Spennende V64-omgang på isen

Umåker inviterer til ISTRAV på V64, og det er en ordentlig flott omgang som venter! Vi jakter tusenlappene med en banker som vi likte skarpt sist...

Undertegnede serverte SVÆRT sterke lunsjtips på Bergsåker 8. januar, og omtrent alt av bonger satt som de skulle. Nettavisens forslag på Kr.480 betalte ut Kr.4 934, og på Eksperten suste samtlige bonger inn. Den dyreste bongen der var Kr.1 200 (fire andeler a Kr.300). Supersjokket Paulas Prins (9-valg) lurte mange spillere i denne runden, men den var altså vår TIPSENER! Bourne Dominion (2-valg) senket dagens tyngste, men også dette var vår tipsener. Du gikk vel ikke glipp av følgende info på godbitene?:

V4-1 : 10 Bourne Dominion – To hester er trolig helt overlegne på ren kapasitet i innledningsløpet, og vi nøyer oss med kun disse to på bongen. Knepent først plasserer vi Bourne Dominion som gikk et SVETT løp etter en mildt sagt grov galopp sist. Kom voldsomt tilbake, og den fikk to solide pluss i kanten av oss. Gangen før var den klink overlegen, og la da inn en siste 800m etter 12,5. Er betydelig bedre enn grunnlaget sitt, og den blir ikke enkel å slå i en feilfri utgave.

V4-2 : 5 Paulas Prins – Debuterte for Tjomsland sist, og gikk kun et løp på det jevne da. Vi likte dog hesten, og den så veldig fin ut i banen. Har hatt pause etter det løpet, og muligens slet den med et eller annet som gjorde at den ikke fikk vist hvor bra den egentlig kan være? Har nemlig litt kapasitet, her er det billig i mot, og når en hest fra Tjomsland sin stall er såpass lite spilt, ja, da er i hvertfall vi på vakt. OBS!

Umåker står for kveldens V64-omgang, og det er en omgang som vi liker. Dagens beste banker har fått to løp i kroppen etter pause, og så utrolig fin ut med krefter igjen sist. 7 Faks Nils (V64-2) er hesten vi tenker på, og den står altså alene på våre flate bonger i kveld. Ellers har vi funnet flere mulige godbiter, og her er det bare å ta rygg på følgende:

V64-1 : 7 U. Boat – Har det ikke klaffet for på slutten, og den er bedre enn raden. Ble grovt hindret sist, mens den satt fast i kulissene nest sist. Er nå kuskeplusset, den er lynrask fra start, og fra tet burde dette dreie seg om en meget bra sjanse. Treneren her, Mats Bucht, pleier dessuten å ha hester som elsker isbane. MÅ BARE PRØVES I KVELD!

V64-2 : 6 Faks Nils – Så rett og slett utrolig bra ut sist, og den kunne faktisk ha vunnet det løpet med litt bedre klaff på veien. Gikk PIGG i mål, og var altså hakk i hel på Bellfaks over mål. Har nå fått to løp i kroppen etter pause, og er kanskje ytterligere forbedret i kveld. Veldig motivert favoritt i et ganske billig løp.

V64-3 : 8 Know My Name – Har fått tre løp i kroppen etter en lengre pause, og selv om den er litt tjukk rundt magen så virker storformen å være der nå. Spurtet nemlig strålende etter litt hinder på veien sist, og vi likte det vi fikk se da. Dukker her opp i veldig overkommelige omgivelser, og nå må man være på vakt. Slår til som en ordentlig godbit?

V64-4 : 2 Chuck Camto – Sporet er naturligvis ikke det beste, men på ren kapasitet duger denne svært godt. Kommer her ut etter pause, og vi vil tro at man kommer med ambisjoner etter oppholdet. Mika Forss opp er et pluss, og feilfritt er den på foto i et løp som dette. Plasseres knepent foran 6 Kahlua Bishop.

V64-5 : 10 Anaheim Kemp – Ligger stadig litt i skorpen, og den så fin ut i kulissene med krefter igjen på tanken sist. Skulle det bli litt kjøring mellom favorittene i første rekke så kan det bli riktig å komme bakfra med sparte krefter. Prøves som et helfrekt objekt. Vår tipsener rankes knapt foran 7 Zorro Swing.

V64-6 : 5 Toutre – Kom ut nyklippet og fin sist, og leverte virkelig et bunnsolid løp mot langt bedre hester enn dette. Gikk en råsterk sisterunde, men greide altså ikke å stå i mot Narold Vox/Mellby Fog oppunder mål. Falt uansett med flagget til topps. Er billigere ute nå, og sjansene burde være fine. OBS!