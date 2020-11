Spennende V4-omgang med stort potensial

Skrellene pleier å komme tett på Axevalla, og vi er klart inne på at det igjen går mot flotte kroner på banen med det lange oppløpet. Du går vel ikke glipp av våre objekter til lunsj?

Lerum med V4-suksess på Färjestad 16. november

Undertegnede kom ikke i mål på de flate bongene, men systemet (fire andeler a Kr.500) satt som spikret. V4-utbetalingen ble meget fine Kr.13 954,-. Hovedgrunnen til at systemet satt var at vi spilte SINGEL UTGANG på 3-valget Kadabra Bolets. Følgende info ble servert på godbiten:

V4-3 : 5 Kadabra Bolets – Er lynrask fra start, og på Färjestad er spor 4/5 de beste sporene bak bilen over mellomdistanse. Vi er derfor inne på at den kan komme seg tidlig foran med offensive Magnus Jakobsson. Er dessuten i fin form, og den vant enkelt sist. Har møtt bedre hester enn dette tidligere i år, og skulle den greie å komme seg foran her, ja, da blir den ikke enkel å slå. SPILLES!

Axevalla disker opp med en utfordrende lunsj denne tirsdagen, og vi er klart inne på at dette vil gi solid betalt. Vi låser finalen på kun to hester, og garderer de tre første løpene bredt. Gå ikke glipp av følgende:



V4-1 : 12 Doyouknow – Innledningsløpet er veldig åpent, og her kan en bred gardering være smart. Vår ide hadde 7% av innsatsene på seg når vi la ut tipset, og er spillbar. Har fått tre løp i kroppen etter en lengre pause, og gikk et enormt sterkt løp etter grov galopp og sene luker sist. Var betydelig bedre enn hva 11 Arc en Ciel var i samme løp, og da skjønner vi ikke helt at Doyouknow er mye mindre spilt nå. Vi liker dessuten at den får opp Stefan Persson i jolla. PASSES!



V4-2 : 4 Marcel P. – Har en veldig fin oppgave foran seg her, og vi håper at Joakim Granlund klinker til fra start. Avgjorde sikkert sist, og den virker å ha funnet en OK form. Her er det alt annet enn tøft i mot, og vi plasserer dette frekke objektet knepent først.

V4-3 : 10 Raol Attack – Har funnet superformen, og selv om den bare ble nummer 7 sist så likte vi den skarpt. Spurtet nemlig sylvasst etter sene luker, og kom til mål med krefter igjen. Distansen nå er ikke et problem, og mot en motstand hvor flere holder usikker form må vi bare gi den sjansen. OBS!

V4-4 : 7 Zizou – Er en helt annen hest når den får på seg BIKEN, og det gjør den altså nå. Var ikke helt på topp med en hybridvogn sist, mens den var enorm med BIKE gangen før. Her lukter det et offensivt opplegg, og den kan vinne dette fra dødens om den leverer som nest sist. SPILLES!