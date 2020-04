Spennende V4-omgang til lunsj

Bankerfritt! Frekke objekter som vil gjøre livet surt for favorittene! Vi jakter lunsjcashen med spennende V4-bonger! Du tar vel rygg?

Lerum med supertips på Färjestad 18. april - Kr.432 ble til Kr.18 676!

Det var kun BREDDLOPP i V65-omgangen på Färjestad denne lørdagen, og slike løp er krevende å ranke. Undertegnede gjorde dog jobben, og belønningen ble solid for de som tok rygg. Dagens beste banker, Lidaz Katzner (2-valg), slo til i løpet hvor de fleste valgte å banke Enjoy's Top Gun (60,1%). Ellers ble Dallas Brick (16,7%) løftet frem som dagens beste objekt. Undertegnedes bong på Kr.432 satt som spikret, og betalte ut svært solide Kr.18 676,-.



Nye sterke tips fra Lerum - denne gangen til Eskilstuna 20. april!

Pga mangel på en utgang kom vi dessverre ikke i mål på systemene, men ellers satt ALT av de flate bongene på Eksperten. Ninepoints Yankee (2-valg) ble lansert som en av dagens virkelige godbiter, og den innfridde også enkelt fra tet. Den flate V64-bongen til Kr.480 suste inn, og betalte ut meget fine Kr.3 305,-.

Leirvåg med herlig V65-suksess på Jarlsberg tirsdag 21. april!

Det ble herlig fullklaff for Leirvågs største V65-forslag på Jarlsberg tirsdag. Bankeren 4 Gretzky Boko innfridde som ventet og storfavorittene 9 Ingbest (V65-3) og 2 Bokli Stjernen (V65-4) falt begge tungt i sine respektive løp. V65-forslaget med innl. pris på kr 1875 satt klokkerent og betalte tilbake flotte 15 691 kr. På Eksperten ble det fullklaff for seks andelslag (fire stk med fire andeler a kr 500) og to systemspill (begge med fire andeler a kr 750).

Lerum med V5 og SISTE INFO V65-suksess på Solvalla/Bergsåker 22.april!

Samtlige V5-bonger satt på Solvalla denne onsdagen (15 stk på Eksperten). Innleveringsprisen på disse var fra Kr.500 (ti andeler a Kr.50/fem andeler a Kr.101/fire andeler a Kr.125) til Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500). Nøkkelen til at samtlige V5-bonger gikk inn var at vi på de minste bongene banket Sashay Kemp (2-valg). Utbetalingen på bongene var Kr.5 056 hver seg.

I V65-spillet så suste også samtlige SISTE INFO V65-bonger inn (11 stk på Eksperten), og innleveringsprisen på disse var fra Kr.1 000 (fire andeler a Kr.250 / fem andeler a Kr.200) til Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500). Utbetalingen på disse var fra Kr.6 245 til Kr.6 717. Bankeren på disse bongene var Tiny Rocket (25,1%).

Det er ikke spesielt lettløst i lunsjen til Umåker denne tirsdagen, og ingen skal bli overrasket om dette gir meget solid betalt. Vi fant ingen "KLINK BANKER" i denne omgangen, og jakter lunsjcashen med bonger uten. Ta rygg på følgende:

V4-1 : 9 Moddelina – Kommer ut etter et lengre avbrekk, og i ny regi. Dette er en hoppe med bra kapasitet, og fjerde sist spurtet den meget sterkt. På klokken stod det da 25,8 s 800m mot bedre hester enn dette. Blir ikke mye spilt her, men er det bare i nærheten av form etter oppholdet, ja, da duger denne godt i et løp som dette. 6 Theofaksa – Ble treer i fjorårets norske Hoppe Kriterium, og det er en lovende hest. Slet i fjor med at den bitvis var i overkant pigg, men koker det ikke over i årsdebuten så kan dette dreie seg om tidlig tet og slutt. DOBBELT A-VALG!

V4-2 : 2 Scarlet Lin – Kom alene til mål sist, og var oppløftende i regi Daniel Wäjersten. Har trolig en hel del inne, og er bedre enn det grunnlaget den har på konto. Skal stå først på ranken. 10 Even’s Good Girl – Feilet i en trang situasjon på siste bortre sist, og så da fulltanket ut. Nå blir det skorykk på alle fire for første gang, og slår det heldig ut så er denne spennende. Motbudet.

V4-3 : 3 Anaheim Kemp – Radet opp med sterke løp før pausen, og kommer nå ut i en nybehandlet utgave. Det blir skorykk på alle fire direkte, den står perfekt inne i dette løpet, og skal virkelig passes! 10 Nolimitjimmit – Feilet i tet ned mot siste sving sist, og gikk glipp av en plass helt der foran. Er i toppform, og med flyt kan det bli en saftig revansje direkte. Dobbelt a-valg!

V4-4 : 13 Conrads Gregor – Er feltes beste hest, men den blir likevel ikke mye spilt. Feilet på den første svingen sist, mens den feilet fra start nest sist. Nå har treneren sett seg lei på disse galoppene, og setter seg selv opp i vognen. Feilfritt = da vinner den trolig et løp som dette. SPILLES! 14 Celeste Brodde – Satt bom fast etter pause sist, og så veldig fin ut. Gjør seg ikke bort i dette sportrappløpet om det bare klaffer litt på veien. OBS!