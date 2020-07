Stor V64-jackpot i en fantastisk omgang

V64-jackpot med over 1,3 millioner ekstra! Vi jakter V64-suksess med en talentfull banker! Gå heller ikke glipp av godbiten i hovedløpet! Nå er det nemlig dags!

Lerum med solide V4-tips til Östersund 12. juli - Kr.900 ble til Kr.7 896!

Undertegnede traff meget bra på V4-tipsene søndag, og det ble en opptur for flere av de som tok rygg. Vi gikk nemlig ikke i "samlebongfellen", og spekulerte mot 1-oddseren Grisle Odin G.L. Vinneren, Kinge Svarten (3%), var med på kun tre hester. Den største V4-bongen satt igjen med samtlige 15 hester i finalen, og da var det naturligvis veldig surt at favoritten tok seg forbi 10-valget omtrent på streken. "Trøstegevinsten" for den store bongen på Kr.900 ble likevel meget fine Kr.7 896,-.



Bergsåker byr på en av årets fineste V64-omganger, og her blir det både stor sport og et stort spill. 10 Hector Sisu (V64-3) landet vi tilslutt på som dagens beste banker. Gjør ikke dårlige løp, og i dønn riktige omgivelser skal den ha en stor sjanse. ALL IN!

Ta rygg på følgende til kveldens jackpotomgang:

V64-1 : 7 Evil Enok M.E. – Et meget fint løp innleder kveldens jackpotomgang, og her er ingen sjanseløse. Vår ide var brenngod i comebacket nest sist hvor den spurtet knallbra etter et passivt opplegg. Sist ble den kjørt offensivt, ble for pigg, og trakk seg. Nå skal den igjen kjøres i rygg, og på ren kapasitet er neppe noen bedre. MÅ PASSES! Dog er løpet veldig jevnt/åpent, og vi håper at vi skal komme oss gjennom på fem hester.

V64-2 : 1 Moi Edel – Ble utstyrt med BIKE sist, og det løftet den til seier. Vi hadde 25,4 s 800m på klokken, og likte det vi fikk se. Greier Jimmy Jonsson å forsvare sitt innerspor så går denne en 25-tid på en kjapp sprint, og da skal den ikke bli enkel å fange. Plasseres foran 10 Tangen Töff som er den beste i feltet, men som ikke har en enkel oppgave med 20m tillegg på en oppjaget sprint.

V64-3 : 10 Hector Sisu – Har ikke gjort mange feil, og den leverer på sitt beste hver gang. Fullførte fint bak knallgode Hell bent For AM på en sølebane sist, og var vel heller ikke helt bunnskrapt i målgangen. Gangen før vant den sikkert etter en lynrask siste 500m. Til denne starten rykker man skoene rundt, den møter på en relativt overkommelig gjeng, og må ha en flott sjanse i denne finalen med 200 000 til vinneren.

V64-4 : 5 First Mel Hope – Var ekstremt god når den vant fra tet på stayerdistanse sist, og avviste altså tøffingen Estelle Nordique ved den anledningen. Gangen før tapte den for nevnte hest, men gjorde også da et meget solid løp. Er LYNRASK fra start, og her blir det nok klinket til direkte. Fra eventuelt tidlig tet skal sjansene være store, og dette er en motivert favoritt. Velger man å jakte skrellen her så skal man se opp for 8 Al’s Charmy Flicka som har vært tøft matchet på slutten, og som dessuten stadig er noe bedre enn raden.

V64-5 : 4 New Direction – Er en ung hoppe under en rivende utvikling, og den gikk et meget sterkt løp i kulissene etter startgalopp sist. Kom knallsterkt tilbake, og vi gav den et stort pluss i kanten. Minuset i kveld er at den skal gå med sko bak, og det trekker noe ned. Skal uansett regnes. 7 Young Highness – Ble sittende bom fast i det samme løpet, og likte tydeligvis å få opp en ny kusk. Er ikke ueffen med klaff.

V64-6 : 2 Aramis Bar – Var solid i nederlaget mot 10 Hail Mary tredje sist. Var så langt under pari nest sist. Nå sist fullførte den sterkt, og gjorde igjen et solid løp. I kveld rykker Goop bakskoene på Aramis Bar, den er kjapp fra start, og fra dette sporet kommer nok Goop til å være på hugget direkte. Skulle han lykkes med å ta seg til tet så er fort dette løpet over, og den er spillbar i kveld.