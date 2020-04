Spennende V75-omgang med en luring fra Norge

Elitloppet neste for bankeren? Mulig superobjekt fra Norge! Ny herlig V75-omgang! Vi byr på oppdaterte V75-vurderinger, og husk også på at du kan følge spenningen GRATIS hos oss!

Sendingen begynner klokken 12.30 / V75-1 begynner klokken 15.00:

Färjestad byr på sitt tradisjonsrike påsketrav denne fredagen, og vi kan vel ikke huske å ha sett ett bedre program fra Färjestad på denne dagen tidligere. Her vrimler det av topphester, og kvaliteten er fantastisk. Vi ligger som vanlig ikke på latsiden, og har jobbet godt med denne menyen. Dagens beste banker sparte vi til finalen, og der spekulerer vi ikke mot 3 Missle Hill som det er knallsterke rapporter på. Daniel Reden snakker fakta om Elitloppet for denne 5-åringen...

V75-1 : 4 Ganga Bae – Utviklet seg strålende gjennom fjoråret, og det er liten tvil om at dette er en av de beste hoppene i årgangen. I årsdebuten sist avsluttet hun MEGET sterkt, og på klokken stod det 10,5 s 800m med krefter igjen. Er kjapp fra start, den får trolig gratis tet, og siden er vel dette løpet over? På ren kapasitet er 8 Mascate Match den nest beste (kanskje den beste) hesten i feltet. Var helt fantastisk når den var som best i fjor, men vil man virkelig tømme den i årsdebuten fra et dårlig spor? Vi blir fakta litt overrasket om man ønsker det… Leter man på dypet så glem ikke 5 Ies Elisabet. Hadde MYE uttur i fjor, men avslørte flott kapasitet, og viste frem sin enorme speed fra tid til annen. Er lynrask fra start, den er en av de hestene med størst toppfart i kroppen, og med flyt trenger den ikke å være borte.

V75-2 : 5 Hector Sisu – Var utrolig imponerende i årsdebuten, og den jogget altså 11,3 s 800m uten at Ulf Ohlsson kjørte maks på den da. Inntrykket var rett og slett smellbra. Må trolig vinne dette løpet fra dødens, og det er hovedgrunnen til at vi avstår fra et bankerspill. 1 Custom Cheval – Var en av de beste 2-åringene i fjor, og den gikk flere knallsterke løp i Sverige. Innersporet bak bilen kan bli en felle da den ikke løste noe fra samme spor nest sist. På ren kapasitet er denne hesten knallbra, kusken er BEST, og det pleier nesten alltid å løse seg for Goop. Motbudet, og vi låser løpet på disse to.

V75-3 : 3 Enzo AM – Gikk 12,6 i årsdebuten, og gjorde det på sin treningsbalanse. Har garantert gått MYE frem med det løpet i kroppen, og nå rigges den til (skoløs). Var faktisk ute i dette løpet i fjor, stod på samme distanse som nå, og spurtet da inn til sjokkseier (41x flesket). Får den smyge med, og det løser seg tilslutt, ja, da er vi fakta litt inne på at den kan storskrelle igjen. OBS! 12 Ragazzo Da Sopra – Leverte en SOLID årsdebut bak Makethemark, og Ragazzo Da Sopra går en svært spennende sesong i møte. Björn Goop er helt «UMULIG» å ha med å gjøre i slike stayerløp, og ingen bedømmer tempoet bedre enn han. Når han så sitter seg opp bak en hest på vei mot formen så sier det seg selv at den er selvskreven på bongen. 5 Vikens High Yield – Har sett fantastisk bra ut i år, og dette er en hest som har tent på alle sylindre etter den kom inn på stallen til Robert Bergh. Nå forventer «ALLE» at distansen kun er et pluss, men vi er fakta ikke like sikker på akkurat det. Dessuten er vi ikke veldig glad i Robert Bergh når det skal kjøres tre runder da han ikke akkurat er den beste taktikeren i slike løp. Skal dog med på gardering.

V75-4 : 9 Aperfecttric – Avgjorde enkelt i en energisk stil sist, mens den spurtet meget bra til tredje nest sist. Er anmeldt med BIKE, den får opp Kihlström, og fra et ypperlig smygspor kan fort dette bli veldig riktig. OBS! 8 Malvha Ha – Er en hest som vi har fulgt svært nøye, og faktisk jaktet litt på den som for lite spilt i flere av løpene som den har vært ute i. Spurtet for eksempel strålende fjerde sist, og da hadde vi 13,3 s 800m på klokken. Har nå fått to løp i kroppen etter pause, og har vært positiv ved begge anledninger. Björn Goop opp er et VELDIG pluss, og med flyt gjør ikke denne seg bort! Ellers er det bare å gardere så bredt lommeboken tillater her. Hoppeløp for 3-åringer tidlig i sesongen er ofte veldig vrient å regne på, og det er i slike løp man kan få de virkelig saftige skrellene…

V75-5 : 2 Vivacious Allie – Feilet på den første svingen i årsdebuten, men gikk fullt godkjent etter galoppen. Er trolig forbedret med det løpet i kroppen, og den kan ikke få spesielt bedre betingelser enn dette. Dog skal man vite det at spor langt inne bak bilens vinger på Färjestad ikke er spesielt bra spor da hestene litt lengre utover i banen får større fart. Skulle likevel favoritten sitte tidlig i tet, ja, da er sjansene naturligvis store. 7 Vikens Fingerprint – Er under en rivende utvikling, og den ser ut til bare å bli bedre og bedre. Sist satt den bom fast i ryggen til Conrads Rödluva, og støter ikke på slik motstand her. Kjemper om seieren om det bare klaffer litt på veien. Disse to skiller seg ganske klart ut. Bak der er det veldig jevnt.

V75-6 : 5 Ivan B.R. – Virker ikke å bli tatt på alvor her, men oss "lurer dem ikke". Var en av de beste 3-åringene i Norge (2019), og den gjorde ikke veldig mange feil gjennom sesongen (vant 4 av 7). Når Team Gundersen tar turen fra Norge så vet vi med garanti at den har trent strålende, og den er derfor svært spillbar i et løp som dette. At det blir SKOLØS for første gang i karrieren samt BIKE for første gang i karrieren gjør oss ikke akkurat mindre sugen på denne. MÅ BARE PRØVES I DAG! 6 Digital Summit – Var stor i nederlaget sist, men det løpet kan også ha kostet en god del. Er kjapp fra start, og skulle den komme seg foran så har den naturligvis en bra sjanse. 8 Fort Knox – Har innledet bra, men har nå vært lenge borte, og debuterer dessuten for Goop. Fra et dårlig spor ranker vi den litt ut, og vi vil gjerne se denne prestere på sitt beste igjen før vi ranker den høyere opp.

V75-7 : 3 Missle Hill – Er dagens i særklasse beste banker. Dette er en hest som Daniel Reden holder SKYHØYT, og han er litt inne på at det kan være en «NY Propulsion». Har sett fantastisk ut i trening i vinter, og det snakkes høylytt om Elitloppet 2020… Har en voldsom fart i kroppen, og fjerde sist jogget den for eksempel 10,7 fra tet. Det gjorde den lett. Her blir det normalt gratis tet med Max Brady i ryggen, og siden skal dette løpet være over. Vi kan ikke spekulere mot denne, og anbefaler et bankerspill på det varmeste!