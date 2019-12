Spennende V75-omgang med toppobjekter på menyen

Bankeren kan ikke få bedre betingelser! Dagens beste objekt har sett utrolig formsterk ut! Stjernesmell mot dagens tyngste? Vi jakter storcashen med oppdaterte V75-tips!

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Her ser du onsdagens sending fra V75 Umåker direkte, sendingen starter kl 14.00:



Er du klar for V75 Julebonanza?

Fra 23. desember til 31. desember blir det ÅTTE V75-omganger, og det hele avrundes med en gedigen MULTIJACKPOT på selveste nyttårsaften. Vi jobber naturligvis på gjennom hele julen, og gir deg oppdaterte travtips hver dag. Sjekk ut følgende:

25. desember: V75 Umåker med start kl.16.20. Våre tips er klare ca. 10.00 onsdag.

26. desember: V75 Solvalla med start kl.16.20. Våre tips er klare ca. 10.00 torsdag.

27. desember: V75 Momarken med start kl.19.30. Våre tips er klare ca.12.00 fredag.

28. desember: V75 Romme med start kl.16.20. Våre tips er klare ca.15.00 fredag.

29. desember: V75 Charlottenlund med start kl.15.00. Våre tips er klare ca. 09.00 søndag.

30. desember: V75 Bjerke med start kl.19.30. Våre tips er klare ca.12.00 mandag.

31. desember: V75 Axevalla med start kl.15.00. Våre tips er klare ca.18.00 mandag. HER ER DET MULTIJACKPOT MED MINST 16 MILLIONER EKSTRA!

Husk også på at du kan se SAMTLIGE V75-OMGANGER direkte på Nettavisen!

Vi kom ikke helt i mål under mandagens V75-omgang, men i DD-spillet tok vi for oss. DD ble ranket ut på en rekke, og oddsen ble fine 8,85. Hvor mye hadde du på dobbel'n? Når det gjelder dagens V75-omgang så kjøres den på isen, og i fjor på denne dagen var det "sluttsolgt" etter seks avdelinger, og det ble vel 240 000 til dem med seks riktige. Det ser igjen krevende ut, og ingen skal bli overrasket om det er duket for svært store kroner til dem med riktig V75-rekke. Den beste bankeren til Umåker dukker opp i V75-3, og går alt riktig for seg så taper normalt ikke 8 Dusktodawn Sisu sitt løp. Kommer med toppform, takler isbane, og motstandsmessig er dette billig. ALL IN! Gå ikke glipp av følgende:

V75-1 : 7 Conrads Gregor – Er sparsomt startet, men det er snakk om en knallgod hest for klassen, og i fjor på samme dag så plukket den enkelt ned Pleasure For Cash fra dødens… Har nå fått to løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og den så helt RÅ ut etter svak innledning på løpet sist. Er kuskeplusset med Mats Djuse nå, den tåler tøffe opplegg, og vi tror på en TOPP MULIGHET i innledningsløpet. Skal stå først på ranken. 4 Bottnas Easy Cash – Er det soleklare objektet i løpet. Har vært matchet i tøffere omgivelser enn dette, og vi var spent på den før den skulle debutere for sin nye trener sist. Da ble det et par galopper, men den gikk helt gedigent mellom disse galoppene, og det gjorde den i tøffe omgivelser. Har en perfekt oppgave foran seg nå, og får den bare travet til å stemme på isen så kan denne bli svært skummel for noen og enhver.



1 Pleasure For Cash – Trodde vi skulle bli bedre enn hva den har blitt. Har hatt sine problemer, og spesielt i slutten av løpene sliter den. Nå var den fin etter pause sist, og «alle» forventer den på sitt beste til dette løpet. Kan vinne, men for oss er den ikke noe annet enn en stor outsider. 2 Mycrazydream – Spurtet knallbra etter et passivt opplegg sist, og kom til mål med mye krefter igjen. Supertalentet Magnus Djuse kjører, og han pleier å finne de rette posisjoner for de han kjører. Kan opplagt slå til som et helfrekt bud med litt flyt på veien. 6 La Norna – Er MYE spilt, men er klart tøffere ute, og er i våre øyne mer trippel enn veldig seiersaktuell.

