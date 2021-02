Stor V64-jackpot med banker fra Norge

Det ligger hele 1.021.462 ekstra i kveldens sekserpott! Vi jakter de ekstra JACKPOTKRONENE med en banker som har tent veldig til i ny regi...

Lerum med V86-fest på systemene og flere siste info bonger 24. februar

Vår faste tråd på Nettavisen fikk kun 7-riktige da vi dessverre hadde bankerspilt 4 Gardner Shaw (V86-6) der. Det ble imidlertid en SOLID opptur for de som kjøpte seg en andel i våre systemer på EKSPERTEN, og samtlige systemer suste inn. Systemene var som følger:

Fire andeler a Kr.1 500 betalte ut Kr.60 174,-

Fire andeler a Kr.1 000 betalte ut Kr.57 680,-

Ti andeler a Kr.400 betalte ut Kr.57 680,-

Tjue andeler a Kr.200 betalte ut Kr.57 680,-

Tjue andeler a Kr.300 betalte ut Kr.60 174,-

Undertegnede fikk også inn SYV SISTE INFO bonger med åtte riktige, og de kostet fra Kr.200 til Kr.750 per andel. Utbetalingene her ble fra Kr.41 071 til Kr.43 558,-.

Lerum med supertips på V65 i Bergen 17. februar - kr 1 800 ble til kr 54 402

Det ble ikke spesielt lettløst i Bergen denne onsdagen, men undertegnede var igjen riktig på det i Bergen, og det ble dermed solid "påfyll" for de som tok rygg. Hubert B.G. innfridde som en soleklar banker, mens "smellen" Polar Rocky (6-valg) stormvarslet vi for. Det største V65-forslaget (innl.pris kr 1 800) satt som det skulle, og betalte ut knallfine 54 402 kr.

I V4-spillet ble det også en solid opptur, og det største V4-forslaget (med innl. pris kr 1 080 betalte ut svært solide 28 606 kr.

Det ligger altså over en million ekstra i kveldens sekserpott på Åby, og det er en helt herlig jackpotomgang som venter. Den beste bankeren i omgangen dukker opp i V64-4, og vi spekulerer ikke mot 6 Caviar Creation som er MILEVIS bedre enn det grunnlaget den har på konto. ALL IN! Gå ikke glipp av følgende snadder:



V64-1 : 9 Filip Winner – Var et aldri så lite SKRIK i V75’en etter pause sist, og gikk også et fullt godkjent løp. Avsluttet OK via femtesporet mot oppløpet, og på klokken stod det 12,1 s 800m. Har normalt gått MYE frem med den blåseren, og vi forventer den ytterligere forbedret i kveld. Kan få det sydd opp fra sitt fine smygspor, og den skal helt klart tas på alvor. Slår til som en deilig frekkis?

V64-2 : 1 King Slayer – Her blir det MYE spill på to hester, mens vår ide går noe under radaren. Dukket opp etter et lengre avbrekk sist, og debuterte altså for Jeppe Juel. Ble bakket ned i køen fra et dårlig spor, men avsluttet solid lengst ute i banen på oppløpet, og var klart positiv etter det lange avbrekket. Er normalt en god del forbedret til denne starten, og Jeppe har visse ambisjoner. PASSES!

V64-3 : 3 Down Town Girl – Blir enormt hardt betrodd her, og det er altså snakk om en hoppe som aldri har tapt. Vant enkelt i årsdebuten, men var da noe tung, og kan ventes forbedret til kveldens oppgave. Skulle det bli gratis tet så er normalt sjansene veldig gode, og det er en motivert tipsener. Velger man å gardere storfavoritten så skal man passe 1 Lovemelikeyoudo som feilet i angrep som pigg i løpet til Down Town Girl sist. Er slett ikke så verst, og det kan bli riktig fra innersporet i kveld.

V64-4 : 6 Caviar Creation – Dette er kveldens i særklasse banker for oss, og den står alene på alt. Har gjort to løp for Østre, og vært god ved begge anledninger. Passet nok ikke veldig bra på en løs bane nest sist, men vant uansett sikkert etter at det ble kjørt litt rykkvis underveis. Sist feilet den fra start (trangt spor), men bare blåste rundt feltet på siste bortre, og kom alene til mål. Vi hadde 14,8/1900m på klokken, og når det gikk som fortest viste den 10/400m. Er lynrask fra start, her blir det gratis tet, og da skal dette være over. ALL IN!

V64-5 : 4 Tony Afrika – Har rotet i årets to første starter, men var ikke tom når den feilet sist, og formen skal ikke være så verst. Har en perfekt oppgave foran seg i kveld, og her får nok man se en offensiv Adrian Kolgjini. Skulle den greie å komme seg foran så er fort dette løpet over, og den skal stå først på ranken. Adrian har dessuten superform på stallhestene sine, og slike hester er aldri feil å prøve. SPILLES!

V64-6 : 3 Zoccoloduro O.P. – Tet og slutt? Dette er en ordentlig bra 6-åring som vant hele fem løp i fjor. I årsdebuten sist ble det enkelt fra tet, og det på en tilsvarende distanse som i kveld. Har hatt en pause på nesten to mnd nå, og det er det eneste usikkerhetsmomentet før denne oppgaven. Er dog en soleklar tipsener som normalt vinner dette om den leverer som den skal. Bankes på de litt mindre bongene.

