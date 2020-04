Stor jackpotomgang på Momarken

Hele 477 693 kr venter ekstra i sekserpotten i tirsdagens internasjonale V65-omgang på Momarken.

Det er en vidunderlig trav- og galoppuke vi er inne i. Det er lørdagen som er det store sportslige og spillemessige høydepunktet. Rikstoto byr på Super Saturday med internasjonal V75 på Ørebro med svimlende 42 millioner ekstra i sjuerpotten og lørdag kveld gjenåpner norsk V75 med GULLJACKPOT på Biri.

Men før vi kommer dit, skal vi blant annet gjennom en meget spennende tirsdag. Som blant annet byr på jackpot og internasjonal V65 på Momarken i ettermiddag med hele 477 693 kr ekstra i sekserpotten. Tirsdag kveld er det V64 fra Jägersro og det er også V5 og V4 til Axevalla. Tirsdagens V4-lunsj avvikles på Umåker.

Det har vært veldig flyt på Nettavisens tips den siste uken, selv om det ikke har klaffet helt de siste dagene. Her er de største høydepunktene fra uken som gikk:

Lerum med V5 og SISTE INFO V65-suksess på Solvalla/Bergsåker 22.april!

Samtlige V5-bonger satt på Solvalla denne onsdagen (15 stk på Eksperten). Innleveringsprisen på disse var fra kr 500 (ti andeler a kr 50/fem andeler a kr 101/fire andeler a kr125) til kr 1 980 000 (fire andeler a kr 500). Nøkkelen til at samtlige V5-bonger gikk inn var at vi på de minste bongene banket Sashay Kemp (2-valg). Utbetalingen på bongene var kr 5 056 hver seg.

I V65-spillet så suste også samtlige SISTE INFO V65-bonger inn (11 stk på Eksperten), og innleveringsprisen på disse var fra kr 1 000 (fire andeler a kr 250 / fem andeler a kr 200) til kr 2 000 (fire andeler a kr 500). Utbetalingen på disse var fra kr 6 245 til kr 6 717

Stjerneklaff i V4-lunsjen på Bro Park onsdag 22. april

Våre galoppeksperter leverte fremragende tips til onsdagens V4-lunsj på Bro Park. Det mellomstore V4-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 960) satt som et skudd og betalte tilbake meget flotte 14 834 kr.

På Eksperten ble det klaff for hele 15 andelslag og disse fordelte seg slik:

6 andelslag med fire andeler a kr 250 - utbetaling kr 14 834 pr stk

2 andelslag med fem andeler a kr 200 - utbetaling kr 14 834 pr stk

4 andelslag med fem andeler a kr 300 - utbetaling kr 14 834 pr stk

2 andelslag med fire andeler a kr 500 - utbetaling kr 14 834 pr stk

1 systemspill med fire andeler a kr 750 - utbetaling kr 14 834

Totalt innspilt på disse 15 andelslagene ble 222 510. Totalt omsatte Nettavisen for 26 359 i V4-spillet til Bro Park på Eksperten.

Herlig V65-suksess på Jarlsberg tirsdag 21. april

Det ble herlig fullklaff for mitt største V65-forslag på Jarlsberg forrige tirsdag. Bankeren 4 Gretzky Boko innfridde som ventet og storfavorittene 9 Ingbest (V65-3) og 2 Bokli Stjernen (V65-4) falt begge tungt i sine respektive løp. V65-forslaget med innl. pris på kr 1875 satt klokkerent og betalte tilbake flotte 15 691 kr. På Eksperten ble det fullklaff for seks andelslag (fire stk med fire andeler a kr 500) og to systemspill (begge med fire andeler a kr 750).

Ellevill V65-fest med Lerum på Färjestad lørdag 19. april

Det ble storeslem for Rolf Lerums V65-tips til Färjestad lørdag 19. april. Han lanserte 2. valget 10 Lidaz Kratzer i V65-3 som kveldens banker mot omgangens største favoritt 1 Enjoy's Top Gun og spilleforslaget på 432 kr satt som et skudd og betalte tilbake praktfulle 18 676 kr.

På Eksperten ble det klaff for hele 33 andelslag. Disse fordelte seg slik:

1 andelslag med ti andeler a kr 50 - utbetaling kr 18 676

3 andelslag med fem andeler a kr 101 - utbetaling kr 18 767

12 andelslag med fire andeler a kr 125 - utbetaling kr 18 767

1 andelslag med fem andeler a kr 200 - utbetaling kr 20 143

4 andelslag med fire andeler a kr 250 - utbetaling kr 20 143

8 andelslag med fire andeler a kr 300 - utbetaling kr 21 121

2 andelslag med fire andeler a kr 500 - utbetaling kr 23 566

1 andelslag med seks andeler a kr 330 - utbetaling kr 23 566

1 andelslag med fire andeler a kr 750 - utbetaling kr 24 544

Totalt ble det 665 106 kr innspilt på disse 33 andelslagene. Omsetningen til Nettavisen på Eksperten til V65-løpene på Färjestad var på 28 872 kr.

