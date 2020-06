Steinseth har V65-bankeren på Momarken

Tøffingen Spikfaks har en meget overkommelig oppgave foran seg og blir vår banker i tirsdagens internasjonale V65-omgang på Momarken.

Etter en vel overstått pinse og Elitloppshelg, er vi godt i gang med en ny strålende trav- og galoppuke. Den byr blant annet på en ny Super Saturday med V75 både fra Sverige og Norge. I Østersund er det tidenes største jackpot lørdag med 62 millioner ekstra i sjuerpotten, mens det er Forus som er vertskap for V75 lørdag kveld. Onsdag er det endelig klart for V75 Bonus på Bjerke igjen etter nesten tre måneders fravær.

Før dette skal vi gjennom en innholdsrik tirsdag som innledes V4-lunsj fra Jägersro. Tirsdag ettermiddag byr så Momarken på internasjonal V65 og V4 og tirsdag kveld er det V64 fra Eskilstuna.

Det har vært bra med gevinster for våre tips den siste uken, her er høydepunktene.

Solide V65-tips på Jarlsberg mandag 1. juni

Rolf Lerum fikk flott klaff under mandagens V65-omgang på Jarlsberg. 6. valget og 3, 3,3 prosenteren 11 Dan Mølgård ble fanget på kun fire hester i V65-4. Dermed ble det seks rette for V65-forslaget med innl. pris på kr 960 og flotte 10 232 kr i utbetaling. Totalt ble det klaff for 14 andelslag på Eksperten.

Solide gevinster for Leirvåg i V75 på Bjerke lørdag 30. mai

Undertegnede valgte å bruke Jackson Avery som banker på sine V75-forslag på Nettavisen denne lørdagen og den måtte nøye seg med 2. plass. På Eksperten ble det dog fullklaff for den ene tråden av andelslagene som het "Siste Bjerke Gulljackpot). Her ble 5 Madelen L.T.C. bankerspilt i V75-7 og omgangens største overraskelse 4 Komnes Bork (6. valg i V75-3) var med på kun fire hester. Totalt ble det klaff for 21 andelslag på Eksperten:

Fem andelslag med fire andeler a kr 125 - utbetaling kr 10 076

To andelslag med fem andeler a kr 101 - utbetaling kr 10 076

Tre andelslag med fem andeler a kr 200 - utbetaling kr 10 494

To andelslag med fire andeler a kr 250 - utbetaling kr 10 494

1 andelslag med ti andeler a kr 100 - utbetaling kr 10 494

1 andelslag med seks andeler a kr 332 - utbetaling kr 10 956

1 andelslag med ti andeler a kr 200 - utbetaling kr 10 956

1 andelslag med fem andeler a kr 400 - utbetaling kr 10 956

Tre andelslag med fire andeler a kr 500 - utbetaling kr 10 956

1 andelslag med fire andeler a kr 899 - utbetaling kr 11 440

Lerum med solid V4-fulltreff 28. mai - kr 960 ble til kr 24 939

Lerum traff meget bra med sine V4-tips til Halmstad torsdag. Den store bongen med en innleveringspris på kr 960 satt nemlig som spikret, og betalte ut storfine kr 24 939.



Lerum med V4-suksess 27. mai - kr 960 ble til kr 8 776

Det ble en herlig opptur for dem som tok rygg på Lerums V4-bonger på Eksperten til denne kvelden på Åby/Örebros V4 Express. MT Mighty Winner (3-valg) ble lansert som dagens beste banker i V65-spillet, og den vant sitt løp veldig enkelt i V4-1. Flotte 8 776 kr ble utbetalingen i V4 Xpress.

Herlige V4-gevinster på Øvrevoll torsdag 28. mai

Våre galoppeksperter leverte strålende tips til torsdagens V4-omgang på Øvrevoll. Det mellomstore V4-forslaget (innl.pris kr 960) satt klokkerent og betalte tilbake flotte 8 227 kr. Totalt ble det klaff for åtte andelslag på Eksperten.

Nå retter vi blikket mot Momarken og tirsdagens internasjonale V65-omgang. Her er det spillestopp kl 16.20, mens V4-spillet som innledes i V64-3 har spillestopp kl 17.10. Jeg finner min V65-banker i den siste avdelingen.

Kun galopp i mot for bankeren

Det handler om 6 Spikfaks og Bjørn Steinseth. Etter å ha galoppert som godtgående i V75-1 på Biri 2. mai, var det aldri snakk om saken for Spikfaks på Biri for drøye to uker siden. Da angrep Steinseth 500 meter fra mål og koblet enkelt grepet nedover oppløpet. Møtte minst like god motstand i det løpet, som han støter på i ettermiddag. Litt galoppfare er det nok, men den er ikke spesielt stor. 6 Spikfaks blir min V65-banker på Momarken i dag og bankerspilles også i både V4 og DD.



50/50 for storfavoritten i V65-1

Det er ingen tvil om at 10 Bokli Stjernen er den beste hesten i V65-1, men to ganger på rad har hesten nå galoppert seg bort. Det gir grunn til bekymring og da må det være verd å gardere. 9 Hauan Hera forsvant direkte i galopp sist, men har fart nok i massevis. Strekhesten 1 Maxey Melanin står spennende til på strek og helt uspilte 8 Jeksa har vist klar fremgang i sine to siste løp.

En vinner i årsdebuten?

Et løp på det jevne venter i V65-2, der det er langt mellom de store profilene. Magnus Teien Gundersen vant tre løp med stallhester på Färjestad mandag og innfridde med min vinner Toriguten i V65-2 på Biri søndag. I V65-2 skal han kuske årsdebuterende 11 Global U.S.A. som må ha gode vinnersjanser på direkten. Hoppa har kun gjort fem løp hittil og bør kunne bra mot svært overkommelig motstand.

Se opp for Helten

Mange vinnerkandidater er det også i V65-3/V4-1, men det klare objektet heter 1 Helten. Sverre Skrugstads femåring gjør sin første start siden treårssesongen der hesten viste meget lovende takter. Gjør sin første start siden 13. oktober 2018 i dag og fungerer hesten noenlunde, skal han kunne være med denne gjengen. Blir overraskende lite spilt sett i forhold til kapasiteten han har vist tidligere.

Ny vinner fra Mikkelborg?

Det flyter veldig godt på for Olav Mikkelborgs stallhester om dagen. Lørdag tok Pegasus R.R. en sterk V75-seier på Bjerke og søndag fulgte Fortuna Maxima og The Baron opp med hver sin flotte V65-seier på Biri. I kveld har Olav med seg 12 Wishmaster til Momarken. Etter tre strake seire har Wishmaster galoppert seg bort fra start i sine to siste løp. Er den beste hesten i V64-4/V4-2 og skal stå som favoritt sammen med kapable 9 Indigo River.

Motivert Hamre-favoritt

I V65-5/V4-3/DD-1 er det vanskelig å bestride at 6 Velvatter er favoritt, stor sådan. Hamre-hoppa har et meget bra maksnivå, men samtidig er hun ujevn i prestasjonene. Sjettespor bak bilen er i tillegg litt sjanseartet, men mot denne type motstand er det heller ikke utenkelig at Velvatter kan vinne fra dødens. Jeg velger å ta med meg tre/fire hester på gardering.