Stor internasjonal V65-kveld på Leangen

Ingen svenske baner kjører i kveld. Det er duket for stor omsetning til kveldens internasjonale V65-omgang på Leangen.

Vi har en herlig travhelg foran oss. Høydepunktene er Leangens store V75-omgang med GULLJACKPOT lørdag og ikke minst søndagens store jackpotomgang på Kalmar det er over 26 mill ekstra i sjuerpotten.

Før den tid skal vi gjennom en innholdsrik fredag. Det er helligdag i Sverige i dag og dermed endrede starttider. V65-lunsjen i Årjäng har dog som vanlig spillestopp kl 12.45, men V64-omgangen fra Hagmyren har spillestopp allerede kl 13.19. Det betyr at Leangen er alene som travarena i kveld. Det borger for høy omsetning. V65 har som vanlig spillestopp kl 18.55, V5-spillet starter kl 19.40, mens V4-spillet først starter kl 20.46.

Og det er nettopp Leangen det heretter skal handle om i denne artikkelen. Leangen har dobbeltkjøring som vanlig i midtsommerhelgen og byr som kjent på stor V75-omgang i morgen med Gulljackpot. I kveld er det ni løp på menyen og fire av seks V65-løp inngår i NM for travkusker, der de to siste NM-løpene avvikles før V75-1 i morgen. Åsbjørn Tengsareid gjør det alltid godt i NM og han kusker da også min V65-banker i kveld.

Flotte forutsetninger for V65-bankeren

Det handler om formsterke 5 Jan Livar i V65-5/V5-3/DD-1. Stod med tre strake seire før den siste starten på Leangen forrige onsdag. Så sprek ut da han fikk favoritten Bleke Silver opp utvendig for seg på siste bortre, men galoppert helt umotivert da. Kom ganske fort nedpå igjen og fullførte flott til andre. Møter ingen Bleke Silver i kveld og fra et flott femtespor bak bilen, blir det normalt tidlig tet. Jeg tror på seier og bankerspiller 5 Jan Livar i V65-5 og hesten blir også min V5- og DD-banker.



Åpen affære i V65-1

NM for travkusker innledes i V65-1 og det er en åpen affære der fire hester skiller seg litt ut. Fireårige 11 Moonrise har utviklet seg flott i år, selv om han ikke strakk til mot tøffe motstandere på Bjerke sist. Møter klart overkommelig motstand i kveld og det blir spennende å se hva Hans Christian Holm får ut av denne flinke fireåringen. Selv fra et sjanseartet ellevtespor, gir jeg hesten et knepent tips.

Høitomt hele veien

Også V65-2 er et NM-løp og her skiller to hester seg litt ut. 9 Holene Stjernen er kanskje den beste hesten, men veldig spennende er det med Eirik Høitomt opp på kapable 3 Årdals Odin. Galopperte sist, men er normalt ikke så usikker. Har vunnet sportrekningen kontra Holene Stjernen og mye tyder på at Eirik Høitomt og 3 Årdals Odin sitter tidlig i tet. Bra vinnersjanse derfra.

Storfavoritten garderes

I V65-3/V5-1 blir 4 The Normal One trolig kveldens største favoritt i V65-spillet. Den Geir Kihle-trente fireårsvallaken var solid toer bak Fortuna Maxima på Biri i sin siste start og travet da utvendig store deler av løpet. Klart billigere imot i kveld, men skal håndtere et vrient fjerdespor i volta. Det øker garantert galoppfaren, derfor tar jeg med to flinke treåringen fra Vegard Lundstrøm Woldens stall på gardering. 14 Janca B.R. har innledet karrieren strålende, mens 6 Mojo's Il Mimo som var uheldig i debuten, rapporteres å kunne en 16-tid. Det rekker langt i dette løpet.

Spillerne har ikke mistet troen

Seiersløse 1 Ejo Rappa ble markert på over 57 prosent av V65-kupongene foran sin start på Biri for en måned siden. Det på bakgrunn av en 30-tid nest sist. Allerede ut av den første svingen hadde Ejo Rappa galoppert seg bort. I kveld blir fireårshoppa like stor favoritt i V65-4/V5-2. Hun har et gaveløp på papiret i kveld, men en hest som ikke har vunnet løp, er det verd passe seg litt for. Kapable 3 Storm Fax står fint inne i løpet og blir med på samtlige V65-forslag.

Flott V65-finale

Det er bra klasse på V65-6 i kveld som også er innledningen på V4-spillet. 2 Yesyesyes står spennende til og får opp Erlend Rennesvik som kusk. Galopperte fra start sist, men er normalt ikke noe usikkert kort. Blir favoritt i løpet der fem/seks hester kan vinne slik jeg ser det. Det er uansett bra sjanse for 2 Yesyesyes som også blir min favoritt.

