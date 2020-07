Spennende V65-omgang på Momarken

Bankeren er klar! Flere vidåpne oppgjør, og her oser det store kroner! Du går vel ikke glipp av våre oppdaterte V65-vurderinger?

Lerum med bra treff i V75-spillet på Sørlandet 18. juli

På Eksperten suste hele 21-andelslag inn i denne V75-omgangen, og det ble en skikkelig opptur for flere av de som tok rygg. Innleveringsprisen på disse andelslagene var fra Kr.1 200 (fire andeler a Kr.300), og helt opp til Kr.8 000 (fire andeler a Kr.1 995). Alle disse andelslagene betalte fra Kr.11 759, og oppover.



Lerum fikset cashen i Bodø 18. juli! Kr.1 944 ble til Kr.18 736!

Tipsflyten fortsetter, og undertegnede serverte igjen meget solide vurderinger. Yuma Kitten (2-valg), Kingofthehill F., og Philip Lyn (2-valg) stod alle først på ranken. Philip Lyn ble banket på den minste bongen, og senket altså dagens tyngste favoritt! Vår største bong til Kr.1 944 satt som den skulle, og betalte ut meget solide Kr.18 736.

Lerum med V5-fest på Sørlandet 17. juli! Kr.1 120 ble til Kr.12 612!

Undertegnede var på hjemmebane denne kvelden, og det ble en herlig opptur for de som tok rygg på den største V5-bongen til Kr.1 120. Den satt nemlig som et skudd, og betalte ut knallfine Kr.12 612,-. Vi gratulerer de som tok rygg!



Lerum med nye supertips i V64-spillet! Kr.864 ble til Kr.9 569! Du var vel med på moroa på Axevalla 17. juli?

Undertegnede serverte nye meget solide V64-vurderinger, og det meste satt til Axevalla 17. juli. Balsamine Font (17%) innfridde som en banker for de frekke! Bravo Santana (25%) lekte seg som en banker av stål! I finalen stod SKRELLEN Eric The Eel (6-valg / 8%) først, og strålende info ble servert. Vår bong til Kr.864 suste inn, og betalte ut svært fine Kr.9 569,-.

Lerum fikset feriepengene! Kr.240 ble til Kr.11 320! Du tok vel rygg i V64-spillet på Bergsåker 16. juli?

Undertegnede serverte DRØMMETIPS til jackpotomgangen på Bergsåker 16. juli, og ALT satt! Hector Sisu innfridde som en banker av stål, mens First Mel Hope innfridde som den nest beste bankeren. New Direction (4-valg) stod først på ranken, og det samme gjorde Aramis Bar (2-valg). Den MINSTE bongen på kun kroner 240 satt som et skudd, og betalte ut knallfine Kr.11 320,- DD ble i tillegg ranket ut på EN REKKE, og gav en odds på herlige 62,25 - hvor mye fikk du på dobbelen?

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.



Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.





Det er ikke spesielt lettløst på Momarken denne kvelden, og flere av løpene er svært jevne/åpne. Bankeren er dog klar, og vi spekulerer ikke mot 4 Allaway GT som så smellfin ut når den lekte seg med 7 Blueridge Sun sist. Vinner normalt lett om den fungerer like fint i kveld. ALL IN! Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 2 Corona – Blir hardt betrodd i innledningsløpet, og med nydelige betingelser foran seg så kan det også dreie seg om en vinner. Har gjort helt OK løp i Sverige, og formen virker å være fin. Skal stå først, men vi tør ikke å banke. 11 Trick Or Treat – Ligger litt i skorpen, og skal passes. Spurtet meget bra nest sist, og den har form til å ta seg av et løp som dette om det bare blir litt tempo. OBS!

V65-2 : 11 Donato Frecel – Her er ikke kvaliteten den beste, og det skal ikke en veldig bra prestasjon til å ta seg av et løp som dette. Vår ide er nok den beste i feltet på ren kapasitet, og får den bare aksjonen å stemme underveis så må mulighetene være store. Feilet i klar ledelse sist, og var også OK i nederlaget nest sist. Nå kommer seieren?

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V65-3 : 4 Allaway G.T. – Lekte seg med 7 Blueridge Sun etter et tøft opplegg sist, og så nesten ubrukt ut over mål. Må fort gjøre jobben utvendig igjen, men er såpass formsterk at det skal en veldig god hest til for å slå denne. Motivert favoritt som også vi tror MYE på.

V65-4 : 5 Spik Lyna – Feilet i striden på oppløpet sist, og hadde travet rundt 29,9/2120mv uten den galoppen. Er kjapp fra start når den tramper til, og fra tidlig tet dreier normalt dette seg om en vinner. Skal stå først. Bak våre ide er løpet veldig jevnt/åpent, og en bred gardering trenger ikke å være feil.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V65-5 : 5 Sunset Valley – Har fått fire løp i kroppen etter en lengre pause, og den ligger virkelig i skorpen nå. Solgte seg dyrt fra tet sist, og var god i nederlaget. Er veldig kjapp fra start, den er sikret et bra opplegg, og nå kommer seieren? 12 Mia Vince – Spurtet sterkt etter pause sist, og varslet form da. Har gjort mange fine løp uten å få vinne, og trenger naturligvis litt flyt på veien fra et dårlig spor. Passes med overpace!

V65-6 : 11 Stasline – Interessant finale, og dette er nok et løp som mange vil gardere bredt i. Vi tror dog MYE på at Stasline kan felle dette feltet på ren speed tilslutt om det bare klaffer litt på veien. Har sett veldig bra ut de siste gangene, og sist gikk den HELPIGG i mål etter for sene luker. Har en voldsom toppfart i kroppen sin, og den blir ikke enkel å stå i mot om den bare havner riktig på det. OBS!