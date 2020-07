Stor V64-kveld med seks forsøk til StoChampionatet

En utrolig flott V64-omgang venter fredagskveld. De beste 4-åringene blant hoppene skal prøve å komme seg gjennom det trange nåløyet mot en StoChampionatet-finale, og her vil nok nervene være på plass hos de aktive. Vi jakter V64-suksess med en solid banker...

Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.

StoChampionatet står for tur, og seks forsøk skal altså kjøres på Axevalla i kveld. Samtlige inngår i V64-spillet, og dette er naturligvis noe vi gleder oss stort til. Vi har nok sett bedre årganger enn dette, men det vil uansett bli stor sport, og helt sikkert en dose med dramatikk når de tolv billettene skal deles ut. 8 Ganga Bae (V64-6) er en av årgangens klart beste, og en hest vi vil ha med til finalen. Tar seg normalt enkelt av sitt forsøksheat, og vi spekulerer ikke. ALL IN! Gå ikke glipp av følgende:

V64-1 : 5 Alaska Kronos – Er en motivert favoritt i innledningsløpet. Ble kontret ut sist, men gikk uansett et solid løp etter pause. Ventes forbedret inn mot et av årets viktigste løp, og skulle den for eksempel bli sluppet til tet her, ja, da skal dette løpet være over. Glem ikke at den tredje sist på Åby plukket ned en såpass god hest som Sashay My Way fra dødens… Vi tror MYE på denne favoritten. Velger man å gardere så ranker vi 9 Svecak Palema, 7 Waiting Hill Hall, og 2 No Limit Queen bak der.

V64-2 : 1 Ghostintheshell – Imponerte stort i sølen på Solvalla sist, og her har man virkelig greid å prikke storformen akkurat i riktig tid. Er lynrask fra start, og takler den bare distansen som den skal så er sjansene gode. 4 Mahma Lane – Holder vi HØYT på ren kapasitet, og distansen takler den nok bedre enn de fleste. Peter Untersteiner har også klare ambisjoner med sin springer. Var noe redusert sist pga varmen, men skal være tilbake på sitt beste i kveld. DOBBELT A-VALG! Leter man skrellaktuelle hester så er både 3 She Follow Me (er veldig grunnkapabel), og 12 Schweppes (mye bedre enn raden) spennende.

V64-3 : 4 Use Face – Småskummelt løp hvor en bred gardering kan vise seg å være smart. Use Face som vi plasserer først er under en herlig utvikling, og vant veldig enkelt fra tet sist. Gikk da 11,4 s 800m. Gangen før fullførte den bunnsolid. Kommer nå ut skoløs og med en hybridvogn for første gang i karrieren, og skulle disse endringene slå heldig ut så vil den fort være minst 20m forbedret. Settes først, men løpet garderes altså bredt.

V64-4 : 9 Mellby Harissa – Er ikke veldig langt bak de beste i årgangen, og det skal bli spennende å se om hun er enda ett hakk nærmere de beste nå. Har kun gjort tre løp i år, og vant veldig lett på en fin tid sist. Møter riktig motstand i sitt forsøk, og StoChampionatet har nok Robert Bergh ventet på. Skal ha en fin sjanse å runde til seier, og det kan dreie seg om en banker velger du å spille tynt.

V64-5 : 1 Diana Zet – Har en sjeldent billig oppgave foran seg i sitt forsøk, og vinner dette om hun ikke blir fast. Var riktignok ikke helt på topp sist, men på Åby nest sist viste hun sin herlige innstilling når hun holdt knapt unna. Er OK fra start, og selv om det ikke skulle bli tet direkte så er feelingen at hun ikke vil sitte fast innvendig. Skal stå klart først på ranken.

V64-6 : 8 Ganga Bae – Jogger til tet, får dempe, og skal bare ta seg finalen om hun er frisk. Vant sprettlett med krefter igjen sist, og det løpet gjorde nok veldig godt. Er en av årgangens klart beste, og en hest vi vil ha til finalen av StoChampionatet. Utstyrsmessig er hun meldt skoløs og med BIKE for første gang i karrieren. Er en veldig motivert favoritt, og banker i kveldens V64-omgang.