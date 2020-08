Stor V64-jackpot med 1,6 millioner ekstra

Svært spennende JACKPOTOMGANG med mye snadder! Det vrimler med spennende objekter, og dette burde gi bra betalt! Du går vel ikke glipp av våre oppdaterte V64-vurderinger?

Lerum med solid treff på V75-systemene til Harstad 1. august

De flate bongene satt dessverre ikke denne lørdagen, men alt av systemer satt, og det ble en solid opptur for de som tok rygg. Suksess Terta (V75-5) overrasket mange denne lørdagen, men hos undertegnede var den et førstevalg og solid info ble gitt. Systemene betalte ut som følger:

* Systemet til Kr.8 000 (fire andeler a Kr.1 995) betalte ut Kr.64 323,-.

* Systemet til Kr.6 000 (tyve andeler a Kr.300) betalte ut Kr.63 052,-.

* Fire systemer til Kr.4 000 (tyve andeler a Kr.200 / ti andeler a Kr.400 / fire andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.61 781,-.

Følgende info ble servert på Suksess Terta (9 og 13-valg i "Fagbladene):

V75-5 : 2 Suksess Terta – Her er det mange som spiller i «blinde», for dette er hester som ikke mange kjenner veldig godt til. Vi føler dog vi har god kontroll på disse, og prøver oss med et helfrekt objekt som vår tipsener. Suksess Terta har møtt storfavoritten (11 Ville Lille Faksen) tidligere, nemlig 29.02.2020, og da stod de likt. Suksess Terta slo da Ville Lille Faksen med 20m, og stod til 1,5 i totoen… Nå står den 40m foran, blir neppe mye spilt, men her må man altså være på vakt. Har vært svak i sine siste løp, men er flyttet til Harstad, og rapportene er ganske fine på den etter pause. OBS!

Lerum med nye solide treffer på V75-systemene - tok du rygg 2. august?

Systemene til undertegnede sitter virkelig bra for tiden, og under søndagens V75-JACKPOTOMGANG til Vaggeryd betalte de igjen ut flotte kroner. Det ble riktignok kun 6-riktige i en omgang som betalte ut 2,7 millioner, men "trøsten" var likevel klart bra. Systemene til Kr.4 000 (fire andeler a Kr.1000 / 10 andeler a Kr.400 / 20 andeler a Kr.200) betalte ut Kr.15 732,-. Systemet til Kr.6 000 (20 andeler a Kr.300) betalte ut Kr.16 122,-. Flash Teemer (8-valg / 4%) SUPERSJOKKET I V75-1, men den ble dradd frem som det store objektet i dette løpet, og følgende info ble servert:

V75-1 : 4 Flash Teemer – Innledningsløpet er ganske jevnt, og ikke helt lettløst. Vår ide rader ikke akkurat opp, men nå er den riktig ute, og formen virker dessuten å være veldig bra. De to siste gangene har den kommet til mål med litt krefter igjen, og den har varslet skrellform. Kan overraske om den får smyge med, og får lukene sine til slutt. Settes helfrekt først!

Åby byr på en åpen, og spennende V64-jackpotomgang i kveld. Det ligger altså over 1,6 millioner ekstra i sekserpotten, og i kveld blir vi overrasket om det ikke venter bra med penger til de som greier å løse V64-rebusen. 1 Head Run (V64-2) debuterer for Robert Bergh, den er svært talentfull, og vi banker den på de flate bongene.

Ta rygg på følgende:



V64-1 : 9 Valborg Marje – Spurtet VOLDSOMT etter et passivt opplegg sist, og varslet superform etter pausen. Har fin grunnkapasitet, og gjør seg ikke bort med flyt på veien. OBS! 10 Loser On Loser – Var ikke veldig langt bak de beste i årgangen i fjor, og på Eskilstuna 10. november var den kun tre lengder bak kanonen Conrads Rödluva. Stod da i spor 12, og travet 12,2/2140ma. Har dessverre bare rotet i år, men så fin ut i prøveløpet på 14,9/2140mv sist, og er absolutt en tenkbar skrell mot en overkommelig gjeng som dette.

V64-2 : 1 Head Run – Imponerte i debuten for Sten O. Jansson, og den jogget 16,4/2120mv som helt ubrukt da. Virket til å ha MYE inne, og den skal mildt sagt bli spennende å se i debuten for Robert Bergh etter pause. På ren kapasitet nekter vi å tro at noen er bedre, og blir bare ikke sporet en felle så må dette dreie seg om en stor sjanse. VI TROR HARDT!

V64-3 : 4 Gomez – Har drømmebetingelser foran seg her, og vi tror MYE på tet og slutt. Suste til tet sist, men slapp etter press, og da gikk første 1000m på 11… Ble så dradd bakover, men spurtet bra når den igjen fikk sjansen på oppløpet, og var ikke tom over mål. Holder toppform, distansen er ikke et problem, og her er det bare for kusken å kjøre rett frem. MÅ BARE PRØVES I KVELD!

V64-4 : 2 Gaagaa Rivner – Har ikke gjort veldig mye feil i sin karriere hittil, og det kan nok fort komme en seier til i kveld. Vant veldig enkelt etter en avslutning i 13-fart sist, og lekte da med 11 Kali Smart. Har blitt strøket ned til et innerspor her, og sporet kan derfor bli en felle. Moren til denne, Barham Hanover, var dog godt over middels fra start, og vi håper også at Gaagaa Rivner har arvet de egenskapene. Motivert. 5 Legendaria Zon – Dobler vi dog bongene opp med. Fullførte fint bak to GODE sist, den er kjapp fra start, og skal dessuten gå skoløs på alle fire for første gang i karrieren. Kan vinne dette fra tet/rygg leder, og vi dobler altså opp.

V64-5 : 5 Dali Pagadi – Er fryktelig god når den først har dagen, og da kan den gå en 11-tid fra tidlig tet. Gikk helt OK fra en kald utgangsposisjon sist, og formen er nok ikke så verst. Når den vant på Åby femte sist så åpnet den første 1000m på 11… Vær litt OBS på at den mister nesten alle poengene sine om den ikke leverer i kveld, og man makser den derfor med en BIKE som den aldri har gått med før. SPILLES!

V64-6 : 5 Lucky Wind – Her har vi et håp om at Fredrik Berg kan finne rygg leder, og fra den posisjonen kan denne skrelle via eventuelt siste indre. Spurtet bra etter sene luker sist, og det løpet ble altså vunnet av en såpass bra hest som Posh Shopping. Gikk 12,1 s 800m nest sist, og fullførte bra da. Er kjapp fra start, den har fått et løp i kroppen etter pause, og er alt annet enn ueffen i en jevn finale.