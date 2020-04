Spennende V64-omgang med frekk banker

Spennende omgang med et gedigent potensial! Bankeren er frekk! Flere helfrekke ideer! Her oser det store penger! Du blir vel med oss i jakten på tusenlappene?

Lerum med supertips på Färjestad 18. april - Kr.432 ble til Kr.18 676!

Det var kun BREDDLOPP i V65-omgangen på Färjestad denne lørdagen, og slike løp er krevende å ranke. Undertegnede gjorde dog jobben, og belønningen ble solid for de som tok rygg. Dagens beste banker, Lidaz Katzner (2-valg), slo til i løpet hvor de fleste valgte å banke Enjoy's Top Gun (60,1%). Ellers ble Dallas Brick (16,7%) løftet frem som dagens beste objekt. Undertegnedes bong på Kr.432 satt som spikret, og betalte ut svært solide Kr.18 676,-.

Nye sterke tips fra Lerum - denne gangen til Eskilstuna 20. april!

Pga mangel på en utgang kom vi dessverre ikke i mål på systemene, men ellers satt ALT av de flate bongene på Eksperten. Ninepoints Yankee (2-valg) ble lansert som en av dagens virkelige godbiter, og den innfridde også enkelt fra tet. Den flate V64-bongen til Kr.480 suste inn, og betalte ut meget fine Kr.3 305,-.

Leirvåg med herlig V65-suksess på Jarlsberg tirsdag 21. april!

Det ble herlig fullklaff for Leirvågs største V65-forslag på Jarlsberg tirsdag. Bankeren 4 Gretzky Boko innfridde som ventet og storfavorittene 9 Ingbest (V65-3) og 2 Bokli Stjernen (V65-4) falt begge tungt i sine respektive løp. V65-forslaget med innl. pris på kr 1875 satt klokkerent og betalte tilbake flotte 15 691 kr. På Eksperten ble det fullklaff for seks andelslag (fire stk med fire andeler a kr 500) og to systemspill (begge med fire andeler a kr 750).

Lerum med V5 og SISTE INFO V65-suksess på Solvalla/Bergsåker 22.april!

Samtlige V5-bonger satt på Solvalla denne onsdagen (15 stk på Eksperten). Innleveringsprisen på disse var fra Kr.500 (ti andeler a Kr.50/fem andeler a Kr.101/fire andeler a Kr.125) til Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500). Nøkkelen til at samtlige V5-bonger gikk inn var at vi på de minste bongene banket Sashay Kemp (2-valg). Utbetalingen på bongene var Kr.5 056 hver seg.

I V65-spillet så suste også samtlige SISTE INFO V65-bonger inn (11 stk på Eksperten), og innleveringsprisen på disse var fra Kr.1 000 (fire andeler a Kr.250 / fem andeler a Kr.200) til Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500). Utbetalingen på disse var fra Kr.6 245 til Kr.6 717. Bankeren på disse bongene var Tiny Rocket (25,1%).

Mantorp står for kveldens V64-omgang, og dette er en omgang med et veldig stort potensial. Vi slet virkelig med å finne en banker i denne omgangen, og landet tilslutt på en frekk en som ikke vil bli noen favoritt. 2 Xet Diablo (V64-3) feilet som helt klink i årsdebuten, nå rykker man fremskoene, og da kommer vel seieren? Ellers vrimler det med snadder i de øvrige løpene, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V64-1 : 5 Symphonic Irja – Følger bilen fra start, og fyker normalt til tet. Så får vi se hvordan kusken legger dette opp, men den har vunnet fra tet tidligere, og trives i den posisjonen. Var ikke på topp sist, men har hatt pause siden det løpet, og vi forventer den tilbake på sitt beste i kveld. Når den vant fra tet fjerde sist så var den overlegen etter å ha lagt inn 12 s 800m. Har en helt riktig oppgave foran seg her, og når den virker å gå under radaren så må vi bare varsle. Skal med på alt! Plasseres foran 6 Another Lucky Day som denne gangen får på seg en BIKE, noe som den også gikk i når den vant nest sist.

V64-2 : 4 Voyager West – Hadde faktisk kun 10,7% av innsatsene på seg når vi la ut dette tipset, og det mener vi er for lite. Så veldig bra ut når den vant fra tet sist, og den virker i det hele tatt å ha en del inne. Er veldig kjapp fra start, sjansene for tet skal være store, og fra den posisjonen blir den neppe enkel å ha med å gjøre. Leder et overkommelig løp som dette rundt om?

V64-3 : 2 Xet Diablo – Feilet som klink i årsdebuten sist, og den er ikke helt stabil. Nå velger Peter å rykke skoene foran, og det kan tenkes at den har slått seg på knærne. Da vil det hjelpe mye når skoene fremme rykkes. Motstanden skremmer ikke, og Xet Diablo i en feilfri utgave skal noen og enhver få slite med. Slår til som en godbit nå?

V64-4 : 4 Yankee La Vie – Fullførte godkjent etter pause nest sist, mens den sist ble sittende bom fast. Virker å være på vei mot formen, og i kveld velger man også å sette på en forbedret vogn. Er kjapp fra start, den står i et bra spor, og er en av flere mulige skrell. PASSES!

V64-5 : 9 Radjah D’Inverne – Har en smellfin oppgave foran seg i kveld, og nå kommer vel seieren? Var ute i finalen sist, og gikk fullt godkjent i kulissene. På klokken vår stod det 10,4 s 800m uten at den var helt tom på det. Gangen før gikk den 11,3 s 1000m, mens den tredje sist viste 11,5 s 700m. Har gjort fine løp i tøffe omgivelser, og er endelig mer riktig ute. Blir også kuskeplusset med Rikard N. Skoglund, og for oss er dette dagens beste spill i omgangen. MÅ BARE PRØVES!

V64-6 : 14 Zenzero Jet – Var knallgod når den vant tredje sist, mens den ikke var like god nest sist. Nå sist galopperte den tidlig, og det var game over. Er en ordentlig bra hest i grunnlaget, den har fordel av å ikke stå i første rekke, og blir det bare litt tempo her, ja, da blir denne tung å stå i mot tilslutt. SPILLES!