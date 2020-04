Startskuddet går for V75 Påskebonanza

Fantastisk omgang med MYE snadder! Bankeren greier ingen å stoppe? Alternativ banker med drømmebetingelser. Toppkusk skreller til med vår ide? Du blir vel med oss i jakten på V75-millionene i kveld? HUSK : Løpene ser du gratis!

Sendingen begynner klokken 17.30 / V75-1 begynner klokken 19.30:





V75 Påskebonanza sparkes altså i gang i kveld, og det er en fantastisk omgang som venter denne torsdagen. Det er svært god kvalitet i de fleste av løpene, og det er også veldig jevnt. Det betyr at det skal lite til før det kan skrelle til både en og to ganger denne kvelden. Når det gjelder dagens beste banker til Gävle så fant vi den i V75-6 hvor 14 Unique Juni står alene. Har motstandsmessig en billig oppgave foran seg, og var dessuten utrolig tapper i nederlaget sist. ALL IN! Gå ikke glipp av følgende:



V75-1 : 1 Gloria Sisu – Ble litt rullete tilslutt sist, men dette mener Markus Svedberg skyldes balansen som hesten gikk med. Er nemlig best skoløs, og da gikk den med sko på alle fire. Fullførte uansett OK. Gangen før spurtet den voldsomt, og da viste klokken 10,5 s 800m. Sprintet 13,2 på en dårlig bane i fjor, og den senker nok den tiden med minimum ett sekund på en bra bane. Går normalt ned mot 12,0, det blir skoløs rundt, og det skal ikke bli enkelt å fange denne hesten i kveld. SPILLES! 8 Figaro Vici – Har imponert veldig i Frankrike, og utviklet seg enormt. Spurtet inn til en overlegen seier med krefter igjen sist. Står riktig inne i dette løpet grunnlagsmessig, men dermed er det ikke sagt at dette er noen enkel oppgave… Er dog den vi frykter mest mot Gloria Sisu.



V75-2 : 5 Dark Roadster (denne ble strøket torsdag) – Er en knallgod 4-åring som utvikler seg ordentlig fint for tiden. Vant utrolig enkelt sist, mens den tredje sist gikk PIGG i mål etter hinder/sene luker. Var da ute i tøffe omgivelser. Har en helt riktig oppgave foran seg nå, og den MÅ bare prøves! 11 Vincent Horse – Ble aldri kjørt skikkelig med etter pause sist, men avslutningen langt ute i banen på oppløpet likte vi. Er trolig ytterligere forbedret med det løpet i kroppen, og den skal helt klart passes. 10 Mister Niky – Var svak etter pause sist, men mulig at den trengte det løpet i kroppen etter pause. Nå rykker man skoene bak, Goop er «UMULIG» i disse stayerløpene, og favoritten tør vi derfor ikke å kappe.

V75-3 : 12 Majons Sleipner – Er en 4-åring under en rivende utvikling, og det skal bli spennende å følge den i kveld når den nå blir enormt kuskeplusset med Björn Goop. Har gjort tre løp etter pause, og sist var den helt utrolig god etter galopp. På klokken vår stod det 14,0/1900m – 12,9 s 900m med krefter igjen… Har blitt strøket inn et spor, og blir det bare litt tempo så er denne tung til slutt. OBS! 5 Stonecapes Superb – Er bra, men vi liker ikke at den er hissig underveis i løpene. Bruker seg altså mye, og når da motstanden blir tøffere så vil den havne i problemer. Skulle den komme seg foran, ikke bli for hissig, ja, da kan det dreie seg om tet og slutt.

V75-4 : 13 B.W. Rune – Gikk et VOLDSOMT løp mellom et par galopper sist, og varslet superform direkte etter at vintertreningen var gjort unna. Hadde et råsterkt fjorår, og etter å ha sett den sist så tyder mye på at den kan følge opp i år. Har trukket et perfekt springspor på tillegget, og feilfritt duger den godt i et løp som dette. 8 Guli Roy – Er jevn med B.W. Rune på ren kapasitet, og det strålte av den når den speedet inn til seier sist. Er veldig grunnkapabel, og dette blir en spennende hest å følge gjennom 2020. Distansen skal ikke være noe problem, og den må med på alt! 3 Bokli Rapp – Er veldig spesiell, men alt som kommer ut fra stallen til Daniel Reden blir knallhardt betrodd. Har Bokli Rapp dagen etter pause så kan den vinne, men dette er en hest vi ikke kan stole på, og velger derfor å plassere storfavoritten på outsiderplassen. Med på bongen blir også KAPABLE 1 Pyrmo samt 5 Rappnor som Østre har klare ambisjoner med.

V75-5 : 3 Royal T.N. – Var løpets moralske vinner sist, og den leverte en fantastisk sluttrunde da. På klokken vår stod det 09,7 s 800m… I kveld burde det bli gratis tet, og på en bane som Gävle blir den da ikke enkel å plukke ned. Veldig motivert favoritt som også vi tror mye på. 6 Imagine Boko – Fikk et helt umulig løp i comebacket, men var veldig tapper i nederlaget. Hestene til Robert Bergh pleier å gå mye frem med litt tettere starter, distansen passer bedre nå, og det er denne vi frykter mest. 10 Whelk – Var steingod i flere løp i fjor, og dette er en bra hest i klassen. Blir meldt rett i V75 etter at vintertreningen er gjort unna, og det vitner om at man har vært fornøyd med den i jobbene. Er en veldig aktuell gardering for de som velger å spekulere.

V75-6 : 14 Unique Juni – Er dagens beste banker, og vi tror den bare vinner et svært overkommelig hoppeløp. Her er det MYE programfyll, og hester som ikke er i nærheten av vår banker. Unique Juni har imponert ved flere anledninger i Frankrike, og vi var derfor spent på den første gang ut i Sverige på en stund. Havnet da utvendig leder, trykket på, og ble altså spurtet ned av en smygkjørt 13 I Love Paris. Den moralske vinneren var Unique Uni, og vi hadde faktisk 09,4 s 800m på den. Distansen i kveld håndterer den bedre enn noen annen i dette feltet, og når Jörgen Westholm kommer TUNGT i sluttrunden tror vi ingen greier å svare. ALL IN!

V75-7 : 1 Ajlexes Cubano – Har vi STOR tro på i finalen, og dette er en banker for de som ønsker å ta en sjanse i jakten på storcashen! Var ikke helt tom etter sene innvendige luker tredje sist, og da travet den 10,8 mot Disco Volante. Sist fikk den ikke skikkelig fritt frem, og var ikke helt bunnskrapt på 12,0/2140ma. Vinner av det løpet var også Disco Volante. Følger bilen fra start, vi tror på tet, og på en kjapp sprint kan ikke denne bli enkel å fange. MÅ BARE PRØVES! Hesten vi frykter er 9 Linus Boy da denne er veldig kapabel, men en kjapp sprint er intet pluss, og en bane med et oppløp på kun 178m er heller intet pluss. Kan dog vinne om tempoet blir høyt oppdrevet. Bak der ranker vi 2 Minnestads El Paso og 5 Michelangelo Ås som begge skal med om løpet garderes.