Spennende V75-omgang fra Danmark

Bankeren er mye forbedret etter at man har lettet den i balansen! Herlig ide tar seg av eliteløpet! Du går vel ikke glipp av våre oppdaterte V75-vurderinger?

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





Stalltips er et spill der Rikstoto velger hestene og fyller ut kupongen for deg. En oppgradert spillopplevelse gjør det enkelt for alle, uansett forkunnskaper.

Vi liker dagens V75-omgang til Charlottenlund skarpt, og her skal vi i lukene. Vi har jobbet frem flere svært spennende objekter, og bankeren tror vi ikke taper. 9 Even Steven (V75-5) er mye forbedret etter at man justerte balansen, den har funnet superformen, og vi tror at det kommer en ny seier. ALL IN! Ta rygg på følgende:

V75-1 : 6 Enjoy’s Rapide S. – Har fått tre løp i kroppen etter pause, og den er bedre enn raden. Var riktig så pigg på bittet sist når den feilet i en småtrang situasjon i den siste svingen. Hadde gått en 16-tid uten den galoppen. Står helt riktig til i dette løpet, og kan fort slå til som en godbit om den går feilfritt. OBS!

Her kan du kjøpe deg inn i våre V75-bonger/systemer til Lunden på Eksperten

V75-2 : 3 Enzo Design – Er veldig på riktig vei i ny regi, og den er spillbar her. Solgte seg dyrt sist, og kom da til mål på en bra tid. Til denne starten fester man på en BIKE, og det vil fort gjøre den ytterligere forbedret. Kan lede et billig løp som dette rundt om…

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V75-3 : 6 Jane Hall – Har vunnet 8 av 10, og blir knallhardt betrodd. Vær dog litt OBS på at den ikke var som best sist, kommer ut etter pause, og møter flere ganske bra 3-åringer. Jane Hall vinner om den leverer på sitt beste, men pga innsatsen sist så avstår vi fra et bankerspill. Motivert, men…

V75-4 : 5 Victory Island – Har trengt noen løp i kroppen etter pause, og vi håper at den skal være ytterligere forbedret i dag. Gikk skoløs sist, mistet travet, og feilet med krefter igjen ca 400m fra mål. Til denne starten fester man på sko, men det er ikke et stort minus på denne. PASSES!

V75-5 : 9 Even Steven – Er en soleklar banker for oss, og en hest som står alene på alt. Etter at man har lettet den i balansen så har den gradvis blitt bedre, og sist var den helt utrolig bra. Dundret da på utvendig, knakk lederen, og bare reiste fra nedover oppløpet. Distansen er trolig kun et pluss, og vi går altså ALL IN!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V75-6 : 9 Apapmand – Har en drømmeoppgave foran seg her, og dette er en hest vi tror MYE på i dagens V75-omgang. Spurtet sterkt i comebacket sist, og da møtte den altså Slide So Easy… Gikk også bra i Copenhagen Cup tidligere i år. Er en knallgod hest som nesten alltid avslutter råsterkt. Distansen er ikke et problem, og Apapmand er et soleklart førstevalg for oss.

V75-7 : 5 Slide So Easy – Virker å være på vei mot formen igjen, og har rett og slett en veldig fin oppgave foran seg her. Husk på at vi her snakker om en hest som vant på 11,0 fra dødens fjerde sist, og skulle den komme seg foran nå så kan den umulig bli enkel å ha med å gjøre. Får dessuten på seg en BIKE, og vi har veldig tro på at dette kan dreie seg om tidlig tet og slutt. SPILLES!