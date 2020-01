Stor V64-kveld på Åby

Bankeren har nydelige betingelser foran seg! Helfrekk duo går veldig under radaren i DD-spillet! Vi jakter Åby med oppdaterte V64-tips torsdag! Du blir vel med på moroa?

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

V4/V5 Bjerke: Internasjonal lunsjomgang med stor omsetning

Spillsenteret: Vi har vurdert torsdagens viktigste oddsspill

Oddstips: Slitne Liverpool-spillere får trøbbel

Vi nærmer oss helg allerede, og da er det på sin plass å minne om at på lørdag skal vi spille V75 sammen med våre venner fra Sverige. Jägersro står for løpene, og her venter en fantastisk V75-omgang som starter kl.16.20. HUSK : Du kan vinne voldsomme 21 millioner kroner!

Når det gjelder dagen i dag så er det Bjerke som er først ut med sin INTERNASJONALE LUNSJOMGANG kl.12.20. Her venter et V4 + V5-spill. Om kvelden blir det KUN spill til Sverige, og dermed blir det nok en litt ekstra stor omsetning på Åby. V64-1 er i gang kl.19.30.

Det er altså kun EN BANE å spille til i kveld, og det er Åby. Her venter det både et V64 samt et V4-spill. Når det gjelder denne omgangen så er den klart interessant, og vi har som vanlig jobbet frem endel snadder. Dagens beste banker dukker allerede opp i V64-1, og dette ser utrolig riktig ut for 1 Crazymonsterheart. Følger bilen fra start, og leder normalt sitt løp fra start til mål. Ellers finnes det flere godbiter, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V64-1 : 1 Crazymonsterheart – Har nydelige betingelser foran seg i kveld, og dette må dreie seg om en stor sjanse. Spurtet fullt godkjent sist, og var ikke helt tom i mål. Er lynrask fra start, den er kuskeplusset med Kevin Oscarsson, og normalt dreier dette seg om tet og slutt. Distansen nå anser vi som et pluss. Lar seg rett og slett ikke stoppe?

V64-2 : 9 Roly Poly – Småskummelt løp hvor en bred gardering kan vise seg å være smart. Hesten vi plasserer først spurtet voldsomt etter sene luker sist, og leverte et herlig formbeskjed. Jepson opp er spennende, og klaffer det bare litt underveis så duger denne normalt svært godt. Slår til som en godbit?

V64-3 : 5 Balanced Rudder – Har nok et altfor lavt grunnlag på konto målt opp mot ren kapasitet, og den har altså imponert noe kolossalt over en lengre periode. Sist fikk den en helt umulig reise, og det skulle nesten ikke være mulig å vinne etter en slik reise. Balanced Rudder var fakta klink overlegen, og det var slik at man nesten ikke trodde det man fikk se. Blir bare reisen litt bedre her, ja, da skal noen og enhver få kjørt seg. SPILLES!

V64-4 : 11 Enzo – Er talentfull, og den var helt strålende til seier på Åby sist. Leverte da en bunnsolid sisterunde, og svarte siden sikkert opp tilslutt. Kommer her ut mot en overkommelig gjeng, og den er HET om den bare leverer på sitt beste. Er en motivert favoritt i et ellers veldig åpent løp.

V64-5 : 6 Zanzibar Effe – Feilet med ALT igjen i stengt posisjon kort før mål sist, og varslet toppform direkte etter pause. Plundret litt aksjonsmessig på oppløpet, men det kan ha hatt en sammenheng med at den var veldig pigg og at kusken holdt på den. Støter på en overkommelig gjeng nå, og den MÅ tas på alvor! 2 I’M The Only One – Feilet i stengt posisjon mot oppløpet sist, og varslet form etter pause. Var ikke 100% aksjonsmessig, men banen var neppe et pluss da. Vær OBS på at denne lengst opp i raden slo Darshana fra likestart, og det er altså en hest med 800 000 på konto. I’M The Only One er det fin grunnkapasitet i, og den er slett ikke ueffen i et løp som dette. OBS!

V64-6 : 1 Zeeland Kronos – Kan ikke få bedre betingelser enn dette, og det kan fort dreie seg om tet og slutt. Vi ser liksom ikke hvem som skal trykke opp noen veldig fart, og formen til Zeeland Kronos er dessuten fin. Har vunnet flere løp med sko på alle fire, og den balansen er ikke et problem. SPILLES! Vi plukker med en luring ved siden av, og det er 2 Champion Melon. Denne er i toppform, og fullførte fint sist. Er kjapp i fra start, og fra rygg leder kan den kanskje overraske. OBS!