andeler a Kr.125) betalte ut Kr.29 540,-.



I V5-spillet ble det kun levert to bonger på Eksperten, begge kostet Kr.500 (ti andeler a Kr.50 / fire andeler a Kr.125), og disse betalte ut Kr.41 551 hver seg.

Totalt omsatte vi for Kr.19 600 til Forus, men spilte altså inn formidable Kr.665 984!

Årjäng byr på en spennende V4-lunsjomgang torsdag, og dette er en omgang vi liker skarpt. De helt klare bankerne finnes ikke, og ingen skal bli overrasket om dette gir OK betalt. Gå ikke glipp av følgende:



V4-1 : 3 Niklas M.J. – Var meget fin i debuten for Magnus Jakobsson sist, og det ble en sikker seier. Dette er en traver som alltid har vist STOR kapasitet, og som har mye ugjort i banen. Har tidligere i karrieren møtt 8 Enzo AM fra likestart, og har altså veldig fine betingelser foran seg nå. Distansen er kun et pluss, og vår klare feeling er tidlig tet og slutt. SPILLES!

V4-2 : 7 Tyrifaksen – Er BEST, og kan vinne et løp som dette fra dødens. Kommer ut etter pause, men den pleier å være godt forberedt etter opphold, og man hadde neppe tatt turen over svenskegrensen om den ikke hadde vært fin i jobbene. Kan ikke få et spesielt bedre løp når det gjelder motstand, og den er spillbar.

V4-3 : 12 Aloha Chip – Spurtet bra i kulissene sist, og kom til mål med litt krefter igjen. Har nå fått to løp i kroppen etter pause, og her er det med få unntak overkommelig i mot. Runder til seier? 6 Grand Maxim – Ble sjenert som pigg mot oppløpet sist, men kom siden sterkt tilbake, og varslet form. Det gjorde den også nest sist hvor den var knallgod i nederlaget. Alle gode ting er tre?

V4-4 : 2 Livi Mermaid – Åpen finale hvor det kan være smart å plukke med seg en del hester. Vår ide har stått i spor to volte, 12, 12, og 11 nå sist… Den fullførte solid sist, den var på vei til å avslutte veldig bra før galoppen kom nest sist, mens den spurtet sterkt tredje sist. Har toppform, den står endelig riktig til, og må helt klart passes i et jevnt løp som dette.