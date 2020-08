Spennende V4-omgang fra Sverige

Åpent og bankerfritt! Våre eksperter tror på bra med penger til de med riktig V4-rekke! Du tar vel rygg?

Denne artikkelen er tilrettelagt av Rolf Lerum. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Sportspills galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.







Birger og Morten byr på følgende til løpene på Jägersro:

I en vrien V4 omgang prøver vi oss med et bankerspill på 4 Zoo Fun i V4-4/DD-2 på de mindre kupongene. 4 Zoo Fun hadde en litt treg start på årets sesong, men etter å ha vært ute på en 1000 meter i slutten av juni, fikk han virkelig fart under høvene sist på 1730 meter. En enkel seier med 2,5 lenger kunne bokføres. Vi tror på gjentagelse her.

Vi har også god tro på en trio i V4-2. 2 Layton, 3 Inspirator og 4 Zamson Zaid har strålende form og gode prestasjoner på Jägersro.

I V5 spillet er det store forventninger til 1 Miss Tirol i V5-2. Dette er en toårs gammel hoppe som trener Susanne Berneklint forventer seg en hel del av.

1 Miss Tirol gjorde unna kvalifiseringsløpet sitt på en meget god tid og så fantastisk fin ut. Vi tror hun bare vinner V5-2.



I V5-3 har vi god tro på 1 All Run. Han har nå blitt fire år, og etter flere tøffe løp som treåring i fjor, ser det ut som formen nå er i anmarsj.

