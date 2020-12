Spennende V4-omgang med frekke objekter

En svært spennende V4-omgang venter i lunsjen onsdag! Vi har gjort jobben for deg, og du vil like infoen på flere av objektene som vi serverer! V4-suksess i vente?

Lerum med knallsterke V64-tips til Kalmar 4. desember - Kr.1 944 ble til Kr.29 891



Undertegnede serverte meget sterke V64-tips til Kalmar denne fredagen, og det ble en solid opptur for de som tok rygg på den store bongen til Kr.1 944,-. Infinitus (1-valg) innfridde som vår banker, mens stjernesmellen Gigantic Star (8-valg) og Artemide Zack (3-valg) ble begge varslet for. Gikk du glipp av følgende:

V64-2 : 10 Alex T.H. – Er bedre enn raden, og henger den bare sammen i aksjonen sin så duger den her. Feilet med krefter igjen sist, kom tilbake på oppløpet, og kjørte seg bom fast. Gangen før avsluttet den bra etter sene luker, og kom til mål på en knallgod tid. Står i et perfekt spor i volten, den kan åpne, og med flyt er den helaktuell i et løp som dette. Se også litt opp for 13 Gigantic Star som satt fast mot gode hester i kulissene sist.

V64-4 : 10 Artemide Zack – Havnet på vingel sist, og ble bakket ned. Gikk bra mellom hester på oppløpet, og fullførte fint på en bra tid. Hestene til Dahlen er på riktig vei nå, her er det ikke akkurat veldig hardt i mot, og Artemide Zack må passes i et løp som dette.

Det VRIMLER av spennende objekter i dagens V4-omgang, og selv om vi velger å banke en favoritt på de flate bongene så kan dette gi meget solid betalt. Vi garderer nemlig de tre andre løpene med 7x9x9, og tåler det meste der. 4 Chestnut Bojje (V4-3) banker vi, og går alt riktig for seg så taper normalt ikke den. Ta rygg på følgende:



V4-1 : 7 Southridgeclayborn – Avgjorde veldig enkelt sist, og vi likte det vi fikk se. Er fort ytterligere forbedret til denne starten, den er kuskeplusset, og dessuten kjapp fra start. Har en STOR sjanse om den kommer seg foran, og den må med på alt. 9 Emperor – Er bedre enn raden, og må absolutt ikke undervurderes. Fullførte meget solid bak vår favoritt sist, og den har vinnerform i kroppen. OBS!

V4-2 : 2 Tekna Ålj – Småskummelt kaldblodsløp hvor det kan være smart å plukke med seg litt hester. Vår ide blir neppe av de mest spilte, men denne hoppen etter Tekno Odin er fakta ikke så verst. Avsluttet enormt bra nest sist, og da hadde vi 30,5 s 600m på klokken. Er moden for å senke rekorden sin mye, og den kan skrelle om den bare skikker seg. OBS!



V4-3 : 4 Chestnut Bojje – Ble kjørt svært offensivt sist, og kom direkte via sporene før den landet utvendig leder. Koblet et sikkert grep, og på klokken stod det faktisk 12,7 s 800m uten at den var helt tom på det. Dette er en fin 3-åring som må ha en ganske lys fremtid. Blir trolig kjørt offensivt med igjen, og skulle den komme seg foran så burde dette være over. Favoritten er veldig motivert.

V4-4 : 3 S.G. Flying Diaval – Likte vi skarpt etter pause sist, og den må virkelig passes i finalen. I løpet sist ble den sittende bom fast som absolutt fulltanket, og struttet virkelig i målgangen. Er ikke en hest som rader opp, men vi har sjelden sett den slik som sist før, og velger å sette på alt av varsellamper! En annen som vi bare må varsle for er 9 Avantis Red Witch. Satt bom fast både sist og nest sist, og ser ekstremt formsterk ut. Får den sjansen nå så er den alt annet enn ueffen.