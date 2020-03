Stor V64-jackpot med over 1,1 millioner ekstra

Nettavisen kjører KAMPANJE (+) hvor 3 mnd koster kun Kr.149! Da får du tilgang på alle våre komplette travtips samt alle PLUSS-SAKER ellers på Nettavisen. I kveld jakter vi jackpotcashen med en meget solid banker samt mye snadder!

Travtipset for V64-omgangen til Mantorp får du med et abonnement på Nettavisen Pluss. KAMPANJEPRIS! Det koster kun 149 for 3 mnd.

Klikk her for å bli abonnent og for å lese dagens KOMPLETTE V64-tips! (Er du allerede abonnent logger du deg bare inn på samme lenke!)

Undertegnede var på HUGGET under V75-omgangen på Axevalla søndag. Rally Gunnar (4-valg), Around The World (3-valg), Rapido S.W. (3-valg), og Bastian (2-valg) ble alle dradd frem som objekter i omgangen. Corleone DK innfridde som dagens stålbanker. Dessverre så fanget vi ikke opp SKRELLEN Jetstream Rapida (6-valg) på tre hester, og måtte derfor nøye oss med tre seksere og en haug med femmere på V75-bongen til Kr.480. Utbetalingen på den ble Kr.3 957,-.

Dagens GRATISTIPS til V64:

V64-4 : 14 Mack Dragan – Har motstandsmessig et gaveløp foran seg i kveld, og selv om den pleier å trenge et løp eller to i kroppen før formen er på topp så ser vi egentlig ikke helt hvordan den skal kunne tape dette. Det er to strykninger på strek, og fra sitt perfekte springspor på tillegget så kan fort Jepson komme fykende direkte. Er nemlig lynrask ut på volte. Er vant til å møte helt andre hester enn dette, og er den bare frisk, ja, da taper den normalt ikke et såpass billig løp. Trenger dessuten poeng for å komme med i litt bedre løp igjen, og hadde derfor aldri blitt dradd ut, uten at man hadde hatt tro på seier. DETTE ER DAGENS BESTE BANKER!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.