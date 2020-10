Stor V64-jackpot med over 1,5 millioner ekstra

Svært spennende JACKPOTOMGANG! Vi jakter V64-suksess med en banker som er under en rivende utvikling! Går det kanskje mot en flying start på den nye uken?

Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.



Mantorp står for kveldens STORE HØYDEPUNKT, og det er altså JACKPOT I V64-SPILLET med over 1,5 millioner ekstra i sekserpotten. Omgangen som venter er vrien, og vi slet med å finne en banker. Vi landet til slutt på 11 Jessy Schermer som vi bare liker bedre og bedre, og selv om den møter på OK motstand i kveld så må sjansene være gode i V64-5. Ellers finnes det en rekke interessante objekter, og her er det bare å ta rygg på følgende:

V64-1 : 5 B.T.’s Viclando – Tet og slutt? Har gjort fine løp mot tøffere motstand på slutten, og var helt OK i kulissene i finalen sist. Er kjapp fra start, og den har en fin sjanse om den leverer på sitt beste fra tet. 11 Mellby Eye Catcher – Er en tenkbar skrell om den har dagen. Avsluttet i overlydsfart sist, men det var riktignok i svært billige omgivelser. Er uansett såpass grunnkapabel at den aldri er sjanseløs i omgivelser som dette. Plukkes tidlig på som omtrent uspilt.

V64-2 : 9 I.D. Dig Deeper - Taper neppe dette løpet om den bare skikker seg, og den skal stå først på ranken. Vant veldig enkelt sist, men det var i billige omgivelser. Glem ikke at den nest sist ble trykket ned til 7x flesket i Kriterie-kval på Bjerke, og møtte da langt bedre hester enn dette. Må bare prøves mot en overkommelig gjeng som dette.

V64-3 : 7 Shutupandscratchme – Debuterte for Stefan P. Petterson sist, og vi likte det vi fikk se. Havnet på vingel fra start, og ble etter hvert bakket ned i køen. Gikk en sterk sluttrunde, og vi hadde 11,4 s 800m via femtesporet mot oppløpet. Har vunnet på distansen tidligere, den er kuskeplusset, og den er god nok å skrelle i et løp som dette. PASSES!

V64-4 : 6 Smokey Herman – Fullførte bra etter et upassende opplegg nest sist, mens den sist feilet som slått i den siste svingen. Nå blir det på med sko på alle fire, men det er en balanse den trives med, og sist seier kom faktisk med sko på alle fire (21.01.2020). Har en passende oppgave foran seg i kveld, og skulle Ulf Ohlsson greie å komme seg foran med denne, ja, da skal de andre få kjørt seg. SPILLES!

V64-5 : 11 Jessy Schermer – Dette er en ordentlig bra hoppe som er langt bedre enn de pengene den har på konto. Vant enkelt fra tet sist, og på klokken stod det 13,8 s 800m med krefter igjen. Vant også enkelt nest sist, mens den spurtet voldsomt etter sene luker tredje sist. Her er det ikke veldig hardt i mot, og sjansene for en ny seier må være gode. Motivert favoritt.

V64-6 : 2 Deliver – Var OK etter en lengre pause sist, og selv om den fikk noe syre tilslutt så var den trossalt godkjent etter oppholdet. Er en bra hest i grunnlaget, og trolig betydelig forbedret med denne blåseren i kroppen. Imponerte når den vant fra tet tredje sist, og da viste klokken 12,4 s 800m. Settes først mot en klart overkommelig gjeng.