Stor V64-jackpot med frekk banker

Bankeren var kun et 5-valg når vi la ut tipsene! Vi tror dog den bare vinner! Helfrekke objekter, og det er liten tvil om at vi jakter storcashen i kveld! Du tar vel rygg?

Det ligger altså over 1,1 millioner ekstra i kveldens sekserpott, og de skal vi virkelig være med å kjempe om. Vi spiller nemlig frekt på Färjestad, og klinker til med en banker som kun var et 5-valg når vi la ut tipsene. 11 Mcarret (V64-5) er MILEVIS bedre enn raden, den er voldsomt kuskeplusset med Per Lennartsson, og mot en overkommelig motstand må vi bare gå til. ALL IN!

V64-1 : 6 Hazard Boko – Falt tungt som hardt betrodd sist, men gjorde ikke noe dårlig løp selv om den fikk en «smultring». Ble nemlig hengt opp i sporene første 800-900m, ble så bakket sist, før den igjen fullførte godkjent via sporene. Det ble rett og slett veldig feil. Gangen før var den bunnsolid i nederlaget, og vi tror ikke det er noen formsvikt på gang. Blir igjen hardt betrodd, men det føler vi også er motivert mot en ganske formløs gjeng.

V64-2 : 6 Golden Avenue – Er feltes i særklasse beste hest, og får den bare aksjonen å stemme, ja, da tror vi ikke den taper dette. Var ikke på topp i sitt siste løp (feil balanse), og kommer altså ut etter pause. Tredje sist solgte den seg dyrt mot en såpass god hest som Hemisphere, og det uten at den fungerte helt optimalt. Er kjapp fra start når den løser ut på sitt beste, og spor 4-5-6 er helt optimalt på Färjestad. Renner til tet, og siden er dette over? SPILLES!

V64-3 : 1 Hopeusteponalego – Vi plukker med oss fire hester i dette 3-årsløpet, og prøver oss med en hest som er bedre enn raden- Galopperte sist, men spurtet knallbra når den fikk fritt frem nest sist (11,3 s 1000m), og møtte da MYE bedre hester enn dette. Innersporet er ikke helt optimalt på Färjestad, men vi håper uansett at det løser seg i et såpass lite felt som dette. SKAL MED PÅ ALT!

V64-4 : 5 Brödsjö Brisa – Småskummelt kaldblodsløp hvor vi tar med oss en del hester. Vår ide gikk fullt godkjent etter en grov startgalopp sist, og er stadig noe bedre enn raden. Er kjapp fra start, og fra tet/eventuelt rygg leder så duger den i et løp som dette. OBS! Se også litt opp for 8 Xenon Gel som kan en god del når den har dagen, og i kveld er den solid kuskeplusset med Kontio.

V64-5 : 11 Mcgarret – Per Lennartsson har hatt et fantastisk år som kusk, og i går ble det en ny storløpsseier med Hail Mary. I kveld får han sjansen bak en meget spennende hest, og en hest vi tror MYE på. Mcgarret holder vi HØYT i grunnlaget, men gang på gang har den blitt bortkjørt av Micael Stjernström. Det skjedde også sist, og da kom den til mål med krefter igjen. Nå blir altså Mcarret enormt kuskeplusset med Per Lennartsson, motstanden skremmer ingen, og vi må bare gå til på Mcgarret nå!

V64-6 : 12 Fossens Wally – Dukker opp etter et lengre avbrekk, men Magnus Jakobsson pleier å ha hestene i orden etter opphold, og på ren kapasitet er Fossens Wally den soleklart beste hesten i feltet. Vi har blitt enormt imponert av denne, og feilfritt kjemper den MED GARANTI om seieren. Se også opp for 15 Frozen Queen som ble sittende bom fast som pigg i tåken på Solvalla sist. Nå er den kuskeplusset, og duger om det bare klaffer litt underveis.