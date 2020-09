Stor V64-galopp på Jägersro søndag

Det er en herlig V64-omgang vi har foran oss på Jägersro søndag med jackpot og hele 466 322 SEK ekstra i sekserpotten.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Sportspills galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Det er en strålende søndag vi har foran oss med V75-omgang på Solvalla, stor jackpotomgang i V64 på Jägersro galoppbane og en herlig internasjonal V65-omgang på Biri søndag kveld. På Jägersro er det 466 322 SEK ekstra i sekserpotten, mens det på Solvalla er 20 millioner i premiepotten.

I denne artikkelen skal det heretter handle om Jägersro og en herlig V64-omgang, i tillegg til en flott V4-omgang. Det er altså jackpot og hele 466 322 SEK ekstra i sekserpotten. Spillestopp er søndag kl 12.45. V4-spillet innledes i V64-3 og har spillestopp kl 13.31.

Fra No cents til store penger?

Vår og mange andres banker søndag på Jägersro søndag blir 4 Nocentsinkentucky i V64-2. Han er nok den raskeste treåringen i Skandinavia, og særlig på hjemmebanen har han vært suveren. Banker.

Det er to toårsløp innen V64-rammen. Det må vi regne med når det er et stykke ut på høsten. Bildet rundt unghestene begynner å klarne, og vi tror på hestene som har vist fin form. Som vanlig er det trener Reuterskiold som har de beste kortene blant unghestene.

I V64-4/V4-2 har Reutersiöld de tre største favorittene. 4 Crystal Keys er best i den trioen og bankerspilles på de to minste V64-forslagene og på de to minste V4-forslagene.



3 Chatarina i V64-3 får kanskje mest kamp av 6 Cutie, som rapportene er gode på. Vi mener det skal holde med disse to på V64-forslagene, men tar oss råd til noen ytterligere garderinger på de større V4-forslagene.

De tre øvrige løpene er åpne og her kreves det bredere garderinger.