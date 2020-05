Spennende V65-omgang i Bergen

Spillstopp klokken 16.20! Spennende omgang! Bankeren lar seg ikke fange? To helfrekke objekter som begge varslet form sist! Luketømming i vente mellom de syv fjell?

Lerum med knallsterke V75-vurderinger 3. mai! Kr.240 ble til Kr.12 708!

Det ble servert mildt sagt solide tips i søndagens V75-omgang fra Vaggeryd. Bankeren, Perfect Gede (2-valg), vant som ventet enkelt fra tet. Smevikens Cruiser (4,4%) sjokket i finalen, men på vår rank stod den først, og solid info ble gitt. Den MINSTE V75-BONGEN til undertegnede på Kr.240 suste inn, og betalte ut solide Kr.12 708!



På Eksperten ble det fullklaff for totalt 32 av undertegnedes andelslag, mens vår samarbeidspartner, SNOKEN, traff på 14 av sine andelslag (samtlige). Prisen på andelslagene var fra Kr.500 (4 andeler a Kr.125 /10 andeler a Kr.50) og helt opp til Kr.4 000 (4 andeler a Kr.1 000/20 andeler a Kr.200). Disse betalte ut fra Kr.13 695 til Kr.16 198 hver seg.

Totalt ble Kr.640 715 innspilt på disse 46 andelslagene. Omsetningen til Nettavisen på Eksperten til V75-løpene fra Vaggeryd var Kr.67 176.

21 andelslag med fullklaff i V75 på Ørebro lørdag 2. mai

Det var enorm omsetning i V75 denne jackpotlørdagen. 21 av undertegnedes andelslag på Eksperten gikk inn med sju rette, og de fleste av disse stod med bankere på 3 T. Rex Face i V75-1 og 3 Very Kronos i V75-2. Andelsprisene var fra kr 100 til kr 750. Utbetalingen på hvert av disse 21 andelslagene ble på ca 18 000 kr.

Totalt ble det 380 559 kr innspilt på disse 21 andelslagene.

Det betyr altså at Nettavisen spilte inn over en million kr i V75 lørdag og søndag ( 1 021 274 kr) på Eksperten og omsatte totalt for 467 667 kr i V75 de to dagene.

Lerum med luketømming på Åby 29.april - Kr.384 ble til Kr.17 049!

ALT satt i V5-spillet denne onsdagen, og lukene ble tømt på Åby! Den minste bongen på Eksperten (10 andeler a Kr.50) suste inn, og betalte ut storfine Kr.17 049! Smellkaramellen Final Dream (3,4%) var med på alt!

Bergen Travpark knaller til med en svært fin V65-omgang denne torsdagen, og det er en omgang vi virkelig liker. Vi har som vanlig jobbet godt med løpene, og byr på dagens beste banker samt dagens TO BESTE objekter. Ta rygg på følgende:

Dagens beste banker:

V65-3 : 5 Bolero – Kjører seg tidlig til tet fra første omvendt, og siden er dette løpet over? Den fullførte solid i debuten for sin nye trener sist, og varslet da form direkte etter pause. Er bedre enn det grunnlaget den har på konto, og kan nesten ikke få en bedre oppgave enn dette. Går nok en 14-tid på en kjapp bane, og ingen straffer denne om den bare går som den skal. ALL IN!

Dagens beste objekt:

V65-2 : 4 Tore Tang – Var strålende etter pause sist, og den varslet toppform direkte. Havnet på vingel fra start, og måtte etter hvert bakke seg sist. Kom via sporene runden igjen, men ble så sjenert til galopp. Tapte mye, men viste 28,0 s 800m, og kom råsterkt tilbake nedover oppløpet. Rune Ellingsen har vunnet med denne tidligere, motstanden skremmer ikke, og her må man altså være på vakt.

Dagens nest beste objekt:

V65-6 : 6 Rigel Scott – Kan virkelig være noe for de som fisker litt på dypet. Det var GODE rapporter på den etter pause nest sist, men da var den ikke helt i balanse, og måtte innom noen galopper. Så merkbart forbedret ut sist, og gikk da PIGG i mål etter sene luker. Står ikke tilbake for noen av disse på ren kapasitet, og klaffer det bare litt underveis så kan overraskelsen være et faktum.