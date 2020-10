Stor V64-jackpot fra Sverige

Over 1,1 millioner ekstra i sekserpotten! Bankeren har drømmebetingelser foran seg! Flere smellfrekke objekter som du ikke må gå glipp av! V64-suksess i vente?

Knallsuksess i V4-spillet på Bro Park onsdag 28. oktober

Til tross for at omgangens klart største favoritt, 4 Troubled Guy, vant V4-1 på Bro Park onsdag ble det veldig flott utbetaling. 8. valget Divorce i V4-2 og 9. valget 9 Repeat Offender sendte verdien opp i 9 441 kr etter tre avdelinger. Vårt største V4-forslag på Nettavisen (innl.pris kr 1 800) stod igjen med alle hestene i V4-4, men vi måtte "nøye" oss med andrevalget 5 One Star. Utbetalingen stoppet på meget pene 15 162. Totalt ble det klaff for fem andelslag på Eksperten.

Kjempefest på Bjerke

Det var dobbel jackpot på Bjerke i V75 onsdag kveld. Fire favoritter vant i de fire siste avdelingene, men i V75-1 sviktet storfavoritten 11 Lesja Tara og dermed ble det ikke så verst utbetaling. Vårt spilleforslag med innl.pris på kr 450 satt som det skulle og betalte tilbake pene 3 667 kr. Totalt ble det sju rette for hele 63 andelslag på Eksperten. Totalt ble ca 250 000 kr innspilt og Nettavisen omsatte for ca 82 000 kr på Eksperten.

Örebro står for kveldens store høydepunkt med sin V64-jackpot på over 1,1 millioner ekstra! Dette er en spennende omgang med flere favoritter som vi skal prøve å felle. Kveldens beste banker kommer ut i V64-3, og der tror vi HARDT på tet og slutt for 3 Click Bait. Har rett og slett en ordentlig fin oppgave foran seg, og formen er dessuten bedre enn raden. ALL IN! Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 6 Cool Canadian – Dukker opp i ny regi, og er altså kommet inn på stallen til Stian Eilefsen. Akkurat det synes vi er svært spennende. På sitt beste er dette en flyvemaskin i grunnlaget, og her har den en stor sjanse å fyke til tet. Det blir rask bane i kveld, hesten går optimalt utstyrt (skoløs + bike), og vi er veldig inne på at dette kan dreie seg om tet og slutt. Vi har sett denne jogge 11 på distansen, og det med krefter igjen. Får Stian Eilefsen det beste ut av Coll Canadian, ja, da kan det bli moro fremover. SPILLES med Dagfinn Aarum opp i «jolla».

V64-2 : 6 Dr Martin – Fyker til tet, og siden er dette over? Galopperte på den første svingen sist, men det må nok kusken også ta litt på sin kappe. Gikk råsterkt etter galoppen, og kom til mål med krefter igjen. Gangen før satt den også fast med krefter igjen. Er lynrask fra start, distansen er neppe et minus, og den er helt klart spillbar mot en ikke veldig tøff motstand. OBS!

V64-3 : 3 Click Bait – Har et gaveløp foran seg i kveld, og vi kan ikke spekulere mot denne. Det ble feil for den bakfra sist, mens den ble bortkjørt når den ble fanget inn på streken nest sist. Spurtet sylvasst etter sene luker tredje sist, og det løpet ble vunnet av Ecurie D. Her blir det gratis tet, Stall Melander har fire av syv hester i feltet, og det vil overraske oss stort om ikke Click Bait tar hjem dette. ALL IN!

V64-4 : 2 D.Day Zet – Blir ekstremt hardt betrodd her, og den kan naturligvis vinne. Vær dog litt OBS på at Daniel Reden er inne i en mørk periode på stallen, og det har blitt 0 seire på 22 forsøk. Slikt er svært uvanlig for Reden. Vil trolig også bli påvirket av støyen rundt Propulsion-saken, og man bør være litt forsiktig med hester fra denne stallen fremover. Vi nøyer oss med å sette D.Day Zet først, men det er ikke snakk om et bankerspill. Hesten var OK til seier sist, mens den imponerte ingen når den vant nest sist.

V64-5 : 6 Final Dream – Blåser til tet, og siden er dette hesten å slå? Vi er fakta litt inne på akkurat det. Var ikke tom over mål sist, men tapte uansett for en bedre hest da. Var steingod i nederlaget nest sist, og holder toppform. Nå burde det bli tet, dette er en bane med kort oppløp, og en bane som Final Dream trives på. Leder normalt svært lenge. Vi dobler dog opp a-gruppen med feltes beste hest, 12 Viking Brodde. Kommer ut etter lang pause, men pleier å være godt forberedt.

V64-6 : 2 Sparkling Diamond – Har nesten bare gjort solide løp på slutten, og blir hardt betrodd i finalen. Vær dog litt OBS på at hester fra denne stallen ikke pleier å ha veldig lange formkurver, og vi blir alt annet enn overrasket om vi får se en litt dårligere innsats i kveld. Grei favoritt, men ikke en hest vi går til på som banker. Leter man litt på dypet her så glem ikke 15 Jalna Boko. Satt i fjerde innvendig sist, og leverte en ordentlig bra avslutning ute i banen når den først ble sendt i angrep. Har dessuten hatt godt av et par løp i kroppen etter pause, og er trolig ytterligere forbedret i kveld. Plukkes med som en tenkbar skrell!