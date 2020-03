Stor V64-jackpot med over 1,5 millioner ekstra

Bankeren jakter stolpe i programmet! To mulige supersjokk, og infoen på de vil du ikke gå glipp av! Vi jakter ny lukefest i V64-spillet fredag! Du blir vel med på moroa?

Lerum med LUKEFEST på V64 den 17. mars - Kr.480 ble til Kr.7 028!

Omtrent ALT satt denne tirsdagen, og det ble svært bra for de fleste som tok rygg på oss. Vikens Fingerprint (20,9% mot dagens tyngste favoritt), og Drive Launcher (11,2% mot dagens nest tyngste favoritt) stod begge først på ranken! Don Fanucci Zet innfridde dessuten som en banker av STÅL! Den mellomste bongen på Kr.480 betalte ut knallfine Kr.7 028!

Dagens GRATISTIPS til V64:

V64-5 : 5 Patricia Zaz – Ble aldri kjørt med i debuten for Jörgen Westholm sist, og satt dermed fast i kulissene med krefter igjen. Til denne starten fester man på en BIKE, det blir igjen skoløs, og nå vil den bli kjørt langt mer offensivt. Er lynrask fra start, og skulle den komme seg foran så er den alt annet enn sjanseløs i et jevnt løp som dette. Vår tipsener!

V64-6 : 9 Radetzky – Var ikke perfekt i aksjonen tilslutt sist, men det var den heller ikke tredje sist, og det er nok ikke en veldig stor fare at den ikke er helt flekkfri i slutten av løpene. I løpet sist fikk den MYE press på seg av en fartsblind Jörgen Westholm, og når banen også var sugen så var det sterkt å vinne lett på en 14-tid. Har et latterlig lavt grunnlag på seg, og kommer normalt å mangedoble dette i løpet av året. Dette er dagens beste banker. Velger man å spekulere så er det håpløst ustabile 13 Fighter Mearas som er verst i mot.

