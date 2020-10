Stor jackpot i V75 på Bjerke

Det er hele 924 255 kr ekstra i sjuerpotten i kveldens V75-omgang på Bjerke.

Onsdag er det norske baner som gjelder både til lunsj og til kvelds. Øvrevoll er vertskap for onsdagens internasjonale V4-lunsj og som vanlig er det Bjerke som er vertskap for kveldens V75-omgang. Her er det i tillegg stor jackpot med hele 924 255 kr ekstra i sjuerpotten.

Rolf Lerum leverte serverte meget sterke tips til gårsdagens jackpotomgang i V64-spillet på Jägersro. Hans herlige banker, Nadal Coger (3-valg i V75-4 ), vant veldig enkelt. I tillegg ble Frode Cash (4-valg) og M.T. Oscar (2-valg) servert som deilige tipsenere. V64-forslaget med innl.pris på kr 480 satt som et skudd, og betalte ut meget flotte 7 807 kr.

Og det er nettopp Bjerke det skal handle om i denne artikkelen. Det er en herlig meny vi har foran oss og det er bra klasse på de fleste av løpene. Ideelt ville jeg spilt med to bankere, men jeg nøyer meg med en banker og det er en real seiersmaskin blir min banker.

Jakter sin tredje strake seier

Det handler om 3 Spang Ole og Vidar Hop i V75-5/V5-3. Den Geir Kihle-trente vallaken vant sju av ti løp i fjor, men har vært meget sparsomt startet i år. Gjorde en start i mai, men fungerte ikke som best da og kom først ut igjen i løpsbanen i august. Tok en enkel seier da og fulgte opp med å innfri som storfavoritt i et V65-løp på Biri for snaue to uker siden. Er normalt veldig travsikker, og møter ikke avskrekkende motstand i kveld. Det skal være toppsjanse for den store favoritten. 3 Spang Ole blir min V75-banker i kveld og bankerspilles også i V5-spillet.

V75-5/V5-1: A: 3: 12-2-10 C: 1-7-5-8-9-6-4-13-11

Woldens formsterke duo gjør opp

I V75-4 skiller Anders Lundstrøm Woldens formsterke duo, 4 Allaway G.T. og 10 Red Bar seg klart ut. Førstnevnte står best til og får et klart tips. Det er slett ikke usannsynlig at Erlend Rennesvik kommer seg tidlig foran med 4 Allaway G.T. og hesten er en alternativ banker i kveld.

Men 10 Red Bar er også i strålende form. Bakspor er naturligvis et minus, men blir det tempo i løpet og det klaffer med ryggene i sisterunden, kan Red Bar blåse inn til seier igjen.

Rangering V75-4: A: 4 B: 10 C: 1-6-7-2-3-9-5-8

V75-1 - Kaldblodshester. 2140 meter voltestart.

Fem hester får plass på samtlige V75-forslag i en ganske åpen V75-innledning.

Jeg setter nestfavoritten 7 Trø Loke først på min rangering. Det er en vinnerhest dette og når Åsbjørn Tengsareid kunne kjøre seg til tet 1200 meter fra mål i seiersløpet på Bjerke for 14 dager siden, ble det veldig enkelt. 20 meter tillegg i kveld, men strekhestene er overkommelige. 5 Spang Sirius blir ganske klar favoritt. Fireåringen imponerte i seiersløpet nest sist, men er ikke hesten som rader opp seire og blir i overkant stor favoritt i kveld etter min mening.

6 Spang Stilig viste seg klart forbedret forrige onsdag og var ikke så langt bak vinneren Arverud'n da. Står spennende til på strek i kveld og skal tidlig med. Treårshoppa 1 Monster Merete kommer fra to strake disk, men er normalt ikke så usikker. Lars Anvar Kolle får sjansen som kusk i kveld og hun møter ikke altfor skartp motstand.

8 Tenning rader opp med fine løp og har vært på trippelen i sine tre siste løp. Men kun en seier på nitten starter, forteller at vinnerinstinktet ikke er det beste. Men overkommelig motstand i kveld og blir min femte og siste hest på V75-forslagene.

