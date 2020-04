Spennende V64-omgang med stort potensial

Det oser storcash av kveldens V64-omgang! Bankeren som vi knaller til med avsluttet sylvasst sist! Årgangens beste senker storfavoritten? Flere mulige sjokk! Våre oppdaterte V64-vurderinger er klare - du tar vel rygg?

Nesten supertreff på Lerums V75-systemer til Halmstad 13. april

Vi var dessverre ikke i nærheten på de flate bongene i denne V75-omgangen, men undertegnedes TRE SYSTEMER (4 andeler a Kr.1 000 / 20 andeler a Kr.200) var ikke langt borte fra veldig store kroner. Med SINGEL UTGANG på storskrellen Benjamin H.C. (5%) og banker på Disco Volante (1-valg) satt vi bra på disse systemene, men måtte tilslutt nøye oss med TO SEKSERE samt en haug med femmere. Utbetalingen på disse systemene var fra Kr.23 660 til Kr.24 346,-. Korrekt rekke betalte ut enorme 1,5 millioner!



Følgende info ble servert på storskrellen Benjamin H.C. (5%):

V75-2 : 3 Benjamin S.H. – Er en 4-åring som vi liker, og en hest som er betydelig bedre enn hva flere tror. Hadde faktisk kun 3,1% av innsatsene på seg når vi la ut dette tipset, og det er galskap mot det som er en av de soleklart beste hestene i feltet. I årsdebuten sist havnet den utvendig leder, og var på vei til å fullføre strålende da galoppen kom på oppløpet. Det viste seg at den var litt øm i beintøyet, og slikt er ikke uvanlig på hester som årsdebuterer etter mye god og hard vintertrening. Nå er den behandlet før dette løpet, og det har nok gjort veldig godt. I et forsøk til Svenskt Trav-Kriterium femte sist så satt den i tredje innvendig, ble så grovt hindret på siste bortre, men leverte et fantastisk oppløp og var lekker i målgangen. Da var den ute mot mye bedre hester enn dette… Må bare prøves fra et nydelig spor bak bilen nå!

Lerum med herlig fulltreffer på V4 - Kr.1 180 ble til Kr.20 138!

Undertegnedes STØRSTE V4-BONG til Gävle suste inn torsdag 9. april! Etter at supersjokket Fame Suspect (0,5%) innledet så satt den store bongen igjen med 5x5x2... I finalen var det DOBBELTBANKER på 2 og 3-valget, og når Tangen Töff (3-valg) holdt sikkert unna for favoritten, ja, da ble det en bra SUM for de som tok rygg på bongen til Kr.1 180. Den betalte nemlig ut hele Kr.20 138,-!



Det pleier å skrelle til på Axevalla, banen med det lange oppløpet, og i kveld er vi klart inne på at det går mot en flott utbetaling igjen. Flere av løpene er svært åpne, det var vrient å finne en klink banker, og dette er rett og slett en omgang med et stort potensial! Vår beste banker kommer ut i finalen, og der tror vi MYE på 3 Sandsjöns Enzo. Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 12 Rocky Bear – Ser ut til å gå veldig under radaren i innledningsløpet, men akkurat det kjøper ikke vi. Den var positiv etter pause nest sist, og fullførte da fint bak gode Vien Ici. Nå sist var det game over før moroa kom i gang. Her er den nesten på kronen riktig ute i grunnlaget, den drar stor fordel av det lange oppløpet på Axevalla, og her må man altså være på vakt. Slår til som en herlig frekkis? SPILLES!

V64-2 : 13 Glide Marke – Helskummelt løp, og her kan opplagt en bred gardering vise seg å være veldig smart. Vår ide har gjort fine monteløp på slutten, men den er også flink med vogn. Er veldig riktig ute grunnlagsmessig nå, og får bare kusken til styringen så burde den dukke opp helt i fremste rekke. Vår ide i et ellers vært åpent oppgjør.

V64-3 : 4 Milady Grace – Dette kan bli årgangens beste, og gjør altså en mildt sagt spennende start etter pause i kveld. Imponerte oss noe kolossalt ved flere anledninger i fjor, og på ren kapasitet holder vi denne skyhøyt. Matches mot StoChampionatet/Derbystoet, og dette er en hest som Peter Untersteiner har store ambisjoner med i år. Vi vil være med på «TOGET» direkte i år, og iler til med tipsnikken!

V64-4 : 7 Speed Marke – Fikk maks etter pause sist, men gikk uansett en OK tid, og får godkjent. Tredje sist gikk denne ganske bra i kulissene, og da møtte den altså Strong Heartbeat/Bossy Alley, og hester av et helt annet kaliber enn dette. Fjerde sist så klaffet det overhodet ikke, men oppløpet i kulissene likte vi skarpt! Er en undervurdert hest, men fakta er at denne er mer enn god nok i et billig løp som dette. OBS! 9 Awaited – Blir det TUNGT spill på, men kommer altså fra en stall som har vært helt formløs over en lengre periode nå, og favoritten er dermed kun en liten gardering for oss.

V64-5 : 12 Thorn Bird – Skal ha en meget bra sjanse i et tynt løp som dette, og den er etter vår smak aldeles for lite spilt. Nå sist ble det helt feil, men da møtte den også betydelig tøffere motstand enn hva den støter på her. Kan være veldig vass når den får gå med i rygger, og det gjør den i dette lille feltet. Kommer på lette bein nedover det lange oppløpet på Axevalla, og slår til som en godbit?

V64-6 : 3 Sandsjöns Enzo – Blir halmstrået i en åpen og spennende V64-omgang. Spurtet knallbra etter pause sist, og vi hadde 11,3 s 800m på klokken. Da kom den via femtesporet mot oppløpet… Står langt bedre til nå, det blir samme balanse som sist, og motstanden er den riktige. Kjører seg tidlig til tet, og siden er dette over? ALL IN!