Stor V64-jackpot med over en million ekstra

Bankeren ser helt fantastisk ut! Satt bom fast sist - slår til som en frekkis nå? Kanoninfo på vår montevinner! Du blir vel med oss i jakten på den ekstra "deigen" i kveld?

Lerum med supertips på Jägersro i V64-spillet 13. oktober - Kr.480 ble til Kr.7 807

Undertegnede serverte meget sterke tips på Jägersro denne tirsdagen, og det meste satt som det skulle. Vår frekke banker, Nadal Coger (3-valg), vant veldig enkelt. I tillegg ble Frode Cash (4-valg) og M.T. Oscar (2-valg) servert som deilige tipsenere. Bongen på Kr.480 satt som et skudd, og betalte ut fantastisk fine Kr.7 807,-.

Følgende info ble servert på bankeren:

V64-4 : 7 Nadal Coger – Dette er et svakt løp, og her skal det ikke veldig mye til for å vinne. Vår soleklare ide fullførte fint via siste indre sist, og gjorde det mot LANGT bedre hester enn dette. Gangen før fullførte den SOLID i sporene, og falt virkelig med flagget til topps. Møter altså en BILLIG gjeng i kveld, Persson er opp på sin springer, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro MYE på denne.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.







Umåker står for dagens STORE HØYDEPUNKT, og det er altså JACKPOT med over en million ekstra i sekserpotten. Vi har som vanlig jobbet godt med løpene, og bankeren i omgangen fant vi i finalen. 15 Selmer I.H. har sett helt fantastisk ut på slutten, og blir det ikke aldeles feil underveis så skal det ikke være snakk om saken. ALL IN!

Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 8 Xanthis Brazil – Prøvde man noen drapropper på sist, og det slo ikke helt heldig ut. Er normalt stabil, og god på distansen. Rapportene på den før dette løpet er gode, og den skal stå først på ranken. 11 Mr Sånna – Gikk bra etter en ganske grov galopp i V75’en sist, og er noe bedre enn raden. I kveld blir den solid kuskeplusset med Mats Djuse, og den er dermed selvskreven på bongen.

Her kan du kjøpe deg inn i våre V64-bonger/systemer til Umåker på Eksperten



V64-2 : 4 Cupido Sisu – Burde vært en klar favoritt i dette monteløpet, men når vi la ut tipsene var den kun et tredjevalg. Husk på at Cupido Sisu fjerde sist var kun en hals bak Galactica i monte, og hadde man plassert Galactica inn i dette løpet, ja, da hadde den hatt 90% av innsatsene på seg. Cupido Sisu er dessuten i knallbra form, og dette ser veldig riktig ut på forhånd. SPILLES!

V64-3 : 7 No Business – Er en knallgod hoppe som her dukker opp etter «sommerferie». Rapportene på den er knallgode, og den har jobbet 16/2000m. Er lynrask fra start, og normalt blåser den til tidlig tet. Taper neppe dette løpet om den kommer seg foran, og favoritten er veldig motivert.

V64-4 : 3 Albert Zonett – Debuterer for Robert Dunder, og det er meget gode rapporter på den. Dette er en grunnkapabel 4-åring, og det skal bli spennende å se den første gang ut for Dunder. Når rapportene er såpass gode så er det NÅ denne må prøves, neste gang kan den nemlig være «oppbrukt».

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V64-5 : 10 Gott Klirr – Er en hest vi holder HØYT på ren kapasitet, og sist etter pause ble den sittende bom fast som fulltanket over mål. Er trolig ytterligere forbedret til denne starten, kusken er knallgod, og motstanden den riktige. MÅ BARE PRØVES HER!

V64-6 : 15 Selmer I.H. – Har sett helt «ELLEVILT» god ut på slutten, og det må nesten et uhell til for at den skal tape denne finalen. Jogget 12,5/2140ma i regnværet sist, mens den gangen før gikk sekundet raskere. Er en ordentlig KANON, og konkurrerer mot seg selv i et løp som dette. Samu Sundqvist valgte dette sporet da han kun fikk hester på den ene siden av seg. Lar seg rett og slett ikke stoppe om alt går riktig for seg? VI BANKER!