Rangering V75-1: A: 7 B: 5-6-1-8 C: 10-3-9-11-2-4-12

Herman utfordrer storfavoritten

To hester skiller seg klart ut på kryssene i V75-2 og mitt klare førstevalg heter 4 Herman. Tøffingen til Erik Skaug har vunnet tre av sine fire siste løp og er under rivende utvikling. 3 Superb Story vant enkelt i skrotlag nest sist, men fulgte opp med å innfri som favoritt i V75-2 på Bjerke forrige onsdag. Er den klare tetfavoritten i løpet og kan lede rundt om igjen. Med på V75-forslagene blir også Frode Hamres høykapable treåringe 8 Cordially. Det har ikke klaffet for denne på norsk jord, men hesten gjorde en helsvett opphenting på Bjerke nest sist etter stor startgalopp.

Rangering V75-2: A: 4 B: 3-8 C: 11-9-2-6-1-12-10-7-5

V75-3 - Varmblodshester. Monteløp. 2100 meter autostart.

Småskummelt monteløp der jeg markerer for fire hester på samtlige V75-forslag, uten at jeg føler meg helt trygg på å komme gjennom med den kvartetten.

2 Banker Go's pådrar seg et meget tungt favorittstempel og Kristine Kvasnes vallak holder sin imponerende form. Men er ikke den som vinner oftest (to seier på siste 38 starter) og møter noen skarpskodde konkurrenter i kveld. 10 Benzema er en spennende svenskegjest som har vunnet sine to siste monteløp i Sverige og sist mot ganske bra motstand på Axevalla.

6 Lighthouse West har blitt slått av Banker Go's de to siste gangene de har støtt på hverandre, men holder formen og tas med på gardering. 9 Rossini Diamant imponerte i seiersløpet i monte sist, men har en meget urutinert rytter i kveld og settes derfor litt ned på rangeringen. Men var så bra sist, at det blir min fjerde og siste hest på V75-forslagene.

Rangering V75-3: A: 2 B: 10-6-9 C: 1-7-3-4-8-5

V75-6/V5-2/DD-1 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Herlig spilleløp venter i V75-6 der jeg tar med fire og fem hester på de største V75-forslagene.

3 Tyri Loke har vært "slem" med spillerne de siste månedene. Skrellvant i V75 på Bjerke 15. juli og skrellvant igjen i V75 på Sørlandets travpark for en måned siden. Men betalte "kun" drøye sju ganger pengene i seiersløpet på Klosterskogen for drøye to uker siden. Må som kjent ha løpene på sin måte, men får han det, er han helt overlegen på fart. Min favoritt. Tross et sjanseartet tiendespor blir 10 Frøyu Petter ganske klar favoritt. Heller ikke denne er den letteste å regne på, men han har naturligvis vinnersjanse.

Det har også 2 Komnes Bork og 1 Alsaker Pumbaa, selv om det hefter et lite spørsmålstegn ved den absolutte toppformen for begge. De har dog fine startspor og tas med på de to største V75-forslagene. 9 Stensvik Martin har kun vunnet en gang på tretten starter i år, men er alltid med der fremme. Jeg tar vallaken med på det største V75-forslaget.

Rangering V75-6/V5-2/DD-1: A: 3 B: 10-2-1-9 C: 6-8-4-7-5

V75-7/V5-3/DD-2 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Et meget fint varmblodsløp avrunder kveldens V75-omgang på Bjerke. Jeg står på fire hester på de fleste forslagene, men tar med seks hester på det aller største.

Fireårshoppa 3 Starstrucked har hatt en herlig utvikling de siste månedene og kronet verket med en knallsterk V75-seier på Bjerke i sin siste start. Måtte brukes flere ganger i det løpet, men kom likevel alene til mål. I en meget flott DD-omgang, velger jeg å bankerspilles 3 Starstrucked i DD-2.

9 Olympic Tile innfridde sitt blytunge favorittstempel i V75 på Leangen i sin siste start. Møtte svak motstand i det løpet og selv om hesten travet i dødens hele sisterunden, imponerte ikke hesten voldsomt. Klart tøffere imot i kveld og har i tillegg bakspor. 5 Pallaton avsluttet strålende til tredje i seiersløpet til Starstrucked sist. Satt langt bak underveis da, og holder sin kanonform. 2 Glazier's Vici vant enkelt fra tet sist og er en tetkandidat også i kveld. Kan vinne igjen.

På det største V75-forslaget betaler jeg også for 10 Visentini (holder kanonform, men møter klart skjerpet motstand i kveld) og 8 Ajax Miguain (åttendespor trekker ned, men også denne holder kanonform og tåler også å gjøre mye selv).

Rangering V75-7/V5-3/DD-2: A: 3 B: 9-5-2-10-8 C: 7-4-6-1