Stor V64-jackpot mandagskveld - over 1,3 millioner ekstra

Herlig omgang på Färjestad! Frekke objekter er jobbet frem, og bankeren taper neppe sitt løp om alt går riktig for seg! V64-suksess i vente?

Färjestad byr på en HØYINTERESSANT V64-JACKPOTOMGANG denne kvelden, og det ligger altså over 1,3 millioner ekstra i sekserpotten. Vi banker 4 Don't Be So Shy i V64-2, og skal til lukene med følgende snadder:



V64-1 : 7 Witty – Gikk helt OK sist, men da var det vrient å hente noe tilslutt da det gikk veldig fort. Gangen før ble den sittende bom fast som fulltanket over mål. Har i kveld en motstandsmessig drømmeoppgave foran seg, den er blitt strøket inn et spor, og nå burde vel Erik Berglöf være litt ordentlig offensiv? Kan nemlig åpne. Har en stor sjanse om den leverer på topp, og den står klart først på ranken hos oss.

V64-2 : 4 Don’t Be So Shy – Et veldig svakt løp venter, og her er det mange som ønsker å få mer poeng i raden sin. Vår soleklare favoritt blir også favorittspilt, og det er helt riktig. Har vært knallgod i årets to første starter, og har tatt steg fra der den var i fjor. Har vært bunnsolid fra dødens, men i kveld blir det normalt tet fra drømmesporet bak bilen på Färjestad. Går nok langt ned på 14-tallet fra tet, og det straffer neppe noen fra utsiden… MÅ BARE SPILLES HER!

V64-3 : 7 Bara Du Chene – Er feltes i særklasse beste hest, og det er i første rekke kusken i mot. Bara Du Chene har radet opp med sterke prestasjoner, og var også meget god etter en tidlig galopp sist. Er fakta bra fra start når den løser ut som den skal, og vi blir ikke overrasket om den kan trykke seg tidlig til tet her. Er en motivert tipsener som trolig vinner dette om kusken ikke kjører den bort.

V64-4 : 5 Mjølner Loke – Er en god del bedre enn det grunnlaget den har på konto, og den går et spennende 2021 i møte om den bare får holde seg hel. Vant enkelt fra tet sist, og avsluttet da i 23-fart. Har fordel av pisken ved sin side, den står dønn riktig inne i dette løpet, og er verdt et forsøk mot favoritten. SPILLES!

V64-5 : 3 Rally Gunnar – Var OK etter pause sist, men hadde nok veldig godt av det løpet i kroppen. Har en mildt sagt passende oppgave foran seg i kveld, den ventes en god del forbedret, og dette dreier vel seg om relativt tidlig tet og slutt? VI TROR PÅ EN STOR SJANSE om alt går riktig for seg!

V64-6 : 1 Choco Garline – Har vi en veldig feeling for i kveld, og er klart inne på at dette kan dreie seg om tet og slutt. Var fin etter pause sist, og gikk pigg i mål etter sene luker da. Var i toppform på samme tid i fjor, og den trives på årstiden. Er kjapp fra start, den går en 15-tid fra tet, og da lar vel den seg ikke fange? Er en banker for de som ønsker å spille helfrekt i jakten på storcashen i kveld.

