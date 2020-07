Spennende V64-jackpot fra Gøteborg

Det er JACKPOT med 333 477 ekstra i sekserpotten! Spennende omgang hvor våre eksperter klinker til med to bankere!

Denne artikkelen er tilrettelagt av Rolf Lerum. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Sportspills galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Birger og Morten byr på følgende til Gøteborg søndag:

V64 i Gøteborg betyr nesten alltid store utbetalinger. Ikke sjelden blir det jackpot, og trolig blir det fine penger også denne gang. På de flate bongene i V64 satser vi på to bankere. I V64-3 har 9 Knight of Luck egentlig et gaveløp. Det er stengt for hester med formtall høyere enn 64. Knight of Luck ble vurdert til formtall 73 forrige uke på Bro. Hun får likevel lov til å starte her, da vektene var satt tidligere.

Den andre bankeren er vi spente på. 9 Ede's Garrinchi i V64-2 har møtt langt bedre hester i sine to starter i år enn han gjør nå. Med en veldig god amatørrytter tror vi det kan være tid for den første seieren.

De øvrige løpene er åpne. Cathrine Erichsen tar turen fra Øvrevoll med to fine sjanser. 6 Royal Ambition i V64-1 ble toer i 2000 Guineas på Øvrevoll, og det bør rekke et godt stykke nå. 8 Eesha My Flower i V64-5 imponerte i siste start på Øvrevoll, og har hun gått litt frem i form kan det fort bli seier.