Stor V64-jackpot med over 2,1 millioner ekstra

To bankere som vi begge tror HARDT på! To supersjokk som begge skal med på bongen! Venter det kanskje en saftig V64-suksess tirsdagskveld?

Solide V75-gevinster under OGP-søndagen

Det ble herlig klaff under V75-løpene på Bjerke søndag. På Leirvågs V75-forslag på Nettavisen bankerspilte han både 1 Odd Herakles i V75-5 og 5 Calina i V75-2. Kun førstnevnte vant, så vi måtte nøye meg med seks rette på de forslagene.

På Eksperten splittet vi bankerne og spilte en tråd med Odd Herakles som banker og en med Calina som banker. I tillegg brukte vi Odd Herakles banker på det største systemspillet. Fem andelslag gikk inn med sju rette (Siste V75 OGP) og utbetalingen ble bra. Disse fordelte seg slik:

To andelslag med seks andeler a kr 332 (innl.pris kr 1800) - utbetaling kr 28 893

Ett andelslag med fem andeler a kr 400 (innl.pris kr 1800) - utbetaling kr 28 893

Ett andelslag med fire andeler a kr 500 (innl.pris kr 1800) - utbetaling kr 28 893

Ett systemspill med fire andeler a kr 1500 (innl.pris 5 852) - utbetaling kr 30 265

Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.

Visby byr på en SAFTIG V64-JACKPOTOMGANG denne kvelden, og det ligger altså over 2,1 millioner ekstra i sekserpotten. 3 Nimbus CD (V64-1) og 5 Carioca (V65-3) tror vi begge innfrir, og på de flate bongene står de alene. Ellers har vi jobbet frem et par superdype objekter, og anbefaler deg å ta rygg på følgende:



V64-1 : 3 Nimbus CD – Gjør altså comeback i ny regi etter et lengre avbrekk. Vi så den i prøveløpet, og der jogget den 14,0/2140mv uten å være tom. Veldig ofte er hester knallgode første gang ut etter lengre avbrekk, og også ofte litt ekstra løpssugne da. Her bomber normalt Nimbus CD til tet, og på en lynrask bane må sjansene være store for en opptur direkte. Vi tror MYE på denne favoritten.

V64-2 : 6 Jeans’n Passion – Var veldig god sist, og den vinner dette løpet fra tet om den leverer slik her. Havnet etter hvert utvendig leder i det nevnte løpet, gikk 13,7 s 1000m, og var bedre enn noen gang. Vær dog litt OBS på at denne ikke har levert i nærheten av slike innsatser før, og vi vil gjerne se den prestere mer stabilt på et høyt nivå før vi tør å gå ALL IN. Motivert, men…

V64-3 : 5 Carioca – Har sett utrolig bra ut i regi Claes Sjöström, og den har en STOR sjanse om den leverer som på slutten. Var helt RÅ sist, og bare lekte seg fra dødens da. Her burde den bli sluppet til tidlig tet, den har null problemer med å gå ned mot 13,0, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro MYE på denne favoritten.

V64-4 : 12 Duke Snapper – Småskummelt løp hvor vi prøver oss med et langskudd. Duke Snapper kom ut i ny regi sist, galopperte tidlig, og tapte mye. Kom sterkt tilbake i kulissene, og på ren kapasitet er neppe veldig mange bedre enn denne i feltet. Er dessverre ikke travsikker, og det er klart at det trekker ned. Virker dog å gå helt under radaren her, og da er den verdt et forsøk. KAN STORSKRELLE FEILFRITT!

V64-5 : 13 Maverick Dream – Er et spennende langskudd som må med på alt. Dette er nemlig en grunnkapabel hest som stadig er bedre enn raden, og snart må vel det komme en seier igjen? Har fått fire løp i kroppen etter pause, og spurtet sterkt etter å havnet opp i en dårlig rygg sist. På klokken stod det faktisk 11,5 s 800m. Motstanden her skremmer overhodet ikke, og på ren kapasitet er vår ide blant de beste i feltet. Blir livsfarlig om det bare skulle klaffe litt. OBS!

V64-6 : 4 Jamaica Boko – Tet og slutt? Suste til tet, og lekte hjem løpet tredje sist. Da gikk den også med sko på alle fire. Sist viste den 11,1 s 800m, og det er ingen feil på formen. På en kjapp bane er dette hesten å slå, og leverer den på sitt beste blir den tøff å ha med å gjøre. Er en veldig motivert favoritt i finalen.