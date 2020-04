Stor V64-jackpot med over 1,5 millioner ekstra

Toppkusk har bankeren! Storskrell var som forvandlet uten sko på beina! Sjokk var milevis forbedret etter pause sist! Örebro knaller til med en herlig V64-jackpotomgang i kveld, og her skal vi i lukene! Du tar vel rygg?

Nesten supertreff på Lerums V75-systemer til Halmstad 13. april

Vi var dessverre ikke i nærheten på de flate bongene i denne V75-omgangen, men undertegnedes TRE SYSTEMER (4 andeler a Kr.1 000 / 20 andeler a Kr.200) var ikke langt borte fra veldig store kroner. Med SINGEL UTGANG på storskrellen Benjamin H.C. (5%) og banker på Disco Volante (1-valg) satt vi bra på disse systemene, men måtte tilslutt nøye oss med TO SEKSERE samt en haug med femmere. Utbetalingen på disse systemene var fra Kr.23 660 til Kr.24 346,-. Korrekt rekke betalte ut enorme 1,5 millioner!



Følgende info ble servert på storskrellen Benjamin H.C. (5%):

V75-2 : 3 Benjamin S.H. – Er en 4-åring som vi liker, og en hest som er betydelig bedre enn hva flere tror. Hadde faktisk kun 3,1% av innsatsene på seg når vi la ut dette tipset, og det er galskap mot det som er en av de soleklart beste hestene i feltet. I årsdebuten sist havnet den utvendig leder, og var på vei til å fullføre strålende da galoppen kom på oppløpet. Det viste seg at den var litt øm i beintøyet, og slikt er ikke uvanlig på hester som årsdebuterer etter mye god og hard vintertrening. Nå er den behandlet før dette løpet, og det har nok gjort veldig godt. I et forsøk til Svenskt Trav-Kriterium femte sist så satt den i tredje innvendig, ble så grovt hindret på siste bortre, men leverte et fantastisk oppløp og var lekker i målgangen. Da var den ute mot mye bedre hester enn dette… Må bare prøves fra et nydelig spor bak bilen nå!

Lerum med herlig fulltreffer på V4 - Kr.1 180 ble til Kr.20 138!

Undertegnedes STØRSTE V4-BONG til Gävle suste inn torsdag 9. april! Etter at supersjokket Fame Suspect (0,5%) innledet så satt den store bongen igjen med 5x5x2... I finalen var det DOBBELTBANKER på 2 og 3-valget, og når Tangen Töff (3-valg) holdt sikkert unna for favoritten, ja, da ble det en bra SUM for de som tok rygg på bongen til Kr.1 180. Den betalte nemlig ut hele Kr.20 138,-!



Örebro serverer en åpen og spennende JACKPOTOMGANG denne kvelden, og det er en omgang med et bra potensial. Vi skal prøve å felle dagens tyngste favoritt, for vår beste banker i omgangen kommer ut i V64-3. Der står 4 Linares alene, og den kan nesten ikke få en bedre oppgave enn dette. Er kjapp fra start, nybehandlet, og blir kusket av knallgode Erik Adielsson. Ellers vrimler det med mulige godbiter, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V64-1 : 4 Västerbo Imtheman – Fullførte klart bra i tøffe omgivelser etter pause sist, og på klokken stod det 12,5 s 800m med litt krefter igjen. Ventes forbedret til kveldens oppgave, og skulle den komme seg tidlig foran, ja, da skal det en god hest til for å plukke den ned. Har hatt et tilsvarende spor i volten tidligere, og det hadde den ingen problemer med. Er en veldig motivert favoritt. Velger man å spekulere så se litt opp for 1 Bikila. Var strålende i nederlaget mot Radetzky sist (11,5 s 700m), mens den også var bra i nederlaget mot Don Fanucci Zet nest sist. Er kjapp fra start, og fra tet/rygg leder så er den normalt på foto.

V64-2 : 8 Farica – Småskummelt ungdomsløp, og her kan det helt opplagt skrelle til. Vår ide var som forvandlet etter at man rykket skoene sist. Havnet da utvendig leder, var pigg på bittet, gikk så ned i rygg leder i den siste svingen, og satt deretter fast over mål. Det blir samme balanse i kveld, og den HET med samme innsats som sist. 11 Symphonie Teemer – Tapte ytterst knepent etter en helt strålende avslutning sist. Har veldig ofte uttur i løpene, men skulle det bare løse seg litt på veien så er den god nok.

V64-3 : 4 Linares – Har en smellfin oppgave foran seg i kveld, og dette er en hest vi tror MYE på. Var svært tapper i nederlaget fra dødens sist, og tapte da kun ytterst knepent for tetløperen 8 Valnes Isidor. Da skal man også huske på at Linares ikke fungerte som best… Er blitt behandlet etter det løpet, og skal være langt bedre i aksjonen i kveld. Vi liker dessuten skarpt at Erik Adielsson er tilbake i vognen, og skulle Linares komme seg tidlig foran her, ja, da burde fakta dette løpet være over. MÅ BARE PRØVES I KVELD!

V64-4 : 1 Imakeitmyself – Kom ut etter et lengre avbrekk sist, og varslet form direkte. Fullførte da fint bak to gode, og på klokken stod det 14,5 s 800m. Er kjapp fra start, kan fort være ytterligere forbedret, og fra tet/rygg leder på en lynrask bane kan den overraske. OBS! 9 She Follows Me – Gikk i nærkamp mot storfavoritten 11 Mellby Hope sist (11,3 s 800m), og er på vei mot superformen. I kveld rykker man skoene rundt for første gang i karrieren… SE OPP!

V64-5 : 3 Peder Mykla – Har vært litt småsyk, men skal nå være frisk igjen. Har trukket vinnerloddet i sporlottoen, og fra tidlig tet på en lynrask bane vil den lede lenge. 6 Smokey Herman – Har vært veldig bra uten å få vinne på slutten, og var også OK i finalen sist. Er veldig kjapp fra start, men risikerer svar innvendig. Er dog mer enn god nok om det bare løser seg. Motbudet.

V64-6 : 5 Toreador – Er noe tøft ute grunnlagsmessig, men på ren kapasitet er neppe noen bedre enn den. Kommer her ut etter pause, og den blir rigget til på «racerbalanse» (skoløs) direkte. Kusken er veldig opp på sin springer, og ønsker å kjøre offensivt. Har en stor sjanse om den bare henger sammen i kroppen sin. Vår ide.