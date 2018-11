Spillemessig strålende på Jarlsberg

Darling Simoni er en meget fin traver å se til. Hun kan vinne den fjerde avdelingen på Jarlsberg. Foto: Anders Kongsrud/ www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

V5/V4 Øvrevoll: Suksessen fortsetter for Carlos Lopez

Tippetips: Midtukekupongen med Slovenia - Norge

Oddssingel Nations League: Spania vet hva som trengs

Oddsdobbel Nations League: Østerrike og Arnautovic må vinne

Oddsdobbel SHL: Djurgården scorer suverent mest

Lykkespill: Nå kan du kjøpe Flax-julekalenderne på nett

Torsdag blir det både trav og galopp, og her er det svært mye å glede seg til. Bollnäs er først ut med sin V4-lunsj kl.12.20. Deretter skal vi til Tønsberg, og da er det naturligvis Jarlsberg det skal dreie seg om. Her begynner V5-1 kl.13.40. Øvrevoll fikser ettermiddagen med både en V5 + V4-omgang på galoppen. Her er man i gang kl.16.15. Bergen byr så på en herlig V65-omgang kl.18.55, før vi avrunder torsdagen på Åby med deres V64-omgang kl.19.30.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Heretter skal alt handle om V5-omgangen fra Jarlsberg. Det er spennende løp, og utbetalingen blir fort fin!

V5-4: 3 Darling Simoni. Jeg har veldig god tro på Hamre-hoppa i dette løpet. Hun viste tredje sist at hun er lynrask bak bilen, og det ligger an til at hun skal pile til tet her. Jeg kan ikke forstå hvorfor hun skal slippe teten fra seg til noen konkurrent her, selv ikke stallkamerat 6 Muito Obrigada. Utfra hva disse to har vist er det ingen god grunn til at Adrian Solberg Akselsen skal gi fra seg teten. Vel i tet, med stallkameraten enten i dødens eller rygg leder, så bør dette være snakk om en meget god sjanse. Hoppa var solid fra dødens nest sist, mens hun strakk ikke helt til mot veldig gode hester på Sørlandet sist. Glem det, om hun presterer i nærheten av sitt beste bør hun vinne dette fra tet. All in i begge spillformer!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V5-1: Et ikke altfor enkel innledningsløp venter oss.

Min ide blir 2 Edson Boko. Før starten i Drammen sist så hadde ikke hesten startet i løp på ni måneder. I forkant av løpet sist så gikk hesten sin nye trener, Tor Olaf Halle, ut med fine rapporter. Jeg trodde hesten skulle levere en topp innsats. Det var meget svak bane for dagen, og det klaffet på ingen måte underveis. Glem det løpet, jeg tror vi får se en helt annen traver i dag. Om hesten viser litt av det han gjorde tidligere så bør sjansene for seier så absolutt være tilstede her. Favoritt!

V5-2: Dette er ikke et bra løp. Men min knappe favoritt blir 8 S.K.'s El Capitano. Dette er hesten som har vist mest hittil. Vallaken er egentlig veldig flott å se til og han innehar en viss kapasitet. Spurten hesten leverte sist på Bjerke var hyggelig etter en måneds pause. Husk at hesten var en 2-oddser i Bergen femte sist, og da møtte han på hester som Van Der Meulen og Chris K. Juliano Rags-sønnen var strålende toer bak Goliath B.R i mai tidligere i år. I et løp som dette så bør hesten ha en fin vinnersjanse. Men fra dette sporet var det aldri en bankerkandidat.

V5-3: 4 Nesfaksen blir spennende å følge i den tredje avdelingen. Frode Mjølnerød sin traver har nemlig hatt en pause på tre måneder nå. Kapasiteten denne traveren innehar er utvilsomt størst i dagens løp, men mye galopper ødelegger stadig. Femte sist slo han hester som Horgen Gaupa og Briskebytrikken med innlagt galopp. Det er gode rapporter på Norheim Faksen-sønnen etter pausen nå, og om han fungerer i stilen så er dette en god sjanse. Men man kan ikke være sikker med Nesfaksen. Det blir uansett min ide i løpet.

3 Langlands Teddy og 6 Solør Alma får og plass på alt av forslag.

V5-5: 1 Skeie Stjerna. Da jeg skulle lage disse tipsene stod bankervalget mellom Darling Simoni i den fjerde avdelingen, og 1 Skeie Stjerna i V5-avslutningen. Jeg føler meg mer sikker på at førstnevnte får tet så det ble den.

Skulle 1 Skeie Stjerna forsvare innersporet er vinnersjansene gode. Hun satt fast i kvalikløpet til hoppederby. I finalen spurtet hun fint til femteplassen. Dette er en veldig fin hoppe, men jeg er usikker på om hun forsvarer sporet, for det er flere raske hester i første rekke. Gjør hun ikke det, så blir det nemlig adskillig verre å vinne. Det er en god favoritt, men jeg velger å gå i mot.

Spesielt 6 Solva og 8 Åls Faksen mener jeg må passes. Begge er i solid form. Sistnevnte drar stor fordel av kort distanse.