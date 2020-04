Stor V64-jackpot med over 1,6 millioner ekstra

Vrien V64-jackpotomgang! Favoritter i stor fare! Vi byr på flere HETE objekter, og i kveld jaktes storcashen! Sjekk ut våre oppdaterte V64-vurderinger, og bli med på moroa da vel!

Lerum med supertips på Färjestad 18. april - Kr.432 ble til Kr.18 676!

Det var kun BREDDLOPP i V65-omgangen på Färjestad denne lørdagen, og slike løp er krevende å ranke. Undertegnede gjorde dog jobben, og belønningen ble solid for de som tok rygg. Dagens beste banker, Lidaz Katzner (2-valg), slo til i løpet hvor de fleste valgte å banke Enjoy's Top Gun (60,1%). Ellers ble Dallas Brick (16,7%) løftet frem som dagens beste objekt. Undertegnedes bong på Kr.432 satt som spikret, og betalte ut svært solide Kr.18 676,-.



På Eksperten suste SAMTLIGE bonger inn, og de var som følger:

* 16 bonger a Kr.500 (10 andeler a Kr.50/5 andeler a Kr.101/4 andeler a Kr.125) betalte ut Kr.18 676 hver seg.

* 5 bonger a Kr.1 000 (5 andeler a Kr.200/4 andeler a Kr.250) betalte ut Kr.20 143 hver seg.

* 8 bonger a Kr.1 200 (4 andeler a Kr.300) betalte ut Kr.21 121 hver seg.

* 3 bonger a Kr.2 000 (4 andeler a Kr.500/6 andeler a Kr.330) betalte ut Kr.23 566 hver seg.

* 1 bong a Kr.3 000 (4 andeler a Kr.750) betalte ut Kr.24 544.

Totalt ble det 665 106 kr innspilt på disse 33 andelslagene. Omsetningen til Nettavisen på Eksperten til V65-løpene på Färjestad var på 28 872 kr.



Infoen på dagens beste banker var som følger:

V65-3 : 10 Lidaz Katzner – Dette er et FRYKTELIG dårlig løp, og vi går for et bankerspill på en hest vi ble veldig imponert over sist. På en åker av en bane var denne knallgod, og vant veldig enkelt via 15,8 s 800m. Burde være ytterligere forbedret til denne starten, kusken duger godt, og blir det bare ikke feil fra baksporet så må sjansene være store. VI BANKER!

Nesten supertreff på Lerums V75-systemer til Halmstad 13. april

Vi var dessverre ikke i nærheten på de flate bongene i denne V75-omgangen, men undertegnedes TRE SYSTEMER (4 andeler a Kr.1 000 / 20 andeler a Kr.200) var ikke langt borte fra veldig store kroner. Med SINGEL UTGANG på storskrellen Benjamin H.C. (5%) og banker på Disco Volante (1-valg) satt vi bra på disse systemene, men måtte tilslutt nøye oss med TO SEKSERE samt en haug med femmere. Utbetalingen på disse systemene var fra Kr.23 660 til Kr.24 346,-. Korrekt rekke betalte ut enorme 1,5 millioner!



Eskilstuna byr på en SVÆRT utfordrende V64-jackpotomgang denne kvelden, og det vil overraske oss mye om ikke dette gir solid betalt. Vi fant ingen helklinke bankere, og knaller til med frekke bankere på de litt mindre bongene. Ninepoints Yankee (V64-1) har vi veldig god tro på i innledningen, og på en kjapp bane bør fakta det dreie seg om tet og slutt... Den bankes på de litt mindre bongene! G.G. Pugh (V64-3) blir enormt kuskeplusset i kveld, den holder fin form, og bankes på de litt mindre bongene. Vær OBS på at vi på Eksperten har lagt ut V6-LAG, og det dyreste her koster Kr.1 250 per andel. Det blir dog kun lagt ut en gang, så her gjelder det å være tidlig ute.

Her er dagens tekst til løpene fra Eskilstuna:



V64-1 : 1 Ninepoints Yankee – Tet og slutt? Har gjort to løp for sin nye trener, og har fakta sett veldig bra ut. Spurtet strålende nest sist, men kom akkurat for sent til å innhente Otroligosåfin da. Var ubrukt over mål, og det var den altså på 14,7/2140ma. Nå sist ble den sittende fast, og det var godt med krefter igjen. Vinner av det løpet var knallgode Paulino. I kveld blir det tet, og er det bare litt skalle i denne så kan den umulig bli enkel å plukke ned. Denne frekkisen tror vi HARDT på!

V64-2 : 12 Bad Manner – Var ute i et bløffløp sist, og når tempoet ble skrudd voldsomt opp tilslutt så greide den ikke å henge med helt hjem. Så ikke sliten ut over mål, men hadde ikke tempoet å henge med knallgode Radetzky. Gangen før fullførte den solid, og ble kun spurtet ned på streken. Har fått tre løp i kroppen etter pause, det blir skoløs rundt for første gang, og man setter også på en forbedret vogn. Kan opplagt skrelle i overkommelige omgivelser. OBS!

V64-3 : 4 G.G. Pugh – Har fått fire løp i kroppen etter pause, og holder en veldig fin form. Den fullførte BRA nest sist, og kom til mål med litt krefter igjen da. Sist feilet den direkte, men viste 26,3/1500m etter galoppen, og det er altså ingen fare med formen. Blir kolossalt kuskeplusset med Kontio i kveld, sporet takler normalt sett denne fint, og G.G. Pugh er i våre øyne svært spillbar. MÅ MED PÅ ALT!

V64-4 : 11 Monique Tooma – Rykket man skoene på for første gang sist, og det gav nok en svært ønsket effekt. Spurtet sterkt fra køen fra et tilsvarende spor, og mot tøffere motstand enn dette. Trenger tempo for å rekke frem, men tempo pleier det ofte å bli i disse løpene i Sverige. PASSES! 3 Iceland Falls – Hadde vi kunne stolt ut fullt på denne så hadde vi fort banket den. Ble trolig felt av banen i steintøffe omgivelser sist, mens den feilet med mye krefter igjen på oppløpet nest sist. Er en bra hest i grunnlaget, og feilfritt kan det dreie seg om tidlig tet og slutt.

V64-5 : 9 Tullibardine Boe – Gikk 12,9/2140ma fra dødens sist, og var strålende i nederlaget. Distansen i kveld er normalt sett kun et pluss, og klaffer det bare sånn noenlunde underveis så skal sjansene være gode. 15 Real Caviar – Dukker opp etter en lengre pause, og gjør altså en spennende start. Har MYE inne, og den duger svært godt i et løp som dette om formen er på plass direkte etter oppholdet. OBS!

V64-6 : 10 Hazard Boko – Spennende finale, og her vil det nok gå en kule varmt hos flere nedover startsiden. Vi tror på et høyt oppdrevet tempo, og da er det aldri feil å komme bakfra med sparte krefter. Vår ide er det gode rapporter på etter pause, den er knallgod på sitt beste, og gjør veldig sjeldent dårlige løp. Står i fine rygger fra start, og vil normalt komme bra gjennom på startsiden. SKAL PASSES DIREKTE!