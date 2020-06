Stor jackpotomgang i V64

Hele 1 832 334 SEK venter ekstra i sekserpotten i fredagens V64-omgang på Bergsåker.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens svenske samarbeidspartner Snoken.

En gnistrende trav- og galopphelg står foran oss. Lørdag er det som kjent DOBBEL JACKPOT i V75 på Momarken og hele 5 241 588 kr ekstra i sjuerpotten. Lørdag kveld byr Øvrevoll på en kanonkveld med flere storløp på menyen og internasjonal V5 og V4.

Før vi kommer dit skal vi gjennom en meget innholdsrik fredag. Den innledes som vanlig med V65-lunsj fra Sverige, Solvalla er vertskap denne fredagen. Fredag kveld byr Momarken på en herlig V65-omgang, og her er det også jackpot og 301 722 kr ekstra i sekserpotten. Jackpot er det også i V64-spillet på Bergsåker i kveld. Her venter hele 1 832 334 SEK ekstra i sekserpotten. I Danmark er det galopp på Klampenborg fredag kveld, med både V4 og V5 på menyen.

I denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss kveldens V64-omgang på Bergsåker, og her er det altså jackpot og hele 1 832 334 SEK ekstra i sekserpotten. Det er en herlig omgang som venter. Snoken byr på en banker i omgangen og lanserer i tillegg en frekk DD-banker.

Ohlsson får bankertillit

Det handler om 1 Otroligosåfin i V64-4. Fireårsvallaken har blitt kusket av sin trener Lars-Göran Søderberg i det siste og vist strålende form med tre andreplasser på sine fire siste starter. I kveld bytter Söderberg seg selv ut med Ulf Ohlsson og det er en klar kuskeforsterkning. Hesten har i tillegg et flott førstespor bak bilen. I en herlig jackpotomgang lanserer vi 1 Otroligosåfin i V64-4 som vår banker.

Frekk DD-banker

V64-6/DD-2 er finalen i Diamontstoet og hele 220 000 SEK venter vinneren. Det er blitt et riktig pangløp og det er godt med vinnerkandidater. Peter Untersteiner sender 13 Princess S.W. nordover til Bergsåker fra sin stall i Halmstad med klare ambisjoner om å kjempe om seieren. Johan Untersteiner kusker og hoppa holder kanonform, men blir ikke favoritt i løpet. I DD-spillet lar vi det stå til og lanserer 13 Princess S.W. som vår banker.



Kontio kan snyte storfavoritten i V64-1

Robert Bergh og 3 Van Gogh Z.S. blir blytung favoritt i V64-1 og hesten har naturligvis bra vinnersjanser. Var dog ikke helt fin i aksjonen i seiersløpet sist og nestfavoritten 2 Euskara er et klart motbud. Denne var knallgod til seier i Sverigedebuten i regi Fredrik Wallin og tas med på samtlige V64-forslag.