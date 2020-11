Stor V64-jackpot på Åby

Hele 865 000 ekstra i sekserpotten! På Åby er det som vanlig spennende! Vi jakter med herlige objekter, og skal kjempe om den ekstra "deigen"! Du blir vel med på moroa?

Lerum med V4-suksess på Färjestad 16. november

Undertegnede kom ikke i mål på de flate bongene, men systemet (fire andeler a Kr.500) satt som spikret. V4-utbetalingen ble meget fine Kr.13 954,-. Hovedgrunnen til at systemet satt var at vi spilte SINGEL UTGANG på 3-valget Kadabra Bolets. Følgende info ble servert på godbiten:

V4-3 : 5 Kadabra Bolets – Er lynrask fra start, og på Färjestad er spor 4/5 de beste sporene bak bilen over mellomdistanse. Vi er derfor inne på at den kan komme seg tidlig foran med offensive Magnus Jakobsson. Er dessuten i fin form, og den vant enkelt sist. Har møtt bedre hester enn dette tidligere i år, og skulle den greie å komme seg foran her, ja, da blir den ikke enkel å slå. SPILLES!

Det store høydepunktet denne torsdagen skjer på Åby hvor det altså er JACKPOT I V64-SPILLET med hele 865 000 ekstra! Det er en interessant omgang som venter, og det finnes flere løp hvor det kan skrelle til i. Kveldens beste banker dukker opp i finalen, og der står 11 Vikens High Yield alene. Ta rygg på følgende:



V64-1 : 2 Caramelle T.T. – Slitne 3-åringer blant hoppene innleder kveldens jackpotomgang, og slike løp på tampen av året er aldri enkle å regne på da formen stortsett er på vei nedover for de fleste. Vår ide fikk maks sist, men den rader opp med fine innsatser, og i kveld skal man teste den skoløs rundt for første gang i karrieren. Vi «elsker» når man får av bakskoene for første gang, og ofte løfter det en traver MYE. PASSES!

V64-2 . 12 Imani – Smøg med sist, og var ikke helt tom etter sene luker. Gikk da en bra tid, og den har litt inne. Får opp Jepson nå, og løser det seg bare litt fra et dårlig spor så duger den. Må med på alt! Se også opp for grunnkapable 3 Kantens Cash som kommer ut skoløs for første gang i karrieren.

V64-3 : 8 Global Unknown – Er betydelig bedre enn raden, og holder superform. Feilet seg vekk direkte sist, og tapte mye. Gikk likevel på via sporene knappe runden igjen, og var i ferd med å fullføre knallsterkt før den igjen rullet over i galopp på oppløpet. Gangen før feilet den fra seg en mulig seier. Spor lengst ute skal redusere galopprisken fra start, og feilfritt skal noen og enhver få kjørt seg. Klar ide i et ellers veldig jevnt oppgjør.

V64-4 : 9 Jori Boko – Er litt spesiell, men det er snakk om en ganske bra hest i grunnlaget. Dukket opp igjen i banen etter et lengre avbrekk sist, og varslet form direkte. Fikk lukene med langt frem ca 400m fra mål, og avsluttet knallsterkt nedover oppløpet. Varslet vinnerform direkte. Må passes her. En annen hest som er tidlig aktuell er 7 Gangnam Style K. Står perfekt inne på pengene, den kommer ut etter pause, og møter på helt riktig motstand. OBS!

V64-5 : 1 Uncle Töll – Har en skreddersydd oppgave foran seg, og dette bør fakta dreie seg om tet og slutt. Kom ut etter en liten pause sist, og fullførte da godkjent uten at det klaffet helt. Til denne starten fester man på en BIKE for tredje gang i karrieren, og det vil gjøre den ekstra kjapp fra start. Skal dessuten ut på sprint for første gang, og det anser vi som et pluss. Lar seg rett og slett ikke fange?

V64-6 : 11 Vikens High Yield – Er på vei mot storformen igjen, og den var enormt god sist etter en tøff førsterunde. Er meldt med samme utstyr som sist, og sporet takler den normalt selv om dette er en stor hest. Hadde for eksempel ingen problemer fra spor fire i volten nest sist. Møter en gjeng som den slår om alt går riktig for seg, og dette er kveldens beste banker.