I denne artikkelen retter vi nå fokuset mot Momarken og dagens internasjonale V65-omgang. Her er det altså jackpot og hele 477 693 kr ekstra i sekserpotten. Det er spillestopp allerede kl 16.20. I tillegg er det V4 som omfatter de fire siste V65-løpene. Her er det spillestopp kl 17.04. Et kusketalent av de sjelde kusker vår jackpotbanker på Momarken i dag.

Steine kan ta championatet

22 år gamle Bjørn Steine vant 35 løp i fjor og når det fortsatt gjenstår to tredjedeler av 2020, har han allerede vunnet 17 løp. Sønnen til fargerike Håkon B. Steine fra Norheimsund, har utmerket seg fra ung alder og får stadig større tillit fra hesteeierne. Han vant to av seks V65-løp på Forus torsdag og fulgte opp med en sterk seier med Orlandostile på Bergen travpark i går.

I kveld setter Bjørn Steine seg opp bak familiehesten 7 Vertigo Dominant i V65-6/DD-2. Hesten debuterer i regi meget dyktige Erlend Rennesvik og seksåringen hadde en strålende fjorårssesong med seks seire og nesten 200 000 kr innkjørt. I dag er det også årsdebut, og rapportene er meget fine på hesten. Bjørn Steine har den beste hesten i løpet og uten galopp på veien, skal det være en meget bra vinnersjanse. I en meget krevende jackpotomgang på Momarken denne tirsdagen, lanserer jeg 7 Vertigo Dominant som min V65-banker og bankerspiller også hesten i DD-spillet.



Skuffet sist - slår tilbake nå

I V65-1 pådrar 4 Calypso Coffee et ganske klart favorittstempel. Fireåsvallaken har vunnet sine to første løp i karrieren, men imponerte ikke allverden i seiersløpet på Bjerke sist for to måneder siden. Kan naturligvis vinne igjen. Jeg har dog en annen favoritt. 12 Sir Otto skuffet ved å vike seg ned fra tet i sin siste start, men Midtfjeld-hesten kan bedre. Mulig han også er best bakfra. Møter klart billigere motstand enn han møtte sist og tross tolvtespor skal det være bra vinnersjanse.

Hop gjør susen

I V65-2 støter vi også på en ganske stor favoritt i form av Jan Roar Mjølnerød-trente 4 Gråberg Blessen. Vant sist mot svært billig motstand. Det er tøffere imot i kveld og det er galopprisiko. Mitt objekt i løpet heter 12 Modig Ripa. Vallaken er uten seier på sju starter i karrieren, og har blitt toer i sine to siste løp. Vidar Hop får sjansen som kusk for første gang i dag på Merete Viksås fine fireåring. Fra springspor på 20 meter tillegg, kan hesten være raskt fremme tidlig.

Enda en favoritt i fare

I V65-3 er nok en gang snakk om en favoritt fra Jan Roar Mjølnerøds stall. Nå i form av 2 Tangen Ternar som skal kuskes av Ole Christian Kjenner. Det er g'er overalt i programraden og hesten fungerte heller ikke som best i sitt siste løp i Årjäng. På kapasitet er det uten tvil beste hesten i feltet, men er altså ikke til å stole på. V65-3 er et meget uggent løp bak favoritten, og jeg markerer for sju hester på det største V65-forslaget.

Høitomt lurer alle

Spillemessig er det også krevende i V65-4/V4-2. 5 Desmond Toft gjør en spennende norgesdebut for Gøran Antonsen og er en klar vinnerkandidat. Mitt klare objekt i løpet heter 12 Dandy Du Metz. Vallaken er ingen enkel herremann, og spor tolv betyr ikke veldig mye for denne. Fungerer han noenlunde i travet, møter han selskap han skal duge veldig bra mot, og han får mitt vinnertips i et krysskrevende løp.

Låser V65-5/V4-3 på to hester

Fin klasse er det på V65-5/V4-3/DD-1, der Morten Almeland Pedersens reklamehest 4 Hands Down, gjør sin første start etter at han litt overraskende ble tatt ned av Gretzky Boko fra tet i sitt siste løp på Momarken. Hadde imponert i tre strake seiersløp før det, men samtiidig er det kanskje ikke noen å si på at han tapte for den formsterke kapasitetshesten Gretzky Boko. I kveld er det sprint og det er fare for at det kan bli dødens, da det er raske hester på innsiden. Vant fra dødens nest sist og kan selvsagt gjøre det igjen, men jeg dobler opp både V65 og V4-forslagene med en hest til.

V65-6 er et tidsløp og pengemessig står 2 Falcon Dragon meget fordelaktig inne i løpet. Er normalt kvikk i vei og Marius Høitomt vil garantert til tet fra et flott andrespor. Er vant til å møte klart bedre hester enn dette og selv om hesten var svak i sin siste start, er han det klare motbudet til favoritten. Jeg står på to hester i V65-5/V4-3.

