Stor V64-jackpot og forsøk til E3

Over 1,2 millioner ekstra i sekserpotten! Nydelig omgang med forsøk til E3! Vi jakter V64-suksess med en banker som har imponert stort...

Lerum med solid treff på V75-systemene til Harstad 1. august

De flate bongene satt dessverre ikke denne lørdagen, men alt av systemer satt, og det ble en solid opptur for de som tok rygg. Suksess Terta (V75-5) overrasket mange denne lørdagen, men hos undertegnede var den et førstevalg og solid info ble gitt. Systemene betalte ut som følger:

* Systemet til Kr.8 000 (fire andeler a Kr.1 995) betalte ut Kr.64 323,-.

* Systemet til Kr.6 000 (tyve andeler a Kr.300) betalte ut Kr.63 052,-.

* Fire systemer til Kr.4 000 (tyve andeler a Kr.200 / ti andeler a Kr.400 / fire andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.61 781,-.

Følgende info ble servert på Suksess Terta (9 og 13-valg i "Fagbladene):

V75-5 : 2 Suksess Terta – Her er det mange som spiller i «blinde», for dette er hester som ikke mange kjenner veldig godt til. Vi føler dog vi har god kontroll på disse, og prøver oss med et helfrekt objekt som vår tipsener. Suksess Terta har møtt storfavoritten (11 Ville Lille Faksen) tidligere, nemlig 29.02.2020, og da stod de likt. Suksess Terta slo da Ville Lille Faksen med 20m, og stod til 1,5 i totoen… Nå står den 40m foran, blir neppe mye spilt, men her må man altså være på vakt. Har vært svak i sine siste løp, men er flyttet til Harstad, og rapportene er ganske fine på den etter pause. OBS!

Lerum med nye solide treffer på V75-systemene - tok du rygg 2. august?

Systemene til undertegnede sitter virkelig bra for tiden, og under søndagens V75-JACKPOTOMGANG til Vaggeryd betalte de igjen ut flotte kroner. Det ble riktignok kun 6-riktige i en omgang som betalte ut 2,7 millioner, men "trøsten" var likevel klart bra. Systemene til Kr.4 000 (fire andeler a Kr.1000 / 10 andeler a Kr.400 / 20 andeler a Kr.200) betalte ut Kr.15 732,-. Systemet til Kr.6 000 (20 andeler a Kr.300) betalte ut Kr.16 122,-. Flash Teemer (8-valg / 4%) SUPERSJOKKET I V75-1, men den ble dradd frem som det store objektet i dette løpet, og følgende info ble servert:

V75-1 : 4 Flash Teemer – Innledningsløpet er ganske jevnt, og ikke helt lettløst. Vår ide rader ikke akkurat opp, men nå er den riktig ute, og formen virker dessuten å være veldig bra. De to siste gangene har den kommet til mål med litt krefter igjen, og den har varslet skrellform. Kan overraske om den får smyge med, og får lukene sine til slutt. Settes helfrekt først!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.



Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.





Det er altså JACKPOT i kveldens V64-omgang på Färjestad, og når det også skal kjøres forsøk til E3 så blir det ikke veldig mye bedre enn dette. Kveldens beste banker kommer ut i V64-1, og vi kan ikke spekulere mot kanonen 9 Hell Bent For AM.

Ta rygg på følgende:



V64-1 : 9 Hell Bent For AM – Er en ordentlig kanon, og den tar seg naturligvis av innledningsløpet. Har ikke vist svakhetstegn, og nest sist gikk den altså 11,9/2140ma med krefter igjen fra dødens… Et lite felt er et stort pluss når den først har trukket baksporet, og dette vinner Hell Bent For AM om den bare er frisk for dagen. ALL IN!

V64-2 : 9 Natorp Bo – Var enormt bra i løpet tredje sist, og viser den slike takter her så vinner den normalt enkelt. Er veldig lovende, og på sitt beste er det snakk om en knallgod 3-åring. Blåser alt med tempo? 2 Digital Indy – Har vært ganske bra i flere av løpene som den har gjort, og det har den vært på treningsbalanse. I kveld blir det BIKE og SKOLØS for første gang, og da er i hvertfall vi på vakt. Kan dessuten åpne bak bilen. Motbudet.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.

V64-3 : 2 Cook Island – Er en lovende hoppe som utvikler seg riktig så fint for tiden. Holdt sikkert unna fra tet sist, og var god på en bra tid. Kan helt sikkert sprinte en 12-tid, og er dessuten KJAPP i uttaket. Settes knepent først. 9 Global Benchmark – Kan være sjokket. Har egentlig gått flere fine løp, og er ganske spurtsterk. Kan få det sydd opp fra et nydelig smygspor, og med luringen Jepson opp i «jolla» er vi på vakt.

V64-4 : 5 Wallawalla Broline – Var meget god i nederlaget tredje sist, og er slett ikke verst på sitt beste. I kveld blir det skoløs rundt for første gang i karrieren, og mot en motstand som er relativt overkommelig så må sjansene være fine. Vår ide i et ellers veldig jevnt løp.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V64-5 : 2 Hennessy AM – Hadde uttur sist, og gikk da pigg i mål i kulissene. Er en VELDIG bra 3-åring, og feilfritt har den en stor sjanse. Dog er ikke sporet det beste på en bane som Färjestad, og når hester kommer fykende fra utsiden her så er vi ikke sikker om den går feilfritt. Motivert favoritt, men…

V64-6 : 4 Hilarious AM – Fullførte bra etter beintøff kjøring midtveis i løpet sist, og det var ikke noe å si på at den fikk litt syre til slutt. Er normalt forbedret med det løpet i kroppen, den er kjapp i vei, og på denne sprinten vil vi nok få se en offensiv Adrian Kolgjini. Prøves som en frekkis i en interessant finale.