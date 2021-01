Stor V64-jackpot med over 1,3 millioner ekstra

Bankeren gjør kort prosess? Grunnkapabel ide senker en overkommelig gjeng? Så smellfin ut i kulissene sist - nå kommer seieren? Jobben er gjort, og vi skal i lukene til kveldens JACKPOTOMGANG fra Gävle! Du tar vel rygg?

Lerum med V4-systemfullklaff til Ålborg 4. januar

Undertegnede kom ikke i mål på de flate V4-bongene til Ålborg 4. januar, men systemet (fire andeler a Kr.500) satt som det skulle, og betalte ut Kr.6 802,-. Vi spilte nemlig med faktor på 4-valget Express Shadow, og fikk den dermed to ganger.

V4-3 : 2 Express Shadow – Interessant løp med flere aktuelle objekter. Hesten vi prøver oss med ligger veldig i skorpen, og snart må vel denne få vinne? Den gikk enormt sterkt etter startgalopp (volte) nest sist, mens den sist ble sittende bom fast som helpigg i seiersløpet til 11 Formidable Vincent. Står nå i et nydelig spor, og klaffer det bare litt underveis så skal sjansene være gode. OBS!

Gävle står for kveldens V64-omgang, og det er altså JACKPOT med over 1,3 millioner ekstra i sekserpotten. Vi går hardt ut i denne omgangen, og anbefaler et bankerspill på 1 Give Me Ten. Har rett og slett en drømmeoppgave foran seg, og må ha en stor sjanse til å lede dette løpet fra start til mål. ALL IN!

V64-1 : 1 Give Me Ten – Fikk maks bak flyvemaskinen, Chapuy, sist og var helt OK. Er best når den får gå i tet, og det gjør den nå. En kjapp sprint er intet problem, og den elsker dessuten å gå med sko på alle fire. Taper ikke dette løpet om den leverer på sitt beste, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro hardt på denne favoritten.

V64-2 : 3 Born Winner – Løste bra fra start sist, men havnet på vingel, og ble derfor bakket ned i køen. Kom via sporene på siste bortre, og den fullførte klart bra. Har nå fått to løp i kroppen etter pause, den er på riktig vei, og kan nesten ikke få en bedre oppgave enn dette. Slår til som en godbit?

V64-3 : 15 Minnestads Ecuador – Har fått to løp i kroppen etter pause, og er veldig på riktig vei. Ble bakket ned i køen fra et dårlig spor sist, og det ble dermed for langt på en oppjaget sprint. Viste dog 10,9 s 800m, og var ikke tom på det. Nå passer distansen bedre, motstanden er den riktige, sko på alle fire går veldig fint, og vår klare feeling er at denne skal bli vrien å stå i mot til slutt. SPILLES!

V64-4 : 1 Högheimsfax – Sporet kan bli en felle, men løser det seg bare litt underveis så må sjansene være gode. Det ble feil sist, men avslutningen mellom hester på oppløpet likte vi. Kom mer eller mindre fulltanket til mål, og den fikk et stort pluss i kanten av oss. Her er det med veldig få unntak billig i mot, og vi må bare prøve oss. Slår til som en frekkis?

V64-5 : 3 Estelle Nordique – Hadde dette vært 2600ma, ja, da hadde vi trodd MYE på favoritten. Nå er det dog snakk om en kortere distanse, og da er denne favoritten betydelig mer sårbar. Må nemlig ofte gjøre grovjobben selv, og da er det enklere å bli tatt på speed over en kortere distanse. Motivert tipsener, men det er ikke snakk om en banker i kveld. Ved gardering så er 2 Infinite Knight hesten å se opp for. Er nemlig MYE bedre enn raden, og den ligger virkelig i skorpen…

V64-6 : 5 James Gonzales – Hadde blitt toer, og travet ca 14,3/2140ma uten galoppen kort før mål sist. Mistet da aksjonen, og det er klart at vi ikke liker slikt. Har nå fått seg 12 dagers pause, er helt sikkert behandlet alternativt, og fra tidlig tet mot en billig gjeng så skal sjansene være store. Soleklar tipsener, og en banker på de litt mindre bongene.