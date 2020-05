Steine har V65-bankeren i en spennende omgang på Forus

Bankeren så lysende ut i 10-fart sist! Sjokkobjekt elsker mai-mnd! Smellfrekt objekt blir solid kuskeplusset! Forus byr på en helt strålende V65-omgang med start klokken 16.20!

Forus Travbane serverer igjen en svært spennende V65-omgang, og husk på at bongene må være stemplet før klokken 16.20. Vi har jobbet frem et par dype objekter samt en banker som vi tror hardt på. Gå ikke glipp av følgende:



Dagens beste banker :

V65-4 : 10 Piece Of Candy – Er en hoppe med STOR fart i kroppen sin, og som dessuten utvikler seg strålende. Avslutningen sist var morsk, og vi hadde faktisk 10,9 s 300m på klokken. Hentet da mange lengder på en såpass god hest som Vittoria B… Her er det med få unntak svært billig i mot, og leverer vår banker som sist, ja, da tror vi ikke den taper et løp som dette. ALL IN!



Dagens beste objekter:

V65-3 : 9 Norheim Atlas – Har egentlig fin grunnkapasitet, men den har ikke fått betalt spesielt godt for denne kapasiteten. Kom ut etter pause sist, ble passivt kjørt, men spurtet fint når lukene kom på oppløpet. Var litt tung i kroppen sin, og har normalt gått mye frem med den blåseren. Nå blir den solid kuskeplusset med Dalen (vant tre løp på Leangen mandag), motstanden skremmer ikke, og på sitt beste kan denne overraske. OBS!

V65-5 : 1 Red Lane – Kan være langskuddet i et spennende løp. Galopperte riktignok seg bort i årsdebuten sist, og det løpet fortalte ikke mye om formen. Var strålende på denne tiden i fjor, og den kammet med seg to seire i mai-mnd. Når den vant på Forus 21. mai så la den inn 11,4 s 500m / 10,1 s 300m fra tet, og vant sprettlett på 14,9/2040ma. Da kjørte Wiig, og det er han som får sjansen igjen nå. Fra et perfekt spor kan det bli tet, og på sitt beste er altså ikke denne så dårlig…