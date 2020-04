Stor V64-jackpot med over 1,5 millioner ekstra

Svært spennende JACKPOTOMGANG med et gedigent potensial! Vi byr på oppdaterte V64-vurderinger, og håper å hjelpe deg i jakten på storcashen! Du blir vel med på moroa?

Lerum med DD-FEST på Axevalla 1. april - 20 oddser innfridde!

Undertegnede serverte KRUTTSTERKE DD-TIPS på Axevalla 1. april, og det ble en saftig opptur for dem som tok rygg! Steindype Riva Renn (7-valg - odds 20,73) ble servert som en fantastisk ide, og med vår andre tipsener Rackham (DD-1) i boet så ranket vi altså DD på en rekke! DD-oddsen ble saftige 62,83!



Fikk du med deg følgende info:

V4-3 : 6 Rackham – Kommer ut etter pause, og den skal regnes direkte. Har nemlig trent fint i vinter, og dette er en traver som Christoffer Eriksson har store ambisjoner med i år. Har fått et skarpt jobb i kroppen inn mot dette løpet, og den er godt forberedt. Vinner normalt om den leverer i nærheten av sitt beste, og vi iler til med tipsnikken.

V4-4 : 7 Riva Renn – Spurtet meget sterkt etter pause nest sist, og den varslet toppform da. Vi varslet derfor for den sist, men da ble det galopp direkte når den delvis ble sjenert på startsiden. Er utrolig bra de dagene den henger sammen som den skal, den er lynrask fra start, og trives med Stian Eilefsen. Prøves som en helfrekk ide i finalen.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.



Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.





Åby står for dagens STORE høydepunkt, og det er altså JACKPOT med over 1,5 millioner ekstra! Flere hester fra Norge tar turen, og dette er en omgang vi virkelig gleder oss stort til. Dagens beste banker kommer ut i V64-4, og der må vi bare tro MYE på 3 Chili Volo som har et tilnærmet gaveløp foran seg. Har sett fantastisk bra ut i årets to første løp, og henger den bare sammen som den skal i kveld, ja, da blir vi fakta veldig overrasket om den taper. ALL IN! Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 6 Milos Ganador – Spurtet bra sist, og var ikke helt tom over mål. Gikk da 12,0 s 600m. Er i det hele tatt MYE bedre enn raden, den er kjapp ut, og fra tet/eventuelt rygg leder så skal den være HET i innledningsløpet. Legg også merke til at den er SOLID kuskeplusset med Goop! SPILLES! 3 Macro Star – Er stor som et hus, og veldig bra på sitt beste. Har imponert ved flere anledninger i Danmark, den er ganske bra fra start, og står fint til. At det i kveld er AUTO er normalt kun et stort pluss. Motbudet. 8 Jareth Boko – Var ute i et større 4-årsløp sist, og spurtet bra ute i banen på oppløpet (11,8 s 800m). Er en 4-åring som utvikler seg fint, og med flyt duger den.

V64-2 : 3 Evita Skovsende – Her er det et veldig stort skille på hestene, og vi skal ikke sløse med kryssene. Vår ide var langt under pari sist, og det er klart at slikt gjør oss noe usikker. Nest sist satt den bom fast som fulltanket, og tredje sist spurtet den som en virvelvind. Var da ikke mye slått av knallgode Chili Volo. Her blir det fort tet/eventuelt rygg leder, og tilbake på sitt beste duger den! 7 Cleopatra Mystique – Var enorm i nederlaget mot nettopp Chili Volo sist, og dette er en meget bra hoppe. Rapportene i forkant av det løpet var også solide. Kan absolutt vinne mot en relativt overkommelig gjeng. 11 Sofies Case – Er altså etter Sweet Case, og har litt å slekte på. Utvikler seg fint, og har gjort to flotte løp i 2020. Tiden sist ble gjort på en åker av en bane. Senker rekorden sin mye i kveld, og skal passes. Disse tre skal være heldekk.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V64-3 : 2 Caviar’s La Marc – Avgjør dette løpet via siste indre? Var god etter pause nest sist, mens den gikk mer på det jevne sist. Har hatt en pause etter det siste løpet, og tilbake på sitt beste så duger den normalt godt her. SKAL MED PÅ ALT! 1 Floydside AM – Var ussel sist, mens den vant et billig løp nest sist. Er grunnkapabel, og leder normalt dette lenge om den er på sitt beste.

V64-4 : 3 Chili Volo – Har et gaveløp foran seg her, og normalt dreier dette seg om tidlig tet og slutt. Løste veldig raskt fra start nest sist, og den holdt sikkert unna i en lynrask avslutning da. Varmet også opp i en strålende stil før løpene. Nå sist feilet den kort etter start (volte), tapte mye, men kom formidabelt tilbake, og knep seieren. På klokken stod det 15,1/1900m – 12,9 s 800m. Varmet også knallbra i forkant av det løpet. Rutinerte Jan Hansen får sjansen, sporet er perfekt, og rapportene er også knallfine. Vi tror MYE på tidlig tet og slutt!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V64-5 : 6 Encore Un Sisu – Helskummelt løp om da ikke favoritten bare vinner. Enore Un Sisu avgjorde veldig enkelt sist, og er bedre enn det grunnlaget den har på konto. Usikkerhetsmomentet er volte som den ikke har prøvd på lenge, og husk også på at dette er en hoppe etter Ready Cash… Motivert favoritt, men vi tør ikke å gå ALL IN på den, og spesielt ikke når den er såpass hardt betrodd. 5 Appaloosa – Er veldig stabil/flink, og gjør stortsett som den får beskjed om. Holdt godkjent sist, og var da ute i tøffe omgivelser. Får den ryggløpet sitt så er den vass, og skulle favoritten være borte så er Appaloosa en av flere som kan vinne dette.

V64-6 : 3 Paulino – Dette var en GEDIGEN snakkhest allerede før den debuterte for Tjomsland, og når han først kom ut i banen så skjønte man hvorfor. Debuten skjedde 20. juli 2018, den vant da med 60m, og travet 14,4/2140ma… Har vært veldig nyttig, og radet opp med fine innsatser siden den kom til Tjomsland, men vår feeling er at den er enda ett hakk bedre enn hva den har fått vise. Nå debuterer den altså for Robert Bergh, og når hester etter Love You kommer inn på denne stallen, ja, da pleier de å forbedre seg noe enormt. Fikk et skarpt jobb 26. mars (17-2000m), og balansemessig blir den makset direkte (skoløs). Kan være en klink vinner direkte, og det er nå den skal spilles. Neste gang kan den nemlig være «oppbrukt» som et godt objekt.