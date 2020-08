Stor V64-jackpot med 1,2 millioner ekstra

Svært spennende jackpotomgang med et solid potensial! Vår største bong til Kr.1 728 er uten banker, og inneholder flere frekke skrellobjekter! Du blir vel med på moroa?

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.





Jägersro byr på en åpen og spennende JACKPOTOMGANG i kveld, og det ligger altså ca 1,2 millioner ekstra i sekserpotten. Vår største bong på Kr.1 728 er uten banker, mens vi på de litt mindre bongene banker 5 Southwind Queen (V64-5). Gå ikke glipp av følgende:

V64-1 : 10 Bastian – Innledningsløpet er veldig jevnt, og det kan være smart å plukke med seg en del hester. Vår ide har vi dog solid tro på, og den er svært spillbar. Den ble sittende bom fast som fulltanket tredje sist, mens den spurtet sterkt nest sist. Sist ble den igjen sittende fast, og er altså veldig formsterk. Her er den dønn riktig ute når det gjelder motstand, og den må være HET om det bare klaffer litt på veien.

V64-2 : 3 Namaste – Er en lettbeint hoppe som var meget bra til seier etter en lynrask sisterunde sist. Har likevel mye å gå på, og den vil nok stadig bli bedre fremover. Fra et gunstig spor settes den frekt først. Mye spill blir det på 4 Mellby Ironman etter at den var OK sist. Vær dog litt OBS på at dette er en hest etter Ready Cash, og skal altså debutere bak bilen. Ferske avkom etter Ready Cash har vi vrient å stole fullt ut på, og det gjelder også denne. Skal naturligvis med, men kun som en gardering.

V64-3 : 2 Dontlooseallmoney – Matches mot Derbystoet, og det er det nok flere i dette feltet som også gjør. Bør egentlig spinne til tet nå, siden regner vi med at det blir DEMPET kraftig, og da skal sjansene være gode selv om formen ikke har vært på topp de siste gangene. Er kuskeplusset med Kevin Oscarsson, og favoritten er motivert i et løp som dette.

V64-4 : 1 Red Mile Brodde – Feilet med krefter igjen i stengt posisjon på oppløpet sist, mens den fullførte OK nest sist. Spurtet sterkt tredje sist, og da viste klokken 12-fart siste 500m. Er ganske kjapp fra start, kusken er en av de soleklart beste i dette feltet, og dette ser spennende ut på forhånd. De siste rapportene går også ut på en hest som har trent ordentlig bra inn mot denne oppgaven. Var faktisk kun et 10-valg når vi la ut dette tipset, og det er naturligvis helt fullstendig feil (Omsetning 344 950).

V64-5 : 5 Southwind Queen – Ble sittende bom fast som fulltanket sist, og varslet toppform. På Åby 9. mai svarte den enkelt ut 6 Zlatan Knick, og jogget da 11,0 på en ekstremt imponerende måte. Den dagen gikk den med et helstengt hodelag, mens det blir norskt i kveld. Skulle likevel Peter Ingves finne tet her, ja, da må dette dreie seg om en stor sjanse på en bane som nesten har nedoverbakke på oppløpet. SPILLES!

V64-6 : 3 Zecchinodoro F.K.S. – Er svært grunnkapabel, og den kom til mål med masse krefter igjen etter et passivt opplegg sist. Viste 11,4 s 800m, og det som fulltanket. Viste at den taklet distansen, og den er neppe dårligere med et par blåsere i kroppen etter en liten pause. Sporet er dessuten perfekt, og det lukter et offensivt opplegg. MÅ MED PÅ ALT!