V75-2 : 12 Hallsta Majestix – Her prøver vi oss med en fra dypet. Hesten vi plasserer først er en lillebror til «iseksperten» Hallsta Vinnex, og skulle lillebroren også elske isen, ja, da blir fakta dette spennende. Hallsta Majestix fikk maks sist, men var da ute mot betydelig tøffere hester enn hva den møter nå. Gangen før spurtet den meget sterkt fra 20m tillegg på en oppjaget sprint, og var en bunnsolid toer. Tredje sist kom den til mål med litt krefter igjen. Er slett ikke verst på sitt beste, den er dønn riktig ute i grunnlaget, og som nesten uspilt velger vi å varsle! 1 Silver Jossan – Har en smellfin rad, og det er snakk om en ordentlig fin «kalding» dette. Måtte virkelig kjempe for seieren sist, men var uansett meget god til seier. Debuterer på isen her, og det er klart at slikt gjør oss noe usikker. Kan lede hele veien om den bare takler isbane som den skal gjøre.

4 Fantom – Fullførte klart bra til tredje sist, men var altså slått av blant andre Hallsta Majestix. Har vært heldigere i sporlottoen enn vår ide, kusken er knallgod, og den er på foto med det minste flyt. 8 Torpa Pål – Er egentlig god nok i massevis, men hvordan står det egentlig til med formen? Var nemlig mye under pari sist, og den fikk seg en pause etter det løpet. Når den vant på en 24-tid lengst opp i raden så gjorde den det enkelt, og den har både kapasitet/fart til å ta opp kampen mot storfavoritten. Er dessuten veldig kjapp i vei, og med Ulf Ohlsson i «jolla» er den selvskreven om man bruker noen hester.

V75-3 : 8 Dusktodawn Sisu – Har en VELDIG BILLIG oppgave foran seg her, og dette er vår beste V75-banker. Sporet er riktignok ikke et pluss, men vi håper/tror at Rikard Skoglund fikser den utfordringen. Har dog taklet trange spor tidligere. Har nå fått fire løp i kroppen etter den kom inn på stallen til meget dyktige Fredrik Wallin, og den har virkelig tatt nye steg. Vant utrolig enkelt med krefter igjen sist, og på klokken stod det da 10,2 s 800m. Gangen før var den meget solid til seier etter en avslutning i 11-fart. Har fungert perfekt på isbane tidligere, og den har null problemer med et slikt underlag. Taper normalt ikke dette løpet om alt går riktig for seg, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro hardt! ALL IN!

V75-4 : 12 Bellfaks – Er den helt overlegent beste hesten i dette feltet, men den har altså vært lenge borte, og er dessuten ikke helt travsikker. Vi tviler dog sterkt på at Jan-Olov Persson hadde dradd denne rett ut på isen i Boden, i et V75-løp, om ikke formen hadde kjentes knallfin ut i jobbene. Ulf Ohlsson opp er også et stort pluss, og det er i første rekke galoppen i mot. Klar tipsener.



1 Fanny Tabac – Kommer ut etter skade, men det er GODE rapporter på den, og den skal passes fra nydelige betingelser. La inn 26 s 1000m i et jobb for litt siden, og den er altså svært godt forberedt til denne oppgaven. Får opp en dyktig kusk, og den kan fort lede dette veldig lenge… OBS! 10 Björlifant – Er i sitt livs form, og har vært helt enorm på slutten. Utvikler seg fakta såpass bra at det kan nok være at man ønsker å teste den i eliten i 2020. Isbane skal heller ikke være noe problem, og den er selvskreven på bongen om man først garderer favoritten vår. 9 Forspärla –Skuffet nest sist, men fikk vinne igjen sist. Er aldri helt ueffen om den leverer på sitt beste, og er en aktuell hest som skal med om man først begynner å gardere løpet.

