Stor V64-jackpot på galoppen

Søndag er det nærmere en halv million ekstra i sekserpotten når Gøteborg galoppbane har sin sesongåpning.

En herlig trav- og galoppsøndag står foran oss med store jackpotter både i V64 og i V65. Det er sesongåpning på Gøteborg galoppbane, og den krydres med stor JACKPOT i V64-spillet og hele 478 478 SEK ekstra i sekserpotten. Søndag kveld er det så duket for stor internasjonal V65-omgang på Jarlsberg med JACKPOT og hele 645 098 kr ekstra i sekserpotten. Søndag ettermiddag er det i tillegg en strålende V75-omgang i Årjäng.

I denne artikkelen skal det heretter handle om galopp og Gøteborg. Nettavisens galoppeksperter hadde kjempeklaff i V4-lunsjen på Bro Park for 14 dager siden og fulgte opp med solide gevinster i V5-spillet på Bro Park forrige onsdag.

Fem andelslag ga 13 603 kr i V5-lunsjen på Bro Park onsdag 29. april

Det ble solid utbetaling i både V4 og V5 på Bro Park denne onsdagen. Vi kom ikke i land i V4, men i V5-spillet ble det fullklaff for fem andelslag på Eksperten som hver seg betalte ut kr 13 603. Disse fordelte seg slik:

2 andelslag med fem andeler a kr 300

2 andelslag med fire andeler a kr 500

1 systemspill med fire andeler a kr 750

Det mellomstore V4-forslaget på (innl.pris kr 960) satt som et skudd og betalte tilbake meget flotte 14 834 kr.

På Eksperten ble det klaff for hele 15 andelslag og disse fordelte seg slik:

6 andelslag med fire andeler a kr 250 - utbetaling kr 14 834 pr stk

2 andelslag med fem andeler a kr 200 - utbetaling kr 14 834 pr stk

4 andelslag med fem andeler a kr 300 - utbetaling kr 14 834 pr stk

2 andelslag med fire andeler a kr 500 - utbetaling kr 14 834 pr stk

1 systemspill med fire andeler a kr 750 - utbetaling kr 14 834

Totalt innspilt på disse 15 andelslagene ble 222 510. Totalt omsatte Nettavisen for 26 359 i V4-spillet til Bro Park på Eksperten

Flotte tips også søndag 26. april på Jägersro

Også i søndagens V64/V4-omgang på Jägersro galoppbane, bød våre eksperter på solide tips. V64-forslaget med innl.pris på kr 1 440 satt som det skulle og betalte tilbake 7 097 kr. Totalt ble det klaff for ti andelslag på Eksperten.

I V4-spillet ble det full klaff for samtlige andelslag på Eksperten. V4-forslaget på Nettavisen med innl.pris på kr 480 satt klokkerent og betalte tilbake pene 1 790 kr.

Alt satt i V5 på Klampenborg lørdag 2. mai

Det ble full klaff i V5-spillet når Klampenborg hadde sin sesongpremiere lørdag. V5-forslaget med innl.pris på kr 432 satt klokkerent og betalte tilbake 1 833 kr. Forslaget hadde i tillegg markert for samtlige åtte hester i V5-5, men der ble det favorittseier.

Når det gjelder søndagens løp på Gøteborg, så er det altså JACKPOT i V64 med hele 478 478 SEK ekstra i sekserpottent. Spillestopp er kl 12.45. V4-spillet innledes i V64-3 og har spillestopp kl 13.29.

Gøteborg-debut med harde nøtter

Søndag er det klart for årsdebut for galopp i Gøteborg. De to siste gangene med V64 på Jägersro, har det ikke vært utbetaling for fire rette. Blir det jackpot denne gang, og det kan det godt bli, er det nok heller fordi ingen klarer seks rette. Det er første gang på gress for nesten alle hestene siden i fjor høst, og blant annet to løp med 15 startende, krever sitt å løse.

Vår banker på åpningen på Klampenborg forrige lørdag var svenske 4 Buy and Sell. Hun innfridde lett, men møter litt verre motstand nå. Dog er hun så mye bedre på gress enn sand, at vi velger å gå for et bankerspill også denne gang. Har kun vunnet på gress, og tillegget for seieren har ikke kommet med, da vektene for løpet i morgen allerede var satt. Vi knaller til og bankerspiller 4 Buy and Sell i V64-1.

Vi har også ellers forsøkt å lete frem objekter som har sin styrke på gress. For flere er det ganske stor forskjell i prestasjonene på gress og sand. 4 Haweswater i V64-3/V4-1, 4 Broughtons Story i V64-4/V4-2 og 10 Foxcatcher i V64-5/DD-1/V4-3 er mye bedre med grønt underlag.

Foxcatcher har egentlig et gaveløp, men treneren varslet om litt dårlige blodverdier. Derfor valgte vi å dekke opp løpet. Men i DD-spillet er det naturlig å lansere bankerspill på 10 Foxcatcher.

