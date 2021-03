Spennende V4-omgang til lunsj

Bankerfritt og spennende! Vi byr på hete objekter samt en storskrell som er bedre enn raden! Du går vel ikke glipp av våre oppdaterte V4-vurderinger?

Lerum med V86-fest på systemene og flere siste info bonger 24. februar

Vår faste tråd på Nettavisen fikk kun 7-riktige da vi dessverre hadde bankerspilt 4 Gardner Shaw (V86-6) der. Det ble imidlertid en SOLID opptur for de som kjøpte seg en andel i våre systemer på EKSPERTEN, og samtlige systemer suste inn. Systemene var som følger:

Fire andeler a Kr.1 500 betalte ut Kr.60 174,-

Fire andeler a Kr.1 000 betalte ut Kr.57 680,-

Ti andeler a Kr.400 betalte ut Kr.57 680,-

Tjue andeler a Kr.200 betalte ut Kr.57 680,-

Tjue andeler a Kr.300 betalte ut Kr.60 174,-

Undertegnede fikk også inn SYV SISTE INFO bonger med åtte riktige, og de kostet fra Kr.200 til Kr.750 per andel. Utbetalingene her ble fra Kr.41 071 til Kr.43 558,-.

Bergsåker byr på en spennende V4-lunsj tirsdag, og dette er fakta en omgang med et solid potensial. Våre litt større bonger er uten bankere, og vi skal til lukene med følgende godbiter:



V4-1 : 1 Navona – Imponerte veldig sist, og selv om den var med på en luftig åpning (12.8 f 500m) kom den alene til mål. Skulle den forsvare sitt innerspor, ja, da er nok dette over. Usikkerhetsmomentet er nettopp sporet, og at den er etter Ready Cash. Disse avkommene er småvarme i hodet sitt, og man skal være veldig forsiktig å stole for mye på ferske/unge hester etter Ready Cash. Vi nøyer oss derfor med å sette favoritten først, og avstår fra et bankerspill.

V4-2 : 11 Hulte Annika – Et helskummelt løp for «kaldingene» venter, og her kan det være smart å plukke med seg en god del hester. At det også skal dreie seg om en oppjaget sprint gjør ikke dette akkurat mer lettløst. Vår ide blir SOLID kuskeplusset, og den er dessuten betydelig bedre enn raden. Feilet i angrep sist, men det var ikke hesten sin feil da det ble veldig trangt. Tapte en god del, men kom fint tilbake i kulissene. Løser det seg bare litt underveis så skal sjansene være fine. Plasseres foran 12 Sölvsveds Atlas som gjør en spennende start i regi Jan-Olov Persson.

V4-3 : 6 Bottnas Explosive – Er den helt overlegent beste hesten her, og den gjør en svært spennende start etter et lengre avbrekk. Husk på at vi her snakker om en hest som tredje sist satt bom fast mot Night Brodde (Grl på over 2 millioner), og er altså svært grunnkapabel. Vi så den i prøveløpet på Solvalla sist, og likte det vi fikk se. Leverte en meget sterk avslutning, og var alt annet enn sliten over mål. Vi hadde 13,1 s 500m / 15,6 s 1000m på klokken. Kan ikke få en billigere oppgave når det gjelder motstand, og den må bare prøves her!

V4-4 : 15 Variety Show – Spennende finale hvor det garantert blir mye skriking på 10 Faster Than You som Robert Bergh rykker skoene på etter pause. Har trent 18/2000m før dette løpet, men vær litt OBS på at den kun har vunnet 1 av 7 løp hvor den har gått skoløs. Har faktisk vunnet 6 løp med sko på alle fire… Vår ide er god nok i massevis på ren kapasitet, og er stadig noe bedre enn raden. Ble aldri kjørt med fra et elendig spor sist, og satt fast over mål. Her passer distansen bedre, motstanden er den riktige, og den er god nok å storskrelle med flyt. PASSES!

