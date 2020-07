Stor V64-jackpot med to solide bankere

Bankerne lar seg rett og slett ikke stoppe? Superobjekt slår til i kveldens mest åpne oppgjør? Norgeskjenning slår til som et sjokk? Du går vel ikke glipp av våre oppdaterte V64-vurderinger til kveldens jackpotomgang?

Gedigen V4-suksess på Gøteborg galopp søndag 5. juli

Det ble nok en utfordrende V64-omgang på galoppen i Gøteborg søndag. Kun en spiller klarte seks rette i V64 og seks rette betalte ut hele 326 240. Vrient ble det også i V4-spillet, men her ble det kjempeklaff for våre galoppeksperter. 8. valget 13 Last Reference var krysset på kun tre hester på det største V4-forslaget i V4-4 (innl.pris kr 1 872). To andelslag på Eksperten med fire andeler a kr 500 satt klokkerent og V4-utebetalingen landet på solide 55 130 kr.

Det ligger altså 1 264 170 ekstra i kveldens sekserpott, og de skal vi jakte med to solide bankere. 7 Mister Hercules vinner trolig sitt løp på halv maskin i V64-1, mens 5 Seismic Wave snart burde være klar for eliten, og tar seg av V64-3. Kveldens mest åpne oppgjør er V64-5, og der kan fakta alle vinne. Vi fikk dog kun råd til å plukke med oss åtte av hestene.



Gå ikke glipp av følgende til kveldens JACKPOTOMGANG fra Rättvik:



V64-1 : 7 Mister Hercules – Ble en veldig snakkhest etter prøveløpet på 14,6/2140mv, og det er liten tvil om at dette er et talent. Gjør ikke mer enn den må i løpene, men akkurat det er en god egenskap. Vant relativt enkelt på en knallgod tid sist, og den er under en konstant utvikling. Aksjonsmessig er vi ikke helt fornøyd med den, og den var ikke optimal selv om den altså gikk 13,2/2140ma sist. I kveld venter en bløt bane, og det blir fakta litt spennende å se hvordan den traver da. Er likevel bare så overlegen at den rett og slett ikke lar seg beseire? Veldig motivert favoritt.

V64-2 : 15 Hugo Bäck – Er egentlig en veldig bra hest i grunnlaget, og den gjør en mildt sagt spennende start i regi Jörgen Westholm. Når den stod hos Gøran Antonsen ble den matchet i tøffe omgivelser, og motstandsmessig er dette en riktig oppgave for Hugo Bäck. Står dog «kaldt» til spormessig på en kjapp sprint, og det må klaffe underveis skal den rekke frem. Værprognosene tilsier heldigvis at banen ikke blir veldig kjapp, og ergo blir det normalt enklere å komme bakfra. Det er første gang ut en slik hest som dette må prøves, og den kan utmerket skrelle om det bare klaffer litt på veien. OBS!

V64-3 : 5 Seismic Wave – Er en storkanon som vil gå rett inn i eliten om den får holde seg hel. I fjor snakket man allerede om at dette kunne være noe for Elitloppet i år… Har nå gjort to løp etter et lengre opphold, og sist gikk den altså 11,6/2140ma som tilsynelatende ukjørt. Vi hadde også 08,1 s 800m på klokken. Her er den tøffere ute, men uten at det trenger å bety så mye. Burde ha en slik respekt at det blir tidlig tet, og siden er dette løpet over. Er en veldig motivert favoritt som også vi tror mye på.

V64-4 : 3 Silver Bullit – Her blir 9 Frozen Queen (denne ble strøket mandag ettermiddag) hardt betrodd, og den var også bra til seier sist. Vær dog litt OBS på at den ikke er helt stabil med volte, og at den har hatt klare problemer med den startmetoden tidligere. Vårt drag har kun gjort ni løp i karrieren, men har en god del inne, og skal bli spennende å se etter pause. Til denne starten rykker man skoene foran, og det vil passe meget bra på denne. Kan nok en 15-tid, og med såpass riktige betingelser er den verdt et forsøk. MÅ MED PÅ ALT!

V64-5 : 6 Jalna Boko – Et svært åpent, og spennende hoppeløp venter. Vår ide holder vi høyt på ren kapasitet, og denne fortjener virkelig en seier. Havnet i tredjespor nest sist, før den kom frem utvendig leder etter vel 600m. Fikk altså en BLYTUNG innledning, og på klokken stod det 11,7 f 1000m. Fullførte utrolig bra, og falt virkelig med flagget til topps. Sist ble den passivt kjørt, havnet i dårlige rygger, og huket også delvis hjul på oppløpet. Spurtet voldsomt når det løste seg, og gikk PIGG i mål. Har vinnerform i kroppen, og må naturligvis med på alt. 9 Joy Frances Boko – Ble det feil for nest sist, men den gikk uansett OK da. Spurtet meget bra via drøye spor mot oppløpet sist, og kom da til mål med krefter igjen (13,0 s 800m). Er ikke borte om det skulle klaffe fra et spennende smygspor.

V64-6 : 6 Xanthis Brazil – Er svært grunnkapabel, og leverte et bunnsolid comeback sist. Satt da sist, det ble ikke kjørt i front, men via en råsterk sisterunde rakk den frem til tredje. Vi hadde 12,8 s 1000m på klokken uten at den ble kjørt i kjelleren. Er normalt mye forbedret med det løpet i kroppen, og klaffer det bare litt bedre underveis så skal denne duge svært godt. Klar ide i et løp hvor det skiller litt på de beste målt opp mot de nest beste.