V75-5 : 10 Jelmer Boshoeve – Er satt opp for denne oppgaven, og det er snakk om en skikkelig fin 3-åring med bra talent. Solgte seg dyrt mot svært kapable Dante Godiva nest sist, og den møter ingen hester i nærheten av et slikt kaliber her. Man har altså ventet på denne oppgaven, og får bare kusken til styringen så skal mulighetene være gode. OBS! 11 Ryjet – Er en annen hest som har ventet litt på denne oppgaven, og som også det er ganske fin kapasitet i. Holdt fullt godkjent sist, og den duger godt i det grunnlaget den står inne i. Ingvar Nyberg har hatt et fantastisk år, og ikke noe er vel bedre enn å krone det med en V75-seier på tampen? Blir etter vår smak altfor lite spilt her, og den plukkes med på alt.

2 Blue Moon Stella – Var veldig god i Boden både nest sist og tredje sist. Sist i Finland på snøbane ble den sittende bom fast for sin kusk Tim Tetrick. Ja, du leste faktisk riktig. Er nok den mest formsterke hesten i feltet, den står i et bra spor, og skal med på gardering. 6 Soleil D’Inverne – Er det bra styrke i, og den var god til seier sist. Avgjorde da enkelt etter et fint opplegg, og den kom fulltanket til mål. Er trolig ytterligere forbedret nå, og også denne er selvskreven om man først begynner å gardere dette åpne løpet.

V75-6 : 14 Narold Vox – Elsker stayerdistanse, og den elsker dessuten isen. Har vært matchet i helt andre omgivelser enn dette på slutten, og den er billigere ute nå. Satt bom fast med krefter igjen sist, og formen skal være bra. Tredje sist var den meget fin når den vant over 3700mv, og distansen i dag er altså null problem. På isen krever det mye av hestene, og banen pleier å ta ut sin rett i slutten av løpene. Settes knepent først. 15 Magnifik Brodde – Er hesten i mot, og hesten vi dobler opp bongene med. Er i en helt spinnvill form, og har radet opp i stor stil på slutten. Har ingen problemer med verken distanse eller isbane. Legg dessuten merke til at den er kuskeplusset med Mika Forss i dag… Er selvskreven på bongen, og vi tror MYE på at en av disse tøffingene vinner.

V75-7 : 12 Balotelli Crown – Hadde det dreid seg om en kjapp sommerbane så hadde ikke dette sett veldig bra ut på forhånd, men når det skal kjøres på isen så er det enklere å vinne fra slike utgangsposisjoner. Balotelli Crown får ENDELIG opp en meget god kusk, og det har denne hesten virkelig fortjent. Har radet opp med toppløp, men har hatt MYE marginer mot seg/blitt bortkjørt ved flere anledninger, og er altså milevis bedre enn raden. Spurtet knallbra etter at den var innom galoppen fra start sist, og den leverte igjen et toppløp. Nå må vel det være duket med Rikard Skoglund? VI TROR DET! 10 Special Major – Vant på denne dagen i fjor, og kan gjøre det igjen. Har fått fire løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og var veldig forbedret i nederlaget mot svært gode Littleredcorvette sist. Er spurtsterk, og kan komme på lette bein nedover oppløpet. Motbudet.



9 Atlas Eagra – Avgjorde utrolig enkelt sist, og var veldig opplagt for dagen. Hanna Olofsson har stor tro på sin springer, og fra et optimalt smygspor er den naturligvis aktuell. 6 Global Well Off – Blir hardt betrodd i finalen, men har altså vist elendig skalle i flere løp. Har liksom ikke fightet som den bør, og det er klart at det gjør oss usikker. Er derfor kun en i mengden for oss.