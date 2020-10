Stor jackpotsøndag på Bro Park

Det er jackpot og flere herlige storløp i søndagens V64-galopp på Bro Park.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Sportspills galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Vi har en meget spennende søndag foran oss med både jackpot i V64 på Bro Park og jackpot i V75 på Axevalla. På Bro Park er det 282 284 SEK ekstra i sekserpotten, mens det på Axevalla er hele 4 715 977 SEK ekstra i premiepotten (jackpotten fordeles på alle tre premiegrupper). Søndag kveld er det internasjonal V65 på Sørlandets travpark.

Men i denne artikkelen skal det heretter handle om galopp og V64-omgangen på Bro Park. Her er det altså jackpot og 282 284 SEK ekstra i sekserpotten. Våre galoppeksperter hadde bra klaff med tipsene på Øvrevoll onsdag og flott systemklaff under lørdagens V4-omgang på Klampenborg.

Solid systemklaff i V4 og flotte V5-gevinster på Øvrevoll 14. oktober

Den klare favoritten 1 Havana Red innfridde i V4-2 på Øvrevoll onsdag, men de tre øvrige vinnerne var alle overraskelser. Nestfavoritten 4 Alwaysonmymind ble bortvist like før start i V4-2. Vårt systemspill på Eksperten (fire andeler a kr 750) fikk dermed to ganger fire rett og solide 16 690 kr i utbetaling.

I V5-spillet ble det fullklaff for V5-forslaget på Nettavisen med innl. pris kr 960. Her stoppet utbetalingen på fine 5 118 kr. På Eksperten ble det også fullklaff for åtte andelslag i V5.

Systemklaff i V4 på Klampenborg lørdag 17. oktober

Det ble helt favorittfritt i lørdagens V4 på Klampenborg. Dessverre klaffet det ikke helt med flate kupongene, men på Eksperten ble det fullklaff for systemspillet med fire andeler a kr 750. Utbetalingen landet på flotte 10 659 kr.

Årets siste stordag

Vi velger å kalle løpene på Bro søndag for sesongens siste stordag. Det er et riktig flott program, og selv om det gjenstår et par litt større løp, er dette den siste dagen med et sammensatt program med mange fine løp.

De store favorittene i de aller største løpene på Bro i høst, er blitt vunnet av store favoritter. Søndag tror vi V64-4 vinnes av 3 Kingof Pharoahs og V64-5 av 11 Queen Rouge. Førstnevnte er en toåring fra Niels Petersen, som imponerte kolossalt i det norske kriteriet. - Jeg har fire gode hester i løpet, som alle er bra. Men King of Pharoahs er klassen bedre enn de andre, en riktig kanon.

11 Queen Rouge er ubeseiret i år. Var tredje i Derby på Jägersro i fjor, har ellers aldri vært dårligere enn nummer. Trives godt på Bro Park, og vi tror på seier. Queen Rouge blir også vår DD-banker.



Vi har også veldig god tro på 1 Donna Devarona i V64-3/V4-4, en annen toåring fra Niels Petersen. Hun avsluttet strålende i debuten, og nå tror vi hun har skjønt hva det går ut på. Vi lar denne stå ugardert på tre av fire V64-forslag, men tar oss råd til noen garderinger på samtlige V4-forslag.



De tre øvrige løpene er langt mer krevende. Forhåpentligvis klarer vi å fange opp en skrell eller to, det er i hvert fall målet. På de flate bongene går vi litt ned i V64-2, mens vi helgarderer V64-1 og V64-6 på de to største V64-forslagene.