Spennende V65-lunsj på Solvalla

Bankeren har vi en ordentlig sterk feeling for! Få også med deg superskrellen i monteløpet! Går det kanskje mot en flying start på weekenden?

Knallsuksess i V4-spillet på Bro Park onsdag 28. oktober

Til tross for at omgangens klart største favoritt, 4 Troubled Guy, vant V4-1 på Bro Park onsdag ble det veldig flott utbetaling. 8. valget Divorce i V4-2 og 9. valget 9 Repeat Offender sendte verdien opp i 9 441 kr etter tre avdelinger. Vårt største V4-forslag på Nettavisen (innl.pris kr 1 800) stod igjen med alle hestene i V4-4, men vi måtte "nøye" oss med andrevalget 5 One Star. Utbetalingen stoppet på meget pene 15 162. Totalt ble det klaff for fem andelslag på Eksperten.



Kjempefest på Bjerke

Det var dobbel jackpot på Bjerke i V75 onsdag kveld. Fire favoritter vant i de fire siste avdelingene, men i V75-1 sviktet storfavoritten 11 Lesja Tara og dermed ble det ikke så verst utbetaling. Vårt spilleforslag med innl.pris på kr 450 satt som det skulle og betalte tilbake pene 3 667 kr. Totalt ble det sju rette for hele 63 andelslag på Eksperten. Totalt ble ca 250 000 kr innspilt og Nettavisen omsatte for ca 82 000 kr på Eksperten.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





Solvalla står for fredagslunsjen, og disse lunsjene på hovedbanen i Sverige er nok de vi liker aller best. Det er en svært spennende lunsjomgang vi har foran oss, og her skal vi i lukene. Vi byr på dagens beste banker samt et objekt som hjelp på veien mot tusenlappene:

V65-4 : 5 Lovemore - Har en OK oppgave foran seg nå, og vi er klart inne på at dette dreier seg om tidlig tet og slutt. Var enormt bra når den jogget 13,4/2140ma nest sist, og med noe tilsvarende her så taper den neppe. Har hatt seg en velfortjent pause etter det siste løpet, men det har nok kun gjort godt. Salmela pleier å ha de i orden etter opphold, og i en spennende omgang klinker vi til med dette som fredagens beste banker. ALL IN!

V65-3 : 12 Fast Food Hanover - Spennende monteløp hvor vi prøver oss med en ordentlig frekkis. Fast Food Hanover debuterer under sal, men det tror vi vil passe denne perfekt. Har møtt MYE bra hester, og her er det ikke akkurat veldig hardt i mot. Rytteren er meget god, og det er nå denne må prøves. Neste gang kan den nemlig være "oppbrukt"... SKAL MED PÅ ALT!