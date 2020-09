En V4-omgang med stort potensial! Vi låser ett av løpene på to hester, og en av hestene blir lite spilt. Bongene våre kan gi meget bra betalt! Du tar vel rygg?

Lerum med TOPPTIPS i Bergen 10. september - tok du rygg?

Undertegnede serverte MEGET STERKE TIPS til Bergen torsdag, og det meste satt. V65-bongen til Kr.480 betalte ut meget solide Kr.7 951, mens V5-bongen til Kr.980 betalte ut Kr.8 301,-. På Eksperten ble det levert 20 V65-bonger, og ALLE satt som de skulle. Du var vel med på spillfesten?



Skellefteå byr på en SVÆRT SPENNENDE V4-OMGANG til lunsj, og dette er en omgang med stort potensial. Vi låser V4-3 på to hester, og en av de blir veldig lite spilt. De tre øvrige løpene garderes opp, og her er det bare å ta rygg på følgende:

V4-1 : 6 Haukland Survivor – Var POSITIV etter en lengre pause sist, og fullførte fint med litt krefter igjen. Er normalt ytterligere forbedret til denne starten, motstanden er mildt sagt billig, og er man FREKK, ja, da kan denne prøves som en banker i et ellers VIDÅPENT OPPGJØR.

V4-2 : 8 Torpa Pål – Har gjort to løp for sin nye trener, og vi føler at den er litt på gang igjen. Hadde en feil oppgave sist, mens den var god i nederlaget nest sist. Har en veldig toppfart i kroppen sin, den har fordel av sprint, og må tas på alvor i et løp som dette. SPILLES!

V4-3 : 1 Krutov Sund – Var bra til seier fra tet nest sist, mens den ikke var like fin sist. Leverer den på sitt beste så dreier dette seg fort om tet og slutt. Er en veldig motivert favoritt. 2 Sweet Näs – Er mye bedre enn raden, og kan være en tenkbar skrell om favoritten skulle være under pari. Gikk OK etter galopp sist, mens den var strålende i nederlaget nest sist. Sandra Eriksson opp er interessant, den står perfekt inne i løpet, og som omtrent uspilt velger vi å varsle.

V4-4 : 14 Lollipop Girl – Åpen finale med flere aktuelle objekter. Vår ide er BETYDELIG bedre enn raden, og i et løp som dette duger den normalt godt. Kom til mål med krefter igjen mot tøff motstand sist, og varslet da form. Gangen før kom den også til mål med krefter igjen. Nå er den dønn riktig ute, og må helt klart passes.