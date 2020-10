Stor V64-jackpot med Untersteiner i hovedrollen

Bankeren er helt formtoppet! Frekke objekter i monteløpet! Supersjokk via siste indre - gå ikke glipp av den infoen! Du blir vel med oss i jakten på jackpotcashen torsdagskveld?

Det så svært VRIENT ut på Romme tirsdag, men slik ble det altså ikke i drittværet hvor de beste hestene vant. Dermed har vi NOK EN JACKPOT å glede oss til torsdagskveld, og på Åby ligger det vel 1,4 millioner ekstra i sekserpotten. Seks flotte løp venter, og vi blir fakta overrasket om ikke dette kan ende med en solid bunke med tusenlapper til de som greier å løse V64-rebusen. Torsdagens beste banker kommer ut i V64-5, og der må vi bare tro HARDT på en formtoppet 9 Kick The Dust Ås. Ellers finnes det en rekke godbiter i de andre løpene, og her er det bare å ta rygg på følgende:

V64-1 : 9 Zipolo – Var kanskje ikke helt på topp i debuten for Goop sist, men husk da på at den ikke var rigget til i det hele tatt, og at den uten galoppen i siste sving hadde travet dårligst rundt 14,0/2140ma. Nå har den fått dette løpet i kroppen, det er en vinnerhest, og på torsdag blir det skorykk på alle fire samt at man fester på en BIKE. Fra et nydelig smygspor er i hvertfall vi på vakt, og seieren kan komme nå.

V64-2 : 12 Kicki Lagö – Avgjorde sikkert etter et perfekt ritt av Iina Aho sist, og den kom til mål med krefter igjen. Burde ha gått frem med det løpet under vesten, rytteren er KNALLGOD, og distansen skal ikke være noe problem. Må med på alt. 11 Edmund – Avgjorde sikkert når lukene kom på innsiden på Bjerke sist, og det var også her krefter igjen over mål. Dette burde bli en SOLID montehest, og den er neppe dårligere til denne starten. Glem heller ikke at løpet sist var det første den gjorde for sin nye trener. Disse to hestene plasseres i A-GRUPPEN.

V64-3 : 3 Alessia – Debuterte for Björn Goop sist, og vi likte virkelig det vi fikk se da. Løste skarpt ut fra sitt bakspor, fikk rygg leder, og taktet sterkt om når den fikk noe sene luker på oppløpet. Tiden må sees i lys av at banen var noe krevende. Kan nok en 15-tid, og dette er hesten å slå fra tet.

V64-4 : 3 Symphonic Irja – Det er mulig at 5 Mellby Hawaii bare vinner dette (er mye billigere ute, men usikker form…). Vi må uansett prøve oss med supersjokket 3 Symphonic Irja som vår helfrekke tipsener. Den gikk PIGG i mål uten fritt frem sist, mens den spurtet sterkt etter å ha havnet i dårlige rygger nest sist. Tredje sist avslutter den i en vill overlydsfart (12,5 s 800m), og formen virker helt på topp. Her blåser den trolig til tet, velger en god rygg, og kan speede inn til seier via siste indre. PASSES!

V64-5 : 9 Kick The Dust Ås – Er torsdagens beste banker, og hesten vi velger å gå ALL IN på. Husk på at denne femte sist hadde gått likt i mål med en såpass god hest som Click Bait uten galoppen på oppløpet, og travet ca 10,7/1609ma. Har gradvis blitt bedre igjen etter en liten down, og var smellfin til en klink overlegen seier sist. Fikk det riktignok sydd opp, men vi likte skarpt måten den avgjorde på. Jogget 13,7/2160mv som mer eller mindre ubrukt. Burde ha en bra sjanse å blåse inn til seier om det bare blir litt tempo.

V64-6 : 1 Starbec’s A. To Z. – Fikk maks sist, men møtte da Ecurie D. Travet en meget god tid, og innsatsen må være godkjent. Var god i nederlaget nest sist, og dette er en hest som virkelig har funnet formen. Distansen er normalt et pluss, og blir den bare ikke fast så duger den. PASSES! 10 Quantum Roc – Er en tenkbar skrell om formen er på plass etter pause. Har møtt bedre hester enn dette tidligere, og det er snakk om en grunnkapabel 4-åring. Hanna Lähdekorpi pleier å sende hestene sine til start i en meget bra skikk, og vi er altså litt på vakt for denne 4-